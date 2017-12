INNA: ascolta la nuova canzone Tropical (lyric video, testo e traduzione)

L’11 dicembre 2017 la cantautrice rumena Inna ha pubblicato il quinto album in studio Nirvana (download – audio), interessante disco formato da dodici brani, anticipato dai singoli “Gimme Gimme”, “Ruleta” e dalla title track. Nel canale Youtube della cantante, trovate l’audio ed i lyric video di qualche canzone.

Tropical, la quarta traccia del progetto, è stata firmata dall’interprete con la collaborazione di Thomas Troelsen, che l’ha anche prodotta insieme a Sebastian Barac, Marcel Botezan, Vlad Lucan e David Ciente.





In questo pezzo, la bella Inna è una ragazza dei tropici che cerca di sedurre qualcuno…

Tropical è accompagnata dal lyric video a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e il testo scritto.

INNA – Tropical traduzione (Download)

[Strofa 1]

Il mio amore è come la scena di un film, sì!

Il mio tocco è come una brezza estiva

Le tue notti più hot le renderò più eccitanti

Ti farò innamorare di me, innamorare, innamorare di me

[Pre-Ritornello]

Quindi muoviti, muoviti per terra

Muoviti, muoviti per terra

Se la vuoi fammelo sapere

Sei pronto per me?

Guardami, guardami mentre faccio il balletto sexy*

Guardami, guardami mentre faccio il balletto sexy

Se la vuoi fammelo sapere

Se sei pronto, fammi sapere

[Ritornello]

Lascia che io sia la tua ragazza tropicale

E osservami mentre ti seduco, seduco

(ragazza continua a farlo per me)

Sì, posso essere la tua ragazza tropicale

Quindi guardami mentre ti seduco, seduco

(Muovi i fianchi come una ragazza tropicale)

[Interludio]

(Come una ragazza tropicale)

[Strofa 2]

Il mio corpo si muove verso le onde

Il mio amore è come una strada di montagna

Non ne hai mai www.nuovecanzoni.com abbastanza di me, si

Ti farò innamorare di me, innamorare, innamorare di me

[Pre-Ritornello]

Quindi muoviti, muoviti per terra

Muoviti, muoviti per terra

Se la vuoi fammelo sapere

Sei pronto per me?

Guardami, guardami mentre faccio il balletto sexy

Guardami, guardami mentre faccio il balletto sexy

Se la vuoi fammelo sapere

Se sei pronto, fammi sapere

[Ritornello]

Lascia che io sia la tua ragazza tropicale

E osservami mentre ti seduco, seduco

(ragazza continua a farlo per me)

Sì, posso essere la tua ragazza tropicale

Quindi guardami mentre ti seduco, seduco

(Muovi i fianchi come una ragazza tropicale)

[Interludio]

(Come una ragazza tropicale)

* dip it low, dovrebbe fare riferimento a un balletto sexy

Tropical testo – Inna

[Verse 1]

My love is like a movie scene, yeah!

My touch is like a summer breeze

Your hottest nights I’ll make them hotta

Make you fall in love with me, in love, in love with me

[Pre-Chorus]

So move it, move it to the floor

Move it, move it to the floor

If you want it, let me know

Are you ready for me?

Watch me, watch me dip it low

Watch me, watch me dip it low

If you want it, let me know

If you’re ready let me know

[Chorus]

Just let me be your tropic girl

And watch me wine it up, wine it up

(Gyal keep it moving for me)

Yeah, I can be your tropic girl

So watch me wine it up, wine it up

(Move ya waist like a tropical gyal)

[Interlude]

(Like a tropical gyal)

[Verse 2]

My body moves along with the waves

My love is like a mountain road

You’re never get enough of me, yeah

Make you fall in love with me, in love, in love with me

[Pre-Chorus]

So move it, move it to the floor

Move it, move it to the floor

If you want it, let me know

Are you ready for me?

Watch me, watch me dip it low

Watch me, watch me dip it low

If you want it, let me know

If you’re ready let me know

[Chorus]

Just let me be your tropic girl

And watch me wine it up, wine it up

(Gyal keep it moving for me)

Yeah, I can be your tropic girl

So watch me wine it up, wine it up

(Move ya waist like a tropical gyal)

[Interlude]

(Like a tropical gyal)

















