Kygo & Imagine Dragons nel nuovo singolo “Born To Be Yours”: audio, testo e traduzione

Kygo e gli Imagine Dragons hanno unito le forze nel nuovo singolo Born To Be Yours, disponibile in streaming e nei negozi dal 15 giugno 2018.

Questa canzone segna la sesta collaborazione del gruppo capitanato da Dan Reynold, che in carriera ha precedentemente affiancato artisti come Ellie Goulding, Selena Gomez, John Legend e X Ambassadors. Born To Be Yours è inoltre il primo featuring in assoluto con un dj/producer.

Il dj e produttore norvegese e la pop rock band capitanata da Dan Reynold, hanno dato vita a quest’interessante produzione in pieno stile Kygo, caratterizzata da un ritornello abbastanza orecchiabile.

Cliccando sulla copertina in basso, realizzata dal graphic designer Beeple (come del resto tutte le cover dell’era Evolve) e denominata “Home”, accedete all’audio sella canzone, che potrebbe comportarsi bene nelle classifiche, mentre a seguire al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Born To Be Yours testo e traduzione (Download)

[Verse 1]

I know I’ve given up

A hundred times before

But I know a miracle

Is not something to ignore

[Strofa 1]

So di aver mollato

Un centinaio di volte prima

Ma conosco un miracolo

Non è qualcosa da ignorare

[Pre-Chorus]

You take me for a fool

You take me for a fool

[Pre-Ritornello]

Mi hai preso per un pazzo

Mi hai preso per uno stupido





[Chorus]

I never knew anybody til’ I knew you

I never knew anybody til’ I knew you

And I know when it rains, oh, it pours

And I know I was born to be yours

I never knew anybody til’ I knew you

I never knew anybody til’ I knew you

And I know when it rains, oh, it pours

And I know I was born to be yours

[Ritornello]

Non ho mai conosciuto qualcuno prima di conoscere te

Non ho mai conosciuto qualcuno prima di conoscere te

E so quando piove, oh, poi diluvia

E so che sono nato per essere tuo

Non ho mai conosciuto qualcuno prima di conoscere te

Non ho mai conosciuto qualcuno prima di conoscere te

E so quando piove, oh, poi diluvia

E so che sono nato per essere tuo

[Verse 2]

Are you the only one

Lost in the millions?

Or are you my grain of sand

That’s blowing in the wind?

[Strofa 2]

Tu sei l’unica

Persa tra milioni?

O sei il mio granello di sabbia

Trasportato dal vento?





[Chorus]

I never knew anybody til’ I knew you

I never knew anybody til’ I knew you

And I know when it rains, oh, it pours

And I know I was born to be yours

I never knew anybody til’ I knew you

I never knew anybody til’ I knew you

And I know when it rains, oh, it pours

And I know I was born to be yours

[Ritornello]

Non ho mai conosciuto qualcuno prima di conoscere te

Non ho mai conosciuto qualcuno prima di conoscere te

E so quando piove, oh, poi diluvia

E so che sono nato per essere tuo

Non ho mai conosciuto qualcuno prima di conoscere te

Non ho mai conosciuto qualcuno prima di conoscere te

E so quando piove, oh, poi diluvia

E so che sono nato per essere tuo

[Bridge]

I was born to be yours

I was born, born, born, born

I was born to be yours

I was born, born, born

I was born to be yours

I was born, born, born, born

I was born to be yours

(I was born)

Oh-woah

[Ponte]

Sono nato per essere tuo

Sono nato, nato, nato, nato

Sono nato per essere tuo

Sono nato, nato, nato

Sono nato per essere tuo

Sono nato, nato, nato, nato

Sono nato per essere tuo

(Sono nato)

Oh-woah

[Outro]

Oh-woah (hey)

Born to be yours

I was born, born, born, born

I was born to be yours

I was born, born, born (hey)

I was born to be yours

I was born, born, born, born (I was born)

I was born to be yours

I was born

[Conclusione]

Oh-woah (hey)

Nato per essere tuo

Sono nato, nato, nato, nato

Sono nato per essere tuo

Sono nato, nato, nato (hey)

Sono nato per essere tuo

Sono nato, nato, nato, nato (sono nato)

Sono nato per essere tuo

sono nato