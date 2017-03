Bob Dylan: ascolta “I Could Have Told You” [Frank Sinatra cover] (testo e traduzione)

Il prossimo 31 marzo, vedrà la luce via Columbia Records/Sony Music, il trentottesimo studio album di Bob Dylan che si intitola Triplicate. Come i precedenti due dischi del cantautore statunitense (Shadows in the Night del 2015 e Fallen Angels del 2016), anche questo progetto include cover, 30 reinterpretazioni di classiche canzoni americane, 30 nuove versioni suddivise in tre dischi (Triplo CD in digipak a otto pannelli – Triplo Vinile 180 grammi – Triplo vinile 180 grammi in cofanetto Deluxe a edizione limitata e confezione numerata – Download Digitale). Le tracks sono divise per tema e ciascun disco ne conterrà 10. Questi i titoli dei singoli album prodotti da Jack Frost: “Til The Sun Goes Down”, “Devil Dolls” e “Comin’ Home Late”.

Il primo singolo estratto dall’opera è una cover di Frank Sinatra che si intitola I Could Have Told You, mentre “My One and Only Love” del 1952 (scritta da Guy Wood e Robert Mellin) è il secondo estratto, ma, almeno per il momento, ci soffermeremo sul primo brano, anche se entrambi sono in rotazione radiofonica nazionale da martedì 28 Febbraio 2017.

Nella canzone, Dylan si rivolge ad una persona, presumibilmente un amico, dicendogli che la donna che amava, non era proprio fatta apposta per lui, con il rammarico che avrebbe potuto avvisarlo prima che egli soffrisse a causa di questa persona.

Per ascoltare questo pezzo cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che lo compongono.

Bob Dylan – I Could Have Told You traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Avrei potuto dirti che

Lei potrebbe ferirti

Ti avrebbe amato un po’

Poi abbandonarti

Se l’avessi chiesto

Avrei potuto dirtelo

[Verso 2]

Avrei potuto risparmiarti

Qualche lacrima

Sì, avrei potuto dirti che lei stesse mentendo

Ma eri innamorato

E non volevi saperlo

[Ritornello]

La sento adesso

Mentre mi giro e mi rigiro cercando di dormire

La sento ora

Fare promesse che non riuscirà mai a mantenere

E ben presto, tutto è finito e ormai passato

Troverà una nuova persona con la quale divertirsi

Tra tutte le mie lacrime

Avrei potuto dirtelo

[Ritornello]

La sento adesso

Mentre mi giro e mi rigiro cercando di dormire

La sento ora

Fare promesse che non riuscirà mai a mantenere

E ben presto, tutto è finito e ormai passato

Troverà una nuova persona con la quale divertirsi

Tra tutte le mie lacrime

Avrei potuto dirtelo

I Could Have Told You – Bob Dylan – Testo

[Verse 1]

I could have told you

She’d hurt you

She’d love you a while

Then desert you

If only you asked

I could have told you so

[Verse 2]

I could have saved you

Some crying

Yes, I could have told you she’s lying

But you were in love

And didn’t want to know

[Chorus]

I hear her now

As I toss and turn and try to sleep

I hear her now

Making promises she’ll never keep

And soon, it’s over and done with

She’ll find someone new to have fun with

Through all of my tears

I could have told you so

[Chorus]

I hear her now

As I toss and turn and try to sleep

I hear her now

Making promises she’ll never keep

And soon, it’s over and done with

She’ll find someone new to have fun with

Through all of my tears

I could have told you so

















