Jesto: ascolta il nuovo EP “Mamma ho ingoiato L’autotune 3”

Il 26 aprile 2016 è uscito il nuovo album del rapper romano Justin Rosso-Yamanouchi, meglio conosciuto come Jesto. che si intitola Mamma ho ingoiato L’autotune 3, disponibile su iTunes e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Il progetto, che fa seguito ai due precedenti capitoli pubblicati nel 2012 e nel 2015, è composto da nove nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo Emoji, accompagnato dal videoclip diretto da Antonio Chiricò.





Come il secondo capitolo, anche MHILA3 è stato interamente prodotto da Pankees. L’EP non propone alcun featuring, cosa assai rara per un progetto rap.

Appena dopo la cover, trovate i titoli delle altre otto tracks ed un paio di link per accedere all’audio dell’album di questo poliedtrico artista, precursore dell’Auto-Tune e dello stile trap nella penisola.

Link sponsorizzati









Tracklist Mamma ho ingoiato L’autotune 3 – Jesto album (Download)

Io lo so 4:02 Emoji [Video] 3:57 Lasagne 4:07 Solo accompagnare 3:43 Tpx1sc 3:41 Stare shallo 3:58 Mamma sto trappando 3:55 Fikachu 2:19 Non piangere 3:21

Streaming audio: è possibile ascoltare le nove canzoni incluse nel disco. Per accedere all’audio andate su Spotify ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente. L’album è anche ascoltabile nel canale Youtube di Jesto.













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi