Halsey: guarda il video di Bad At Love (con traduzione del testo)

Bad At Love è il secondo singolo estratto da Hopeless Fountain Kingdom, secondo album in studio di Halsey pubblicato lo scorso 2 giugno.

Dopo Now or Never, rilasciata ad aprile, la cantautrice americana classe 1994 rilancia la seconda era discografica con questa canzone, firmata insieme a Eric Frederic, Justin Tranter & Rogét Chahayed, con produzione di quest’ultimo e Ricky Reed.

Nel brano, la cantante parla di tre sue vecchie relazioni affettive: una con un uomo e due con altrettante donne, facendo chiaramente intendere la sua bisessualità. Lei credeva che fossero le persone giuste a risolvere un suo grandissimo problema: l’essere pessima in amore, soprattutto per via della sua gelosia e di altri errori che continua a commettere.

E’ complessivamente questo il significato della canzone, accompagnata dal video ufficiale uscito il 30 agosto 2017.

Il filmato è stato diretto dalla stessa Halsey & Sing J Lee, con produzione di Whitney Jackson, PJ Sodaski & Targa Sahyoun.

Per gustarvelo su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Bad At Love – Halsey – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Ho un ragazzo lì casa in Michigan

E quando lo bacio sa di Jack Daniel’s

Così gli ho detto che i suoi amici non mi sono mai piaciuti

Ora se n’è andato dandomi nuovamente della stron*a

È un ragazzo che vive nel Garden State*

E mi ha detto che staremo insieme finché non ci laureeremo

Così gli ho detto che la musica potrebbe aspettare**

Ma lui mi vuole in cucina a preparargli la cena**

[Pre-Ritornello 1]

Credo, credo, credo, credo che siamo fatti l’uno per l’altra

Ma la gelosia, la gelosia, la gelosia, la gelosia ha la meglio su di me

Guarda, non voglio rovinare, ma io

Faccio sempre gli stessi errori, sì

Commetto sempre gli stessi errori perché

[Ritornello]

Sono pessima in amore (ooh-ooh)

Ma non puoi prendertela con me per averci provato

Sai che mentirei dicendo

Che sei quello (ooh-ooh)

Che possa finalmente risolvere il mio problema

Guardando il mio passato

Sono pessima in amore

[Strofa 2]

Ho una ragazza con gli occhi della California***

E pensavo che questa volta potesse davvero essere quella giusta

Ma non ho mai avuto la possibilità di renderla mia

Perché si è innamorata della cocaina

Ragazza di Londra con un atteggiamento****

Non l’abbiamo mai detto a nessuno, ma siamo così carine

Abbiamo entrambe un sacco di cose migliori da fare

Ma penso sempre a quando stavamo insieme

[Pre-Ritornello 2]

Credo, credo, credo, credo che mi faccio coinvolgere troppo

E che la gelosia, la gelosia, la gelosia, la gelosia abbia la meglio su di me

Guarda, non voglio rovinare, ma io

Faccio sempre gli stessi errori, sì

Commetto sempre gli stessi errori perché

[Ritornello]

Sono pessima in amore (ooh-ooh)

Ma non puoi prendertela con me per averci provato

Sai che mentirei dicendo

Che sei quella (ooh-ooh)

Che possa finalmente risolvere il mio problema

Guardando il mio passato

Sono pessima in amore

Oh, sai, sai, sai che

Sono pessima in amore (ooh-ooh)

Sono pessima in amore (ooh-ooh)

Sono pessima in amore (ooh-ooh)

Link sponsorizzati









[Ponte]

Lo so che hai paura che io possa andare via

Ogni volta che la sensazione (o “il sentimento”) svanisce

Ogni volta che la sensazione svanisce

So che hai paura che andrò via

Ogni volta che la sensazione svanisce

[Coro]

Sai che in amore sono pessima (ooh-ooh)

Ma non puoi prendertela con me per averci provato

Sai che mentirei dicendo

Che sei quello (ooh-ooh)

Che possa finalmente risolvere il mio problema

Guardando il mio passato

Sono pessima in amore (ooh-ooh)

Oh, sai, sai, sai che

Sono pessima in amore (ooh-ooh)

Sono pessima in amore (ooh-ooh)

Oh, oh

* “Garden State” si riferisce al New Jersey: Halsey è nata lì come del resto il ragazzo di cui parla in questo brano.

** Questo tizio vede Halsey come la classica donna di casa che cresce i figli, che fa le pulizie, che prepara il pranzo e la cena e che dia attenzioni solamente a lui. La musica altro non fa che complicare la loro relazione.

*** questa ragazza potrebbe essere Lauren Jaregui.

**** parla di un’altra ragazza non meglio specificata, con la quale ha avuto una relazione tenuta nascosta.

Powered by NuoveCanzoni.com

Halsey – Bad At Love testo

[Verse 1]

Got a boy back home in Michigan

And it tastes like Jack when I’m kissing him

So I told him that I never really liked his friends

Now he’s gone and he’s calling me a bitch again

It’s a guy that lives in the garden state

And he told me that we’d make it ‘til we graduate

So I told him that the music would be worth the wait

But he wants me in the kitchen with a dinner plate

[Pre-Chorus 1]

I believe, I believe, I believe, I believe that we’re meant to be

But jealousy, jealousy, jealousy, jealousy get the best of me

Look, I don’t mean to frustrate, but I

Always make the same mistakes, yeah

Always make the same mistakes ‘cause

[Chorus]

I’m bad at love (ooh-ooh)

But you can’t blame me for tryin’

You know I’d be lyin’ sayin’

You were the one (ooh-ooh)

That could finally fix me

Lookin’ at my history

I’m bad at love

[Verse 2]

Got a girl with California eyes

And I thought that she could really be the one this time

But I never got the chance to make her mine

Because she fell in love with little thin white lines

London girl with an attitude

We never told no one, but we look so cute

Both got way better things to do

But I always think about it when I’m riding through

[Pre-Chorus 2]

I believe, I believe, I believe, I believe that I’m in too deep

And jealousy, jealousy, jealousy, jealousy get the best in me

Look, I don’t mean to frustrate, but I

Always make the same mistakes, yeah

Always make the same mistakes ‘cause

[Chorus]

I’m bad at love (ooh-ooh)

But you can’t blame me for tryin’

You know I’d be lyin’ sayin’

You were the one (ooh-ooh)

That could finally fix me

Lookin’ at my history

I’m bad at love

Oh, you know, you know, you know

I’m bad at love (ooh-ooh)

I’m bad at love (ooh-ooh)

I’m bad at love (ooh-ooh)

[Bridge]

I know that you’re afraid I’m gonna walk away

Each time the feeling fades

Each time the feeling fades

I know that you’re afraid I’m gonna walk away

Each time the feeling fades

[Chorus]

You know I’m bad at love (ooh-ooh)

But you can’t blame me for tryin’

You know I’d be lyin’ sayin’

You were the one (ooh-ooh)

That could finally fix me

Lookin’ at my history

I’m bad at love (ooh-ooh)

Oh, you know, you know, you know

I’m bad at love (ooh-ooh)

I’m bad at love (ooh-ooh)

Oh, oh

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi