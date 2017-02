Gigi D’Alessio, 24 Febbraio 1967 è il nuovo album di inediti in uscita: titoli delle canzoni

Reduce dalla quinta partecipazione al Festival di Sanremo, il cantautore napoletano Gigi D’Alessio si accinge a pubblicare il ventitreesimo album in studio che si intitola 24 Febbraio 1967, proprio come la sua data di nascita.

L’atteso disco vedrà la luce 50 anni più tardi ovvero il 24 febbraio 2017 (data che festeggia anche i suoi 25 anni di gloriosa carriera) e sarà disponibile nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Al suo interno non poteva non esserci la canzone presentata alla kermesse “La Prima Stella” (ricordo che è stato eliminato nella quarta serata), un bel pezzo scritto dall’interprete ed accompagnato da un videoclip in bianco e nero, un semplice filmato che lo vede interpretare il brano seduto al pianoforte.

Il progetto include altri nove pezzi inediti più la reinterpretazione di “L’immensità” (Don Backy e Mogol).

Appena dopo la copertina frontale, che per ovvi motivi mostra la sua carta d’identità, trovate i titoli di tutte le canzoni incluse in questa nuova uscita discografica.

Link sponsorizzati









Tracklist 24 Febbraio 1967 – Gigi D’Alessio album

(Reperibile su amazon nei formati: Audio CD – Download Digitale)

T’innamori e poi Benvenuto amore Ciao No La prima stella Video] L’immensità (cover del brano di Don Backy e Mogol) Mi chica bomba Sei Emozione senza fine L’estate con te Pecchè













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi