Coldplay: guarda il lyric video del nuovo brano Hypnotised + traduzione del testo

In data odierna, Coldplay hanno rilasciato a sorpresa la nuova bellissima canzone battezzata Hypnotised, estratta dal futuro nuovo EP The Kaleidoscope, che dovrebbe uscire il prossimo 2 giugno.

Dopo la collaborazione con i Chainsmokers sulle note di Something Just Like This, la rock band britannica ci propone questo nuovo assaggio relativo al nuovo progetto discografico, che sarà formato dalle seguenti tracks: All I Can Think About Is You, Something Just Like This, Miracles 2, A L I E N S e “l’ipnotico” pezzo in questione, che i supporters del gruppo e non solo, sono certo apprezzeranno.

La canzone è stata lanciata direttamente tramite il lyric video diretto da Mary Wigmore e prodotto da Casey Byron.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere il testo da me tradotto in italiano e le parole in inglese trascritte.

Coldplay – Hypnotised traduzione (Download)

[Verso 1]

Arrugginisco tra le macerie

Correndo fino a svenire

Ho bisogno di una nuova mano di vernice

Mi sono ritrovato in difficoltà

Pensando a ciò che non

Non sarà mai un santo

Dicendo di fluttuare come un’aquila

Cadere come la pioggia

Versata per spegnere il dolore

Oh di continuo

[Ritornello]

Ora sono ip, ipnotizzato

Sì inciampo, quando ti guardo negli occhi

Oh sono ip, ipnotizzato

Si scivolo e sono ipnotizzato (o “affascinato”)

[Verso 2]

E’ facile essere letale

Sto imparando dalle notizie

E’ una guida per la tristezza

Dicendo che è lo stesso campanile

La gente vuole scegliere

Vedono solo da diversi punti di vista

E infilano l’ago

Che fissa la mia fiamma

Oh, ora mi commuovo e urlo

Oh di continuo

[Ritornello 2]

Ora sono ip, ipnotizzato

Sì inciampo, quando ti guardo negli occhi

Oh sono ip, ipnotizzato

Si mi sollevo e sono ipnotizzato (o “affascinato”)

[Conclusione]

Oh di continuo

Ora sono ip, ipnotizzato

Sì mi sollevo a un’altezza permanente

Oh sono ip, ipnotizzato

Era buio

Ora è l’alba

Hypnotised – Coldplay – Testo

[Verse 1]

Been rusting in the rubble

Running to a faint

Need a brand new coat of paint

I found myself in trouble

Thinking about what ain’t

Never gonna be a saint

Saying float like an eagle

Fall like the rain

Pouring to put out the pain

Oh again and again

[Chorus]

Now I’m hyp, hypnotised

Yeah I trip, when I look in your eyes

Oh I’m hyp, hypnotised

Yeah I slip and I’m mesmerized

[Verse 2]

It’s easy to be lethal

I’m learning from the news

It’s a guidebook for the blues

Saying it’s the very same steeple

People want to choose

They just see it from different views

And threading the needle

Fixing my flame

Oh now I’m moved to exclaim

Oh again, and again

[Chorus 2]

Now I’m hyp, hypnotised

Yeah I trip, when I look in your eyes

Oh I’m hyp, hypnotised

Yeah I lift and I’m mesmerized

[Outro]

Oh again, and again

Now I’m hyp, hypnotised

Yeah I lift to a permanent high

Oh I’m hyp, hypnotised

It was dark

Now it’s sunrise

















