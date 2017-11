Gianluca Capozzi: guarda il video del nuovo singolo Malammore + testo

Si intitola Malammore il nuovo bel singolo del cantautore partenopeo Gianluca Capozzi, pubblicato l’8 novembre 2017.

La nuova canzone è stata scritta dall’interprete con la collaborazione del fratello Massimiliano, mentre gli arrangiamenti sono di Sabatino Salvati.





Si tratta di una ballata d’amore, che gli amanti dell’artista non possono di certo non apprezzare.

Il video ufficiale è stato diretto da Marco Cantone ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alle parole che compongono il brano.

Gianluca Capozzi – Malammore testo (Download)

Chi nasce pret’ e stelle nun po’ mai murì

A colpa non è a toia si si fatt accussi

Si nun t saij fermà, si nun saij rallentà, nemmen n’attim

Tremano i polsi mentre assaggio un po’ di te

Le mani danzano leggere e libere

ma tutto finirà appena la città

riaccenderà i colori sotto l’alba che verrà.

Malammore famme turnà a vivere

Pijati stu core apierto e tuornl a scarfà

Mbarl ca a vita nun è vita over senza rischia correr.

Damm n’or e pac p chest anema

damm n’or e luce rind a lotta e sta città

Ma nun m parlà ra ammore tant o sacc ca nun saij rà.

C sta chi ric ca sta vita e scritt già

Se Dio ta fatt vient, allora vuò vulà

Nun t pozz cagnà, e maggià rassignà

Ma a notte è tutt chell ca tu infond m può dà.

Malammore famme turnà a vivere

Pijati stu core apierto e tuornl a scarfà

Mbarl ca a vita nun è vita over senza rischia correr.

Damm n’or e pac p chest anema

damm n’or e luce rind a lotta e sta città

Ma nun m parlà ra ammore tant o sacc ca nun saij rà.

Tracce di te sulla pelle e nelle ossa

Dentro di me sei qualcosa che non mi passa

Posso non cercarti, posso non vederti

Ma quando sembra esserne fuori sei tu che mi cerchi

Ed è di nuovo passione, di nuovo dolore

La fine senza mai fine di questo malato amore

Di questo malammore

Damm n’or e pac p chest anema

damm n’or e luce rind a lotta e sta città

Ma nun m parlà ra ammore tant o sacc ca nun saij rà.

















