Kesha: guarda il video del nuovo singolo Learn To Let Go + testo e traduzione

Dopo Praying e Woman, Kesha ha rilasciato Learn To Let Go, la terza nuova canzone della terza era discografica battezzata Rainbow, che vedrà la luce il prossimo 11 agosto nel formato digitale (qui in pre-order ) ed il successivo 25 agosto nel classico CD (in pre-order).

Il brano è stato scritto dalla cantautrice statunitense (insieme alla madre Pebe Sebert), con la collaborazione di Pebe Sebert & Stuart Crichton, che ha anche curato la produzione.

Etichettata come “uno dei suoi mantra negli ultimi anni”, Learn To Let Go, la prima canzone scritta per il nuovo disco, ha l’intento di far capire all’ascoltatore che, sebbene il passato ci segni l’esistenza e ci renda le persone che oggi siamo, non bisogna restarne attaccati. Se stiamo passando o abbiamo passato un brutto periodo, non si deve inoltre avere risentimento, bensì bisogna passarci sopra e continuare ad andare avanti, dimenticare il passato e proseguire nel nostro cammino con il cuore aperto in quanto, se consentiamo ai demoni che abbiamo dentro di perseguitarci, loro non smetteranno mai di farlo. Il passato influenzerà il futuro solo se gli verrà permesso.

E’ più o meno questo il significato del brano, che è stato lanciato direttamente tramite il video ufficiale diretto da Isaac Ravishankara, girato con l’intento di portarci indietro nel tempo, tra i ricordi e gli “incubi” del tormentato passato dell’artista americana. Nel filmato, si è deciso di incorporare video che la zia Sonia Sebert ha girato nel corso degli anni, a cui si è scelto di aggiungere alcune stravaganti scene di Kesha adulta, il tutto con l’intenzione di “connettermi con la bambina che è in me perché quello è il periodo in cui sei piena di gioia e meraviglia“, perché è a suo parere importante connettersi con la gioiosa innocenza dell’infanzia.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Learn To Let Go – Kesha – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Sono stata prigioniera del passato

Avevo amarezza quando mi guardavo indietro

Dicevo a tutti che non è così male

Finché tutta la mia musica non ha fatto colpo sui fans

[Pre-Ritornello]

So di essere stata sempre così

Dicendo a tutti che non c’è bisogno di fare vittima

La vita non è sempre giusta, ma l’inferno è vivere nel risentimento

Scegli la redenzione, il lieto fine dipende da te

[Ritornello]

Credo sia giunta l’ora di mettere in pratica ciò che predico

Di esorcizzare i demoni dentro di me

Whoa, devo imparare a passarci sopra

Il passato non può perseguitarmi se lo lascio perdere

Vivere, imparare e non dimenticarlo mai

Whoa, devo imparare a passarci sopra

[Strofa 2]

Avevo un uomo nero sotto il mio letto

Che mi metteva strani pensieri in testa

Sussurrava sempre, “è tutta colpa tua”

Mi diceva: “No, non sei così forte”

[Pre-Ritornello]

So di essere stata sempre così

Dicendo a tutti che non c’è bisogno di essere una vittima

La vita non è sempre giusta, ma l’inferno è vivere nel risentimento

Scegli la redenzione, il lieto fine dipende da te

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Quindi credo sia giunta l’ora di mettere in pratica ciò che predico

Di esorcizzare i demoni dentro di me

Whoa, devo imparare a passarci sopra

Il passato non può perseguitarmi se lo lascio perdere

Vivere, imparare e non dimenticarlo mai

Whoa, devo imparare a passarci sopra

[Post-Ritornello]

Hey-eh-eh-eh, yeah

Hey-eh-eh-eh, yeah

Imparare a passarci sopra, imparare a passarci sopra

Hey-eh-eh-eh, yeah

Hey-eh-eh-eh, yeah

Imparare a passarci sopra, imparare a passarci sopra

[Ponte]

HO smesso di rivivere le mie scelte sbagliate

Ora capisco che forse c’è un motivo

Perché, io, io, io, io, io, ho passato le pene dell’inferno e sono tornata

Sì, onestamente, è quello che ha trasformato la mia vita

Aggrappata al tempo sprecato

Nella vita bisogna imparare a lasciar perdere

[Ritornello]

Quindi credo sia giunta l’ora di mettere in pratica ciò che predico

Di esorcizzare i demoni dentro di me

Whoa, devo imparare a passarci sopra

Il passato non può perseguitarmi se lo lascio perdere

Vivere, imparare e non dimenticarlo mai

Whoa, devo imparare a passarci sopra

[Post-Ritornello]

Hey-eh-eh-eh, yeah

Hey-eh-eh-eh, yeah

Imparare a passarci sopra, imparare a passarci sopra

Hey-eh-eh-eh, yeah

Hey-eh-eh-eh, yeah

Imparare a passarci sopra, imparare a passarci sopra

Powered by NuoveCanzoni.com

Kesha – Learn To Let Go testo

[Verse 1]

Been a prisoner of the past

Had a bitterness when I looked back

Was telling everyone it’s not that bad

‘Til all my shit hit the fan

[Pre-Chorus]

I know I’m always like

Telling everybody you don’t gotta be a victim

Life ain’t always fair, but hell is living in resentment

Choose redemption, your happy ending’s up to you

[Chorus]

I think it’s time to practice what I preach

Exorcise the demons inside me

Whoa, gotta learn to let it go

The past can’t haunt me if I don’t let it

Live and learn and never forget it

Whoa, gotta learn to let it go

[Verse 2]

Had a boogieman under my bed

Putting crazy thoughts inside my head

Always whispering, “It’s all your fault”

He was telling me “No, you’re not that strong”

[Pre-Chorus]

I know I’m always like

Telling everybody you don’t have to be a victim

Life ain’t always fair, but hell is living in resentment

Choose redemption, your happy ending’s up to you

[Chorus]

So I think it’s time to practice what I preach

Exorcise the demons inside me

Whoa, gotta learn to let it go

The past can’t haunt me if I don’t let it

Live and learn and never forget it

Whoa, gotta learn to let it go

[Post-Chorus]

Hey-eh-eh-eh, yeah

Hey-eh-eh-eh, yeah

Learn to let go, learn to let go

Hey-eh-eh-eh, yeah

Hey-eh-eh-eh, yeah

Learn to let go, learn to let go

[Bridge]

I’m done reliving my bad decisions

I see now maybe there’s a reason

Why, I, I, I, I, I, I been through hell and back

Yeah, honestly, it’s what made me who I am

Holding on to wasted time

Gotta learn to let go in life

[Chorus]

So I think it’s time to practice what I preach

Exorcise the demons inside me

Whoa, gotta learn to let it go

The past can’t haunt me if I don’t let it

Live and learn and never forget it

Whoa, gotta learn to let it go

[Post-Chorus]

Hey-eh-eh-eh, yeah

Hey-eh-eh-eh, yeah

Learn to let go, learn to let go

Hey-eh-eh-eh, yeah

Hey-eh-eh-eh, yeah

Learn to let go, learn to let go

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi