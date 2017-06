Gué Pequeno: le canzoni in scaletta nel nuovo album Gentleman disponibile in tre versioni

Come vi abbiamo anticipato un paio di giorni fa, Gentleman è il titolo del quarto album da solista del rapper milanese Gue Pequeno, la cui uscita è fissata al 30 giugno 2017, a un anno di distanza da Santeria (disco collaborativo con Marracash) e a due anni da Vero.

Per l’occasione, Cosimo Fini, aka Gué Pequeno, ha fatto le cose in grande, rilasciando il progetto in ben tre versioni, ma per prima cosa parliamo della Red e Blue, che includono 16 canzoni cadauna, tra le quali spicca il doppio fortunato singolo Non Ci Sei Tu/T’Apposto, pubblicato lo scorso 2 giugno. Nella versione Red è inoltre incluso come bonus track un singolo pubblicato lo scorso 21 aprile: sto parlando di Trinità, grande successo del rapper, disponibile anche in vinile.





Che differenza c’è tra le versioni Red e Blue?

Le due versioni si differenziano da 2 fattori: dalle copertine e dalle due tracce bonus, diverse in ognuna di esse.

I featuring

Per quel che concerne gli “ospiti”, nei dischi vengono proposti featuring con El Micha, Sfera Ebbasta, Marracash, Enzo Avitabile, Tony effe & Frank White, Luchè, Laioung e Vale Lambo.

Ma prima di vedere i titoli delle canzoni in scaletta, passiamo alla versione più ricca del progetto…. la

Gentleman Super Deluxe Box

Reperibile esclusivamente su Amazon, l’edizione in cofanetto è dedicata ai fans più accaniti del rapper ma anche ai collezionisti, in quanto è ad edizione limitata e numerata a 1000 copie.

Nello specifico, il cofanetto contiene (come da immagine):

il CD dell’album con 14 brani

il doppio vinile con 14 brani

un cd con 4 tracce bonus

un un vinile 10” con 4 tracce bonus

la foto autografata da Gué Pequeno

Di seguito i titoli dei pezzi nel disco di uno dei rapper più influenti della scena italiana.

Gentleman – Gue Pequeno album – Tracklist

Gentleman – Gue Pequeno album – Tracklist

Tracklist Gentleman Blue Version

T’apposto Lamborghini ( feat. Sfera Ebbasta ) Milionario ( feat. El Micha ) Guersace Non ci sei tu Relaxxx ( feat. Marracash ) Mimmo flow Scarafaggio ( feat. Tony effe e Frank White ) Oro giallo ( feat. Luchè ) La malaeducazione ( feat. Enzo Avitabile ) Punto su di te La mia collana Il viola Trentuno giorni Un altro giorno, un altro euro ( feat. Vale Lambo ) [bonus track] Te quiero ( feat. Laioung ) [bonus track]

Tracklist Gentleman Red Version

In questa versione sono incluse le medesime 14 tracks della blu più le seguenti 2 bonus tracks:

Trinità

Io non ho paura













