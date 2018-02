J. Balvin – Ahora: guarda il video del nuovo brano (testo e traduzione)

In data odierna, il cantautore colombiano J. Balvin ha rilasciato nei digital store e nelle piattaforme streaming una nuova canzone battezzata Ahora.

Mentre l’ultimo singolo Machika uscito oltre un mese fa, si sta comportando piuttosto bene, il cantante di Ginza rende disponibile quest’altro bel pezzo, scritto con la collaborazione di Sky Rompiendo El Bajo, che insieme a Tainy ha anche curato la produzione.









Nella canzone Balvin cerca di sedurre una donzella, come dimostrano anche le immagini del video ufficiale, che lo vede seduto in un locale insieme a un amico.

Ad attirare la sua attenzione è una ragazza che balla…

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

J. Balvin – Ahora traduzione (Download)

[Introduzione]

Resta qui, ti conviene

Lasciamo che questo accada

E mentre ti diverti

Mi appassiono di ciò che fai

Resta qui, ti conviene

So che ora possiamo fare la pace (possiamo fare la pace)

Voglio che mi fai vedere

Tutto quello che fai, che fai

[Ritornello]

Le ore sono così tante

Quando siamo soli

Voglio averti adesso

Se ci metti troppo divento matto (skrt, skrt)

Il tuo atteggiamento mi ha chiamato

Penso che risponderò

Ora (sì), ora (eh), nel caso in cui dopo mi ignori

Le ore sono così tante

Quando siamo soli

Voglio averti adesso

Se ci metti troppo divento matto (skrt, skrt)

Il tuo atteggiamento mi ha chiamato

Penso che risponderò

Ora (sì), ora (eh), nel caso in cui dopo mi ignori

[Strofa 1]

Sei così bella, ma mi fai stare così male

Resta dalla mia parte se non dovessi incontrarti nuovamente

Ti conviene e lo sai, sai come recitare

E per quanto tu possa nasconderlo, so come capirlo

Se tutto va bene non c’è motivo per cui non ci divertiremo

Le ore sono così tante che non voglio più aspettare

Ti conviene e lo sai, che vuoi rimanere

Non è iniziata ma sai come andrà a finire

[Ponte]

Ho il presentimento che vuoi finire su di me

Dimmelo e fermo il tempo

Ricordati sempre che, che

[Ritornello]

Le ore sono così tante

Quando siamo soli

Voglio averti adesso

Se ci metti troppo divento matto (skrt, skrt)

Il tuo atteggiamento mi ha chiamato

Penso che risponderò

Ora (sì), ora (eh), nel caso in cui dopo mi ignori

Le ore sono così tante

Quando siamo soli

Voglio averti adesso

Se ci metti troppo divento matto (skrt, skrt)

Il tuo atteggiamento mi ha chiamato

Penso che risponderò

Ora (sì), ora (eh), nel caso in cui dopo mi ignori

[Strofa 2]

Con sicurezza la farò cadere ai miei piedi

Un paio di drink e so già che posso

Fai con calma, piccola mia, ci spero

Anche se mi uccidi, suggerisco solo di

[Ponte]

Non parlare più, parlami dopo

Baby ora bisogna approfittarne

Nel caso in cui non dovesse accadere nuovamente, nuovamente

Non parlare più, parlami dopo

Baby ora bisogna approfittarne

Nel caso in cui non dovesse accadere nuovamente, nuovamente

[Ritornello]

Le ore sono così tante

Quando siamo soli

Voglio averti adesso

Se ci metti troppo divento matto (skrt, skrt)

Il tuo atteggiamento mi ha chiamato

Penso che risponderò

Ora (sì), ora (eh), nel caso in cui dopo mi ignori

Le ore sono così tante

Quando siamo soli

Voglio averti adesso

Se ci metti troppo divento matto (skrt, skrt)

Il tuo atteggiamento mi ha chiamato

Penso che risponderò

Ora (sì), ora (eh), nel caso in cui dopo mi ignori

[Conclusione]

J Balvin, men (yep)

Sky Rompiendo

Tainy

Reggae-reggaeton, yeah, yeah

Come on (wuh, wuh)

Reggae-reggaeton, yeah

(J Balvin men, Tainy, Sky Rompiendo)

¿’Tamo rompiendo o no estamos rompiendo muchachos?

Leggo’, leggo’

Testo Ahora

[Introducción]

Quédate aquí, te conviene

Vamo’ a dejar que esto pase

Y mientras tú te entretiene’

Yo me vuelvo fanático de lo que haces

Quédate aquí, te conviene

Sé que ahora podemos hacer las paces (podemos hacer las paces)

Yo quiero que tú me enseñes

Todo lo que tú haces, tú haces

[Coro]

Tantas son las horas

Cuando estamo’ a solas

Que quiero tenerte ahora

Me mata si te demoras (skrt, skrt)

Me llamó tu actitud

Creo que vo’ a contestar (o “confesar”)

Ahora (sí), ahora (eh), por si después me ignoras

Tantas son las horas

Cuando estamo’ a solas

Que quiero tenerte ahora

Me mata si te demoras (skrt, skrt)

Me llamó tu actitud

Creo que vo’ a contestar

Ahora (sí), ahora (eh), por si después me ignoras

[Estrofa 1]

Tú te ves tan bien, pero me pones tan mal

Quédate en mi equipo si no te vuelvo a encontrar

Te conviene y lo sabes, como sabes actuar

Y por más que lo disfraces yo lo sé interpretar

Si todo va bien no hay por qué pasarla mal

Tantas son las horas que ya ni quiero esperar

Te conviene y lo sabes, que te quieres quedar

No empezó pero ya sabes como va a terminar

[Puente]

Presiento que quieres acabar encima de mi

Dime y yo paro el tiempo

Siempre recuerda que, que

[Coro]

Tantas son las horas

Cuando estamo’ a solas

Que quiero tenerte ahora

Me mata si te demoras (skrt, skrt)

Me llamó tu actitud

Creo que vo’ a contestar

Ahora (sí), ahora (eh), por si después me ignoras

Tantas son las horas

Cuando estamo’ a solas

Que quiero tenerte ahora

Me mata si te demoras (skrt, skrt)

Me llamó tu actitud

Creo que vo’ a contestar

Ahora (sí), ahora (eh), por si después me ignoras

[Estrofa 2]

Con confianza le damo’ hasta el suelo

Un par de copas y yo ya sé que puedo

Tómate tu tiempo mi nena, yo espero

Aunque me mates, sólo sugiero

[Puente]

No hay más que hablar, dímelo después

Baby ahora hay que aprovechar

Por si no se vuelve a dar, otra vez

No hay más que hablar, dímelo después

Baby ahora hay que aprovechar

Por si no se vuelve a dar, otra vez

[Coro]

Tantas son las horas

Cuando estamo’ a solas

Que quiero tenerte ahora

Me mata si te demoras (skrt, skrt)

Me llamó tu actitud

Creo que vo’ a contestar

Ahora (sí), ahora (eh), por si después me ignoras

Tantas son las horas

Cuando estamo’ a solas

Que quiero tenerte ahora

Me mata si te demoras (skrt, skrt)

Me llamó tu actitud

Creo que vo’ a contestar

Ahora (sí), ahora (eh), por si después me ignoras

[Conclusión]

J Balvin, men (yep)

Sky Rompiendo

Tainy

Reggae-reggaeton, yeah, yeah

Come on (wuh, wuh)

Reggae-reggaeton, yeah

(J Balvin men, Tainy, Sky Rompiendo)

¿’Tamo rompiendo o no estamos rompiendo muchachos?

Leggo’, leggo’













