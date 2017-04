Gente de Zona: ascolta il nuovo singolo Si No Vuelves + testo e traduzione

In data 7 aprile 2017, i Gente De Zona hanno rilasciato il nuovo singolo bomba battezzato Si No Vuelves (se non torni).

Dopo i successi del 2015 “La Gozadera” e “Traidora” incisi con Marc Anthony, il duo Reggaeton cubano composto da Alexander Delgado e Randy Malcom Martinez, vi presenta l’ennesimo potenziale tormentone.

In Si No Vuelves, si canta la mancanza che si prova nei confronti della persona che si ama, senza la quale la vita diventa un’autentica sofferenza.

E’ sostanzialmente questo il significato della bella canzone che, in attesa del videoclip, è possibile ascoltare integralmente su Youtube cliccando sulla cover in basso.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Gente de Zona – Si No Vuelves traduzione (Download)

Oggi mi sono svegliato ricordandoti

quei baci che ci davamo di nascosto

oggi mi sono svegliato sentendo la tua mancanza

amore

Quello che ho vissuto con te è qualcosa di indicibile

Non c’è dubbio che ero il tuo uomo

e tu la donna

che mi ha rubato il cuore

Anche se non ci sei

continuo a pensarti

continuo a cercarti

e per quanto ci provi

non riesco a dimenticarti (x2)

Se non torni

la mia vita si consuma

i giorni non passano mai se non torni

le notti non passano mai se non torni

se non torni (x2)

Per dimenticare, devi uccidermi

per staccarti da me devi uccidermi

perché mi hai dato quel qualcosa che mi mancava (o “serviva”)

quei baci speciali, che nessuno mi dava (x2)

E’ da molto tempo che ti ho persa

ma il ricordo di te è ancora qui nel mio letto

non c’è un momento che non penso a te

amore!

Quello che ho vissuto con te è qualcosa di indicibile

Non c’è dubbio che ero il tuo uomo

e tu la donna

che mi ha rubato il cuore

Anche se non ci sei

continuo a pensarti

continuo a cercarti

e per quanto ci provi

non riesco a dimenticarti (x2)

Se non torni

la mia vita si consuma

i giorni non passano mai se non torni

le notti non passano mai se non torni

se non torni (x2)

Per dimenticare, devi uccidermi

per staccarti da me devi uccidermi

perché mi hai dato quel qualcosa che mi mancava (o “serviva”)

quei baci speciali, che nessuno mi dava (x2)

Si No Vuelves – Gente de Zona – Testo

Hoy me levante recordándote

aquellos besos que nos dábamos a escondidas

hoy me levante extrañándote

amor

Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre

no hay duda que fui tu hombre

tu la mujer

que me robo el corazón

Aunque tú no estás

hay yo te sigo pensando

hay yo te sigo buscando

y por más que lo intento

no te puedo olvidar (x2)

Si no vuelves

se me va la vida si no vuelves

se me van los días si no vuelves

se me va la noches si no vuelves

si tu no vuelves (x2)

Para olvidarte mami, tienen que matarme

para arrancarte de mí, tienen que matarme

por que tú me diste lo que me faltaba

esos besos ricos, que nadie me daba (x2)

Hace mucho tiempo que te perdí

pero tus recuerdo, sigue aquí en mi cama

no hay un instante que no piense en ti

amor!

Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre

no hay duda que fui tu hombre

tu la mujer

que me robo el corazón

Aunque tú no estás

hay yo te sigo pensando

hay yo te sigo buscando

y por más que lo intento

no te puedo olvidar (x2)

Si no vuelves

se me va la vida si no vuelves

se me van los días si no vuelves

se me va la noches si no vuelves

si tu no vuelves (x2)

Para olvidarte mami, tienen que matarme

para arrancarte de mí, tienen que matarme

por que tú me diste lo que me faltaba

esos besos ricos que nadie me daba (x2)

















