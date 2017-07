Jennifer Lopez & Gente de Zona nel nuovo singolo Ni Tú Ni Yo: audio, testo e traduzione

Ni Tú Ni Yo è il nuovo singolo di Jennifer Lopez con la collaborazione dei Gente de Zona, pubblicato nei digital store e nelle principali piattaforme streaming il 5 luglio 2017.

Dopo gli ultimi deludenti singoli in inglese, la pop star statunitense torna alla ribalta con questa canzone in spagnolo, impreziosita dal duetto con il duo reggaeton cubano, uno dei più blasonati al mondo.

Anche J.lo propone la sua potenziale hit latina, con l’intento di avvicinarsi (quantomeno) agli strepitosi risultati del tormentone Despacito.

Francamente non credo che eguaglierà la viralità di quel brano, tuttavia questa Ni Tú Ni Yo è una canzone molto carina ed orecchiabile, che potrebbe dare belle soddisfazioni alla cantautrice newyorkese classe 1969.

Per quel che concerne il testo, nell’inedito la Lopez e Alexander Delgado & Randy Malcom Martinez, aka Gente de Zona, duettano parlando dell’amore: la Lopez cerca di dare tanti significati a questo sentimento, dicendo che non avrebbe mai immaginato di innamorarsi. La canzone va avanti descrivendo l’amore reciproco, come ci si sente quando si è insieme. Nessuno può capirlo, tranne i diretti interessati.

E’ sinteticamente questo il significato di questo singolo bomba, che in attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare direttamente su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che lo compongono.

Jennifer Lopez – Ni Tú Ni Yo traduzione (Download)

[Strofa 1: Jennifer Lopez]

Come nella vita, l’amore è così

Nasce dal nulla e diventa tutto

Non avrei mai immaginato di innamorarmi così

Non avevo previsto di provare amore

[Pre-Ritornello: Jennifer Lopez]

L’amore è così

Stimolante, affascinante

Commovente, provocante

E a volte una tentazione

L’amore è così

Controllore, dittatore

Emozionante, appassionante

Predatore

[Ritornello: Entrambi, Jennifer Lopez, Gente de Zona]

Né tu, né io, né tu, né io

Oh, daremo retta alla gente

Loro non sanno come ci si sente

Quando siamo insieme io e te

Né tu, né io, né tu, né io

Ci siamo resi conto di ciò che abbiamo fatto

E il tuo cuore è testimone

Dimmi cos’è successo

Né tu, né io, né tu, né io

Né tu, né io, né tu, né io

Abbiamo il controllo

Né tu, né io, né tu, né io

[Strofa 2: Entrambi, Jennifer Lopez, Gente de Zona]

Niente di quel che facciamo adesso è immorale

Perché Cupido ha ormai colpito

Se l’amore è immortale

Allora l’immortalità ci ha scelti

Le tue labbra sono acqua pura

E i miei occhi riflettono il Kamasutra

Mi piace il mio letto

Ma preferisco il tuo

[Pre-Ritornello: Jennifer Lopez]

L’amore è così

Stimolante, affascinante

Commovente, provocante

E a volte una tentazione

L’amore è così

Controllore, dittatore

Emozionante, appassionante

Predatore

[Ritornello: Entrambi, Jennifer Lopez, Gente de Zona]

Né tu, né io, né tu, né io

Oh, daremo retta alla gente

Loro non sanno come ci si sente

Quando siamo insieme io e te

Né tu, né io, né tu, né io

Ci siamo resi conto di ciò che abbiamo fatto

E il tuo cuore è testimone

Dimmi cos’è successo

Né tu, né io, né tu, né io

Né tu, né io, né tu, né io

Abbiamo il controllo

Né tu, né io, né tu, né io

[Strofa 3: Gente de Zona]

Andrà com’è destino che sia

Voglio vivere con te

Lo faremo come vuoi tu

Perché per me non fa differenza

Andrà com’è destino che sia

Voglio vivere con te

Lo faremo come vuoi tu

[Ritornello: Entrambi, Jennifer Lopez, Gente de Zona]

Né tu, né io, né tu, né io

Oh, daremo retta alla gente

Loro non sanno come ci si sente

Quando siamo insieme io e te

Né tu, né io, né tu, né io

Ci siamo resi conto di ciò che abbiamo fatto

E il tuo cuore è testimone

Dimmi cos’è successo

Né tu, né io, né tu, né io

Né tu, né io, né tu, né io

Abbiamo il controllo

Né tu, né io, né tu, né io

Né tu, né io, né tu, né io

Abbiamo il controllo

Né tu, né io, né tu, né io

[Conclusione: Gente de Zona]

Andrà com’è destino che sia (te l’avevo detto)

Lo faremo come vuoi tu ([?])

Andrà com’è destino che sia (La cosa migliore che suona ora)

Lo faremo come vuoi tu (Da Cuba [?])

Ni Tú Ni Yo – Jennifer Lopez ft. Gente de Zona – Testo

[Verse 1: Jennifer Lopez]

Como en la vida, el amor es así

Nace de la nada y se convierte en todo

Nunca imaginé enamorarme así

No tenías previsto sentir amor

[Pre-Chorus: Jennifer Lopez]

El amor es así

Inspirador, cautivador

Conmovedor, provocador

Y a veces tentación

El amor es así

Controlador, es dictador

Emocionante, apasionante

Depredador

[Chorus: Both, Jennifer Lopez, Gente de Zona]

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ay, no hagamos caso a la gente

Ellos no saben lo que se siente

Cuando estamos juntos tú y yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Nos dimos cuenta de lo que hicimos

Y tu corazón es testigo

Dime qué fue lo que pasó

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

[Verse 2: Both, Jennifer Lopez, Gente de Zona]

Nada de lo que hagamos ahora es inmoral

Porque Cupido ya flechó

Si el amor es inmortal

Entonces la inmortalidad nos eligió

Tus labios son agua pura

Y mi mirada ya refleja el camasutra

Me gusta mi cama

Pero prefiero la tuya

[Pre-Chorus: Jennifer Lopez]

El amor es así

Inspirador, cautivador

Conmovedor, provocador

Y a veces tentación

El amor es así

Controlador, es dictador

Emocionante, apasionante

Depredador

[Chorus: Both, Jennifer Lopez, Gente de Zona]

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ay, no hagamos caso a la gente

Ellos no saben lo que se siente

Cuando estamos juntos tú y yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Nos dimos cuenta de lo que hicimos

Y tu corazón es testigo

Dime qué fue lo que pasó

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

[Verse 3: Gente de Zona]

Que sea lo que Dios quiera

Yo quiero vivir contigo

Lo hacemos a tu manera

Porque a mi me da lo mismo

Que sea lo que Dios quiera

Yo quiero vivir contigo

Lo hacemos a tu manera

[Chorus: Both, Jennifer Lopez, Gente de Zona]

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ay, no hagamos caso a la gente

Ellos no saben lo que se siente

Cuando estamos juntos tú y yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Nos dimos cuenta de lo que hicimos

Y tu corazón es testigo

Dime qué fue lo que pasó

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

Tenemos el control

Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo

[Outro: Gente de Zona]

Que sea lo que Dios quiera (Yo te lo dije)

Lo hacemos a tu manera ([?])

Que sea lo que Dios quiera (Lo mejor que suena ahora)

Lo hacemos a tu manera (Desde Cuba [?])

















