Lana Del Rey: ascolta la nuova canzone “Summer Bummer” feat. A$AP Rocky e Playboi Carti (con testo e traduzione)

Summer Bummer è una nuova canzone della cantautrice statunitense Lana Del Rey, pubblicata lo scorso 13 luglio come singolo promozionale del quinto studio album Lust For Life, in uscita venerdì 21 luglio 2017.

Il disco è reperibile sia nel classico CD che in download digitale ed include un totale di sedici inediti, tra i quali i primi due singoli ufficiali “Love” e la title track “Lust for Life”, oltre i promozionali “Coachella – Woodstock In My Mind” e “Groupie Love feat. ASAP Rocky”, quest’ultima pubblicata lo stesso giorno in cui è stata rilasciata la canzone in oggetto, che vede la collaborazione del rapper Jordan Terrell Carter, aka Playboi Carti e ancora una volta di Rocky, che quindi offre il suo supporto in ben due tracks incluse nella quinta era discografica di Elizabeth Woolridge Grant.

Questo pezzo è stato scritto dagli interpreti con la collaborazione di T-Minus e Boi-1da, che l’ha anche prodotto insieme a Jahaan Sweet & Rick Nowels.

E’ possibile accedere all’audio integrale direttamente nel canale Youtube della cantante cliccando sulla cover in basso.

A seguire potete leggere il testo in inglese e la relativa traduzione in italiano.

Lana Del Rey – Summer Bummer testo (Download)

[Verse 1: Lana Del Rey, Playboi Carti & A$AP Rocky]

It’s never too late

To be who you wanna be

To say what you wanna say

It’s never too late

To leave if you wanna leave

Or to stay if you wanna stay (better not)

But, baby (yeah)

I got a feeling in my bones

Can’t get you out of my veins (yeah, yeah)

You can’t escape my affection (yah, yeah)

Wrap you up in my daisy chains (What? What? What? What?)

[Chorus: Lana Del Rey, Playboi Carti & A$AP Rocky]

Hip-hop in the summer (What? What? What?)

Don’t be a bummer, babe (What? What? Yeah?)

Be my undercover lover, babe, hmm

(What? What? What? What? What? What? Yeah

What? What? What?)

High tops in the summer (summer, what? What? What?)

Don’t be a bummer, babe (summer, what? What? What?)

Be my undercover lover, babe, hmm (What? What? What? What? What?)

[Verse 2: A$AP Rocky & Playboi Carti]

Uh, her sophistication makes you wanna quit the bitch you datin’

Let’s skip the games, let’s quit the playin’

Boo, let’s get acquainted (what?)

Notifications sync in place even when we’re on vacation (yeah)

I knew she’d notice like I missed the payment, dang it (What? Ooh)

But bang it like my fingers (Ooh, what?)

She pray to God I made it (What?)

But bankin’ like my Franklins (Yeah)

My neighbors stopped the hatin’ (Yeah)

What? (what? They been at it, check it out)

Huh? (We been out here, yeah)

Slide inside it (What?)

Diddy Boppin’ (What?)

Milly Rockin’ (What? What?)

She just might become my lover for real (for real, for real)

I might fuck with her all summer for real (for real, for real)

They better not holla if I cuff her for real (for real, for real)

Niggas better run for cover for real

Goin’ bell how I feel, close the deal, pop a seal

Take the whip, two pills on the lips on the real (for real, for real)

Truthfully between you and me I’m usually single

When it’s hot outside this, I ride through any hood with the top out

Hop out

[Chorus: Lana Del Rey, Playboi Carti & A$AP Rocky]

Hip-hop in the summer (What? What? What?)

Don’t be a bummer, babe (What? What? Yeah?)

Be my undercover lover, babe, hmm

(What? What? What? What? What? What? Yeah

What? What? What?)

High tops in the summer (summer, what? What? What?)

Don’t be a bummer, babe (summer, what? What? What?)

Be my undercover lover, babe, hmm (What? What? What? What? What?)

[Verse 3: Lana Del Rey]

White lies and black beaches

Miles in between us

Is this love or lust or some game on repeat?

It’s like making me crazy

Tell me, “have patience”

Baby, I need this

White lines and black beaches

White lies and black beaches

And blood red sangrias

We traveled for weeks, just to escape your demons

But you’ve got your reasons

In making me crazy

But you’ve got your reasons

White lies and black beaches

[Bridge: Lana Del Rey & A$AP Rocky]

High tops in the summer (top out, hop out, hop out)

Don’t be a bummer, babe (top out, hop out, hop out)

Don’t be a bummer (top out, hop out, hop out)

Don’t be a bummer (top out, hop out, hop out)

[Chorus: Lana Del Rey, Playboi Carti & A$AP Rocky]

Hip-hop in the summer (What? What? What?)

Don’t be a bummer, babe (What? What? Yeah?)

Be my undercover lover, babe, hmm

(What? What? What? What? What? What? Yeah

What? What? What?)

High tops in the summer (summer, what? What? What?)

Don’t be a bummer, babe (summer, what? What? What?)

Be my undercover lover, babe (What? What? What? What? What?)

