Galantis & Rozes nel nuovo brano Girls on Boys: audio, testo e traduzione

A due settimane del rilascio del secondo album in studio The Aviary (in pre-order nella versione digitale), i Galantis hanno rilasciato il nuovo singolo Girls on Boys, disponibile in streaming e in digitale dal 1° settembre 2017.

Dopo “No Money”, “Love on Me”, “Pillow Fight”, “Hunter” e “True Feeling”, il duo svedese composto da Christian Karlsson e Linus Eklöw torna a promuovere la seconda era discografica con questo bel pezzo, scritto ed interpretato dalla 24enne americana Elizabeth Mencel, in arte Rozes.

Per l’occasione, la coppia ha quindi scelto la stessa cantante, che un paio di anni fa prestò la bella voce in “Roses” dei Chainsmokers, che si rivelò un grandissimo successo.

Nella nuova canzone in pieno stile Galantis, si parla di cuori infranti, festa, alcool e trasgressione…

E’ questo il concept del brano, che è possibile ascoltare direttamente nel canale Youtube del duo cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e le parole in inglese che lo compongono.

Girls on Boys traduzione – Galantis (Download)

[Strofa 1]

C’erano ragazze sui ragazzi, c’erano ragazze sulle ragazze

Tacchi rossi sui tavoli, in una sfocatura di champagne

Tutto diventa un po’ confuso quando il vostro cuore è distrutto

Stavamo svuotando bottiglie, stavamo sfidando la sorte

[Pre-Ritornello]

E ora è diventata la notte più lunga di tutta la nostra dannata vita

La trasgressione la faceva da padrona

Oooh tutto è iniziato con

[Ritornello]

Ragazze sui ragazzi, ragazze sulle ragazze

Tacchi rossi sui tavoli e non m’importava

Tutto diventa un po’ confuso quando il vostro cuore è distrutto

Mi sono sballata per dimenticarti, mi sono sballata alla grande

Tutto è cominciato con un cuore spezzato

[Post-Ritornello]

(Tutto è iniziato con) ragazze sui ragazzi

Tutto è iniziato con un cuore spezzato

[Strofa 2]

No, non saresti tornato a casa, così sono rimasta fuori

Sperando di non vederti con qualcuno tra la folla

Tutto era piuttosto vuoto, quindi l’ho riempito di rum

E’ stato stupido e folle, mi sentivo piacevolmente intontita

[Pre-Ritornello]

E ora è diventata la notte più lunga di tutta la nostra dannata vita

La trasgressione la faceva da padrona

Oooh tutto è iniziato con

[Ritornello]

Ragazze sui ragazzi, ragazze sulle ragazze

Tacchi rossi sui tavoli e non m’importava

Tutto diventa un po’ confuso quando il vostro cuore è distrutto

Mi sono sballata per dimenticarti, mi sono sballata alla grande

Tutto è cominciato con un cuore spezzato

[Post-Ritornello]

(Tutto è iniziato con) ragazze sui ragazzi

Ragazze sui ragazzi

(Tutto è iniziato con) ragazze sui ragazzi

Ragazze sulle ragazze

Tacchi rossi sui tavoli e non m’importava

Tutto diventa un po’ confuso quando il vostro cuore è distrutto

Mi sono sballata per dimenticarti, mi sono sballata alla grande

[Conclusione]

Tutto è iniziato con un cuore spezzato

Galantis – Girls on Boys testo

[Verse 1]

There were girls on boys, there were girls on girls

Red heels on the tables, in a champagne blur

It all gets kinda hazy when your hearts fucked up

We were emptying bottles, we were pushing our luck

[Pre-Chorus]

And it turned into the longest night of our whole damn lives

Had the wildest times

oooh It all started with

[Chorus]

Girls on boys, girls on girls

Red heels on the table and I didn’t care

It all gets kinda hazy when your hearts fucked up

I got high to forget you, I got high real hard

It all started with a broken heart

[Post-Chorus]

(It all started with) girls on boys

It all started with a broken heart

[Verse 2]

No, you wouldn’t come home, so I stayed out

Hoping I wouldn’t see you with someone in the crowd

It was all kinda empty , so I filled it with rum

It was stupid and crazy, I was comfortably numb

[Pre-Chorus]

And it turned into the longest night of our whole damn lives

Had the wildest times

oooh It all started with

[Chorus]

Girls on boys, girls on girls

Red heels on the table and I didn’t care

It all gets kinda hazy when your hearts fucked up

I got high to forget you, I got high real hard

It all started with a broken heart

[Post-Chorus]

(It all started with) girls on boys

Girls on boys

(It all started with) girls on boys

Girls on girls

Red heels on the table and I didn’t care

It all gets kinda hazy when your hearts fucked up

I got high to forget you, I got high real hard

[Outro]

It all started with a broken heart

















