Kelly Clarkson: ascolta la nuova canzone Move You + testo e traduzione

Lo scorso 7 settembre la cantautrice statunitense Kelly Clarkson ha pubblicato due nuove canzoni: “Love So Soft” ed il brano in oggetto, che saranno incluse nell’atteso ottavo album in studio “Meaning of Life”, che vedrà la luce il 27 ottobre 2017. Il disco sarà composto da 14 tracks inedite ed è disponibile in pre-order nel classico CD e in download digitale.

Se Love So Soft è il primo singolo ufficiale estratto, Move You è un pezzo promozionale scritto da Molly Kate Kestner, Amy Kuney e Nick Ruth, con produzione di quest’ultimo, che definirei “pura poesia”.





Mentre è di poche ore fa la notizia sul “poco felice” rapporto lavorativo con Dr. Luke, il celebre produttore accusato di molestie da Kesha, con il quale ha inciso in passato alcuni dei suoi pezzi più famosi, la data di rilascio dell’ottava era discografica della cantante classe 1982 si avvicina e ve la facciamo assaggiare ascoltando questo secondo bel brano.

Per accedere all’audio su Youtube cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Kelly Clarkson – Move You traduzione (Download)

[Strofa 1]

Come un montaggio di un film, appena prima della morte dell’eroe

Come la prima volta che ascolti dal vivo il ​​tuo cantante preferito

Come un eco nel canyon

Come lacrime, ma non di dolore

Come l’alba su una montagna

Voglio commuoverti così

[Ritornello]

(Ooh, ooh)

Oh, voglio commuoverti così (ooh, ooh)

[Strofa 2]

Come una sinfonia al tramonto, a metà luglio

Quando un testo ti coinvolge davvero e ti fa a pezzi dentro

Come la casa in cui sei cresciuto

Come fotografie sbiadite

Come l’emozione della mattina di Natale

Sì, voglio commuoverti così

[Ritornello]

(Ooh, ooh)

Oh, voglio commuoverti così (ooh, ooh)

[Strofa 3]

Come una solenne alleluia

Come un coro che grida “Amen” (Amen)

Come quando ti senti andare su una scala che porta al cielo la prima volta che ti innamori

Come un soldato che sta cadendo mentre sventola la bandiera del suo paese

E combatte per la libertà

Voglio commuoverti così

[Ritornello]

(Ooh, ooh)

Oh, voglio commuoverti così (ooh, ooh)

Voglio commuoverti così (ooh, ooh)

Ooh, così, oh

(Ooh, ooh)

Voglio commuoverti così (come quello)

(Voglio commuoverti, commuoverti)

[Strofa 4]

Come un fuoco che brucia all’infinito (o “come un fuoco acceso all’infinito”)

Come la speranza che alimenta la luce

Come le mani che ti abbracciano, quando le parole non possono farlo

Come la prima volta che ti ho incontrato, mi innamorai così perdutamente, così velocemente

Come quel montaggio di un film

Mmm, il modo in cui mi commuovi

Voglio commuoverti così

Move You – Kelly Clarkson – Testo

[Verse 1]

Like a montage in a movie, right before the hero dies

Like the first time that you listen to your favorite singer live

Like an echo in a canyon

Like tears, but you’re not sad

Like a sunrise on a mountain

I wanna move you like that

[Refrain]

(Ooh, ooh)

Oh, I wanna move you like that (ooh, ooh)

[Verse 2]

Like a symphony at sundown, in the middle of July

When a lyric really gets you and it breaks you down inside

Like the home that you were raised in

Like faded photographs

Like the thrill of Christmas morning

Yeah, I wanna move you like that

[Refrain]

(Ooh, ooh)

Oh, I wanna move you like that (ooh, ooh)

[Verse 3]

Like a solemn Hallelujah

Like a choir shouts “Amen” (Amen)

Like your first time falling in love on a stairway up to heaven

Like a soldier who is falling as he holds his country’s flag

And he fights for freedom’s calling

I wanna move you like that

[Refrain]

(Ooh, ooh)

Oh, I wanna move you like that (ooh, ooh)

I wanna move you like that (ooh, ooh)

Ooh, like that, oh

(Ooh, ooh)

I wanna move you like that (like that)

(I wanna move you, move you)

[Verse 4]

Like an endless fire burning

Like a hope that fuels the light

Like the hands that simply hold you, when words can’t make it right

Like the first time that I met you, I fell so hard, so fast

Like that montage in a movie

Mmm, the way you move me

I wanna move you like that

