[Outro: Lana Del Rey]

Don’t be a bummer, babe

Ooh ohh, ooh ohh

Ooh ohh, ooh ohh





Summer Bummer traduzione – Lana Del Rey

[Strofa 1: Lana Del Rey, Playboi Carti & A$AP Rocky]

Non è mai troppo tardi

Per essere chi vorresti essere

Per dire quello che vuoi dire

Non è mai troppo tardi

Per andartene se vuoi andartene

O per restare se vuoi restare (meglio di no)

Ma, baby (sì)

Ho una sensazione nelle ossa

Non riesco a farti uscire dalle mie vene (sì, sì)

Non puoi sfuggire al mio affetto (yah, yeah)

Ti ho avvolto nella mia collana di fiori (cosa? Cosa? Che cosa? Cosa?)

[Ritornello: Lana Del Rey, Playboi Carti & A$AP Rocky]

Hip-hop in estate (cosa? Cosa, cosa?)

Non essere un guastafeste, piccolo (cosa? Che cosa? Yeah?)

Sii il mio amante segreto, piccolo, hmm

(Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che?

Che cosa? Che cosa? Che cosa?)

Scarpe da ginnastica alte in estate (estate, cosa? Cosa? Cosa?)

Non essere un guastafeste, piccolo (estate, cosa? Cosa? Cosa?)

Sii il mio amante segreto, piccolo, hmm (cosa? Cosa, cosa, cosa, cosa?)

[Strofa 2: A$AP Rocky & Playboi Carti]

Uh, la sua sofisticatezza ti fa venir voglia di mollare quella stron*a con cui stai uscendo

Saltiamo i giochi, lasciamo il gioco

Boo, facciamo amicizia (cosa?)

Siamo in sincronia anche quando siamo in vacanza (sì)

Sapevo che lei si sarebbe accorta come quando salto un pagamento, dannazione (Che cosa? Ooh)

Ma colpisce come le mie dita (Ooh, che cosa?)

Lei prega a Dio affinché io lo faccia (cosa?)

Ma [bankin’] come il mio Franklins (Sì)

I miei vicini hanno smesso di odiarmi (Sì)

Che cosa? (cosa? ci stanno lavorando, controlla)

Eh? (Siamo stati qui, sì)

Scivola dentro di esso (cosa?)

Diddy Boppin'(cosa?)

Milly Rockin’ (cosa? Cosa?)

Lei potrebbe diventare la mia amante sul serio (sul serio, sul serio)

Potrei scoparme*a tutta l’estate sul serio (sul serio, sul serio)

Sarà meglio che non parlino se la ammanetto sul serio (sul serio, sul serio)

I neri è meglio che corrano ai ripari sul serio

[Goin’ bell] come mi sento, chiudo l’affare, metto un sigillo

Prendo la frusta, 2 pillole un bocca (sul serio, sul serio)

Sinceramente tra te e me, io sono solitamente single (o “unico”)

Quando fuori fa caldo, [I ride through any hood with the top out]

Hop out

[Ritornello: Lana Del Rey, Playboi Carti & A$AP Rocky]

Hip-hop in estate (cosa? Cosa, cosa?)

Non essere un guastafeste, piccolo (cosa? Che cosa? Yeah?)

Sii il mio amante segreto, piccolo, hmm

(Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che?

Che cosa? Che cosa? Che cosa?)

Scarpe da ginnastica alte in estate (estate, cosa? Cosa? Cosa?)

Non essere un guastafeste, piccolo (estate, cosa? Cosa? Cosa?)

Sii il mio amante segreto, piccolo, hmm (cosa? Cosa, cosa, cosa, cosa?)

[Strofa 3: Lana Del Rey]

Bugie innocenti e spiagge nere

Chilometri tra di noi

Lussuria o qualche gioco ripetuto, è amore questo?

Mi sta facendo impazzire

Mi dici di, “avere pazienza”

Baby, ho bisogno di questo

Cocaina e spiagge nere

Bugie innocenti e spiagge nere

E sangria rosso sangue

Abbiamo viaggiato per settimane, solo per evadere dai tuoi demoni

Ma avrai le tue ragioni

Nel farmi impazzire

Ma avrai le tue ragioni

Bugie innocenti e spiagge nere

[Ponte: Lana Del Rey & A$AP Rocky]

Scarpe da ginnastica alte in estate (top out, hop out, hop out)

Non essere un guastafester, piccolo (top out, hop out, hop out)

Non essere un guastafeste (top out, hop out, hop out)

Non essere un guastafeste (top out, hop out, hop out)

[Ritornello: Lana Del Rey, Playboi Carti & A$AP Rocky]

Hip-hop in estate (cosa? Cosa, cosa?)

Non essere un guastafeste, piccolo (cosa? Che cosa? Yeah?)

Sii il mio amante segreto, piccolo, hmm

(Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che?

Che cosa? Che cosa? Che cosa?)

Scarpe da ginnastica alte in estate (estate, cosa? Cosa? Cosa?)

Non essere un guastafeste, piccolo (estate, cosa? Cosa? Cosa?)

Sii il mio amante segreto, piccolo (cosa? Cosa, cosa, cosa, cosa?)

[Conclusione: Lana Del Rey]

Non essere un guastafeste, piccolo

Ooh ohh, ooh ohh

Ooh ohh, ooh ohh

