Lali Esposito: ascolta il nuovo singolo “Una Na” + testo e traduzione

L’attrice, ballerina, cantante e autrice argentina Mariana Esposito, artisticamente conosciuta come Lali o Lali Esposito, il 28 luglio 2017 ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Una Na, che anticipa il rilascio del terzo album in studio da solista, ancora senza titolo e data d’uscita.

A oltre un anno di distanza da Soy, la talentuosa Lali vi presenta il primo tassello della terza era discografica, un bel pezzo che di certo non deluderà i suoi numerosissimi fans.

Realizzata a Miami con la collaborazione del noto compositore cubano Andy Clay, con produzione di 3Musica e EarCandy, Una Na è una canzone decisamente differente da quelle proposte nell’ultima fatica discografica, ma non per questo meno valida, anzi…

Il nuovo brano è infatti più vicino a sound urbani ed è caratterizzato da un ritornello, che entra facilmente nella te3sta dell’ascoltatore di turno.

In attesa del video ufficiale, che è già stato realizzato e che verrà proposto nei prossimi giorni, è possibile ascoltare la canzone direttamente nel canale Youtube della cantante, cliccando sulla cover in basso.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che la compongono.

Una Na – Lali – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Tu, soltanto tu

Riesci a capirmi così bene

Ed eccomi qui, tuo scudo, io

Che si prende sempre cura di te

Aaah

[Pre-Ritornello]

Godiamoci il momento

Lasciamo decidere al tempo

Solo i ricordi rimangono per tutta la vita, aaah

Se ti brucia quello che provo

E’ perché succede la stessa cosa a te, eh

Dimmi solo di sì

[Ritornello]

E’ che voglio rivederti

Dimmi perché non ho mai capito, eh

Quando è stato il momento in cui mi sono innamorata

E voglio rivederti

Dimmi perché non ho mai capito, eh

Che i tuoi baci hanno qualcosa che mi fanno innamorare

Continuamente, eh

Continuamente, eh

Uh no, i tuoi baci hanno qualcosa che mi fanno innamorare

Continuamente, eh

Continuamente, eh

Uh no, i tuoi baci hanno qualcosa che mi fanno innamorare

[Strofa 2]

Tu, e soltanto tu

Sapevi accendere il mio cuore

Ed eccomi qui, il tuo sorriso, io

Voglio restare sempre con te, oh

[Pre-Ritornello]

Godiamoci il momento

Lasciamo decidere al tempo

Solo i ricordi rimangono per tutta la vita, aaah

Se ti brucia quello che provo

E’ perché succede la stessa cosa a te, eh

Dimmi solo di sì

[Ritornello]

E’ che voglio rivederti

Dimmi perché non ho mai capito, eh

Quando è stato il momento in cui mi sono innamorata

E voglio rivederti

Dimmi perché non ho mai capito, eh

Che i tuoi baci hanno qualcosa che mi fanno innamorare

Continuamente, eh

Continuamente, eh

Uh no, i tuoi baci hanno qualcosa che mi fanno innamorare

Continuamente, eh

Continuamente, eh

Uh no, i tuoi baci hanno qualcosa che mi fanno innamorare

[Conclusione]

Continuamente, eh

Continuamente, eh

Uh no, i tuoi baci hanno qualcosa che mi fanno innamorare (i tuoi baci hanno qualcosa)

Continuamente, eh (oh)

Continuamente, eh

Uh no, i tuoi baci hanno qualcosa che mi fanno innamorare, eh

Lali – Una Na testo

[Verso 1]

Tú, tan solo tú

Puedes entende-e-erme así

Y aquí estoy yo, tu escudo, yo

Que siempre cuidé-e-é de ti

Aaah

[Pre-Coro]

Disfrutemos el momento

Deja al tiempo decidir

Sólo quedan los recuerdos por vivir, aaah

Si te quema lo que siento

Es porque igual te pasa a ti, eh

Solo dime que sí

[Coro]

Y es que quiero verte otra vez

Dime porque yo nunca me enteré, eh

Cuándo fue ese momento en que me enamoré

Y quiero verte otra vez

Dime porque yo nunca me enteré, eh

Algo tienen tus besos que me enamoran

Una-na y otra vez, eh

Una-na y otra vez, eh

Uh no, algo tienen tus besos que me enamoran

Una-na y otra vez, eh

Una-na y otra vez, eh

Uh no, algo tienen tus besos que me enamoran.

[Verso 2]

Tú, y solo tú

Supiste encender mi corazón

Y aquí estoy yo, tu risa, yo

Que quiero quedarme siempre en ti, oh

[Pre-Coro]

Disfrutemos el momento

Deja al tiempo decidir

Sólo quedan los recuerdos por vivir, aaah

Si te quema lo que siento

Es porque igual te pasa a ti, eh

Solo dime que sí

[Coro]

Es que quiero verte otra vez

Dime porque yo nunca me enteré, eh

Cuándo fue ese momento en que me enamoré

Y quiero verte otra vez

Dime porque yo nunca me enteré, eh

Algo tienen tus besos que me enamoran

Una-na y otra vez, eh

Una-na y otra vez, eh

Uh no, algo tienen tus besos que me enamoran

Una-na y otra vez, eh

Una-na y otra vez, eh

Uh no, algo tienen tus besos que me enamoran

[Outro]

Una-na y otra vez, eh

Una-na y otra vez, eh

Uh no, algo tienen tus besos que me enamoran (Algo tienen tus besos)

Una-na y otra vez, eh (oh)

Una-na y otra vez, eh

Uh no, algo tienen tus besos que me enamoran, eh

















