Kendrick Lamar e il nuovo album Damn: titoli delle canzoni e audio

Damn è il titolo del quarto album in studio del rapper statunitense Kendrick Lamar, pubblicato il 14 aprile 2017 nella versione digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito. Il successivo 21 aprile, sarà invece la volta del CD.

Il disco è stato prodotto da importanti producers come Anthony “Top Dawg” Tiffith, Sounwave, DJ Dahi, Mike Will Made It e Ricci Riera, mentre James Blake, Steve Lacy, BadBadNotGood, Greg Kurstin, The Alchemist, 9th Wonder e altri, hanno co-prodotto alcune tracks.

Il progetto include un totale di 14 canzoni inedite, tutte co-scritte dall’interprete, tra le quali spicca il primo fortunato singolo estratto battezzato Humble, il cui videoclip reso disponibile il 30 marzo, ha ad oggi superato le 76 milioni di visualizzazioni. Numeri davvero da capogiro se si pensa che il filmato è uscito appena un paio di settimane fa.

Per quel che concerne i featuring, sono pochi ma buoni: le guest star nel progetto sono: Rihanna sulle note di Loyalty e gli U2 in XXX. Il terzo featuring è invece con l’emergente Zacari nel brano Love.

La copertina frontale è stata progettata da Vlad Sepetov, già al lavoro per la cover dell’ultima fatica discografica To Pimp a Butterfly (2015) e per quella della compilation Untitled Unmastered pubblicata il 4 marzo 2016.

A seguire trovate i titoli delle canzoni ed il link per ascoltare gratuitamente questa nuova uscita discografica.

Tracklist Damn – Kendrick Lamar album

Blood – 1:58 DNA – 3:05 Yah – 2:40 Element – 3:28 Feel – 3:34 Loyalty (feat. Rihanna) – 3:47 Pride – 4:35 Humble – 2:57 Lust – 5:07 Love (ft. Zacari) – 3:33 XXX (feat. U2) – 4:14 Fear – 7:40 God – 4:08 Duckworth – 4:08

Streaming audio: previa iscrizione gratuita su Spotify, è possibile ascoltare le quattordici tracks incluse nel disco.













