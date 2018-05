John Mayer – New Light: ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

Dal 10 maggio 2018 è disponibile negli store e in streaming il nuovo singolo di John Mayer che si intitola New Light.

Archiviata la settima era discografica The Search for Everything, il cantautore, chitarrista e produttore statunitense, rende disponibile la prima release del 2018, un bel pezzo scritto e prodotto con la collaborazione di Ernest Dion Wilson, noto come No I.D.

E a mio parere abbastanza gradevole la nuova canzone dell’artista americano classe ’77, ma giudicatela voi ascoltandola. Per accedere all’audio su Youtube cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Testo (Download)

[Verse 1]

Ah, ah

I’m the boy in your other phone

Lighting up inside your drawer at home all alone

Pushing 40 in the friend zone

We talk and then you walk away every day

Oh, you don’t think twice ‘bout me

And maybe you’re right to doubt me, but

[Chorus]

But if you give me just one night

You’re gonna see me in a new light

Yeah, if you give me just one night

To meet you underneath the moonlight

Oh, I want a take two, I want to break through

I wanna know the real thing about you

So I can see you in a new light

[Verse 2]

Take a ride up to Malibu

I just wanna sit and look at you, look at you

What would it matter if your friends knew?

Who cares what other people say anyway

Oh, we can go far from here

And make a new world together babe

[Chorus]

‘Cause if you give me just one night

You’re gonna see me in a new light

Yeah, if you give me just one night

To meet you underneath the moonlight

Oh, I want a take two, I want to break through

I wanna know the real thing about you

So I can see you in a new light

[Bridge]

Ay, ay

Ay, ay

Ay, ay

Ay, ay

Ay, ay





[Chorus]

Ah

Yeah, if you give me just one night

You’re gonna see me in a new light

Yeah, if you give me just one night

To meet you underneath the moonlight

[Outro]

What do I do with all this?

What do I do with all this love that’s runnin’ through my veins for you

What do I do with all this?

What do I do with all this love that’s runnin’ through my veins for you

What do I do with all this?

What do I do with all this love that’s runnin’ through my veins for you

What do I do with all this?

What do I do with all this…