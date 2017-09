Foo Fighters: ascolta il nuovo brano The Line (testo e traduzione)

Il 7 settembre 2017 i Foo Fighters hanno rilasciato un nuovo brano battezzato The Line, come singolo promozionale dell’atteso nono album in studio Concrete and Gold, il cui rilascio è fissato al 15 settembre nel classico CD, in doppio vinile e nel formato digitale.

Nel progetto saranno incluse undici nuove canzoni, tra le quali i primi due singoli ufficiali “Run” e “The Sky Is A Neighborhood”, pubblicati rispettivamente il 1° giugno e il 23 agosto.

La rock band americana torna a promuovere il disco con questa bella canzone, scritta da Chris Shiflett, Pat Smear, Nate Mendel, Rami Jaffee, Taylor Hawkins & Dave Grohl, con produzione di Greg Kurstin.

Questo pezzo, che conferma il cambiamento di stile del gruppo statunitense, è fortemente influenzato dalla politica a stelle e strisce e dalla condizione umana… The Line è anche una canzone di speranza e una richiesta d’aiuto in un mondo devastato, nel quale il frontman Dave Grohl cerca segni di vita. Egli ha affermato alla rivista Rolling Stone che “la traccia è una ricerca di speranza in questa triste epoca, nella quale ogni momento che passa, ci si sente come se si stesse combattendo per la propria vita”.

Non so se questo pezzo sarà mai accompagnato da un videoclip; è comunque possibile ascoltarlo nel canale Youtube della band cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che lo compongono.

Foo Fighters – The Line traduzione (Download)

[Strofa]

Si o no?

Cos’è la verità?

Ma una sporca nuvola nera che esce dal blu?

Mi sbagliavo

Avevo ragione

Io sono una luna di sangue nata nel profondo della notte

Rompi le mie ossa

Non m’interessa

Tutto quello che volevo era un corpo da condividere

Il cuore si è raffreddato

Lavato a secco

Il satellite sta cercando un segno di vita

[Pre-Ritornello]

Tipo te

Da qualche parte?

Ci sei?

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Le lacrime nei tuoi occhi

Un giorno si asciugheranno

Combattiamo per le nostre vite

Perché in gioco c’è tutto

Questa volta

[Strofa]

Ascolta bene

Non posso nascondere

Di essere una pagina strappata da spina dorsale rotta

Il sole tramonta (o “il sole cala”)

Mi sballo (o “io mi alzo”)

Il satellite sta cercando un segno di vita

[Pre-Ritornello]

Tipo te

Da qualche parte?

Ci sei?

[Ritornello]

Le lacrime nei tuoi occhi

Un giorno si asciugheranno

Combattiamo per le nostre vite

Perché in gioco c’è tutto

Questa volta

[Ponte]

Ci sei?

Sei qui?

[Ritornello]

Le lacrime nei tuoi occhi

Un giorno si asciugheranno

Combattiamo per le nostre vite

Perché in gioco c’è tutto

Questa volta

Le lacrime nei tuoi occhi

Un giorno si asciugheranno

Combattiamo per le nostre vite

Perché in gioco c’è tutto

[Conclusione]

Si o no?

Cos’è la verità?

Ma una sporca nuvola nera che esce dal blu?

Mi sbagliavo

Avevo ragione

Io sono una luna di sangue nata nel profondo della notte

Powered by NuoveCanzoni.com

The Line – Foo Fighters – Testo

[Verse]

Yes or no?

What is truth?

But a dirty black cloud coming out of the blue?

I was wrong

I was right

I’m a blood moon born in the dead of night

Break my bones

I don’t care

All I ever wanted was a body to share

Heart’s gone cold

Brush ran dry

Satellite searching for a sign of life

[Pre-Chorus]

Like you

Somewhere?

Are you there?

[Chorus]

The tears in your eyes

Someday will dry

We fight for our lives

‘Cause everything’s on the line

This time

[Verse]

Listen close

I can’t hide

I’m a page torn from a broken spine

Sun gets low

I get high

Satellite searching for a sign of life

[Pre-Chorus]

Like you

Somewhere?

Are you there?

[Chorus]

The tears in your eyes

Someday will dry

We fight for our lives

‘Cause everything’s on the line

This time

[Bridge]

Are you there?

Are you there?

[Chorus]

The tears in your eyes

Someday will dry

We fight for our lives

‘Cause everything’s on the line

This time

The tears in your eyes

Someday will dry

We fight for our lives

‘Cause everything’s on the line

[Outro]

Yes or no?

What is truth?

But a dirty black cloud coming out of the blue

I was wrong

I was right

I’m a blood moon born in the dead of night

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi