Flo Rida – Dancer: guarda il video del nuovo singolo (testo e traduzione)

Il cantante e rapper Flo Rida ha rilasciato il primo singolo dell’anno che si intitola Dancer, un bel pezzo disponibile dal 2 marzo 2018.

Dopo Cake e Hola ft. Maluma, l’artista rende disponibile quest’orecchiabile canzone, caratterizzata da un ritornello piuttosto incisivo, gradevole e allegro.

Si presume che i brani in questione e altri rilasciati ancor prima, saranno inclusi nel futuro quinto album in studio, che farà seguito a Wild Ones (2012).

In questo pezzo, il 39enne Tramar Lacel Dillard, meglio conosciuto come Flo Rida, dice di essersi innamorato di una spogliarellista…

Il video ufficiale è stato diretto da Spiff TV ed è principalmente ambientato in un strip club.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere i testi che compongono la canzone.

[Strofa 2] Sono le 3 del mattino e abbiamo appena iniziato In taxi in strada verso il tuo appartamento Stasera farai un omicidio perché sei bellissima Si, ci divertiremo come pazzi Miele blu ovunque come un cartone animato Oh piccola, non posso toglierti gli occhi di dosso Dammela come se tua mamma non ti avesse mai insegnato Scatenerò una tempesta per il resto della notte

Testo Dancer

[Verse 1]

Baby girl, used to ride on the metro

Had a dream of diamonds stilettos

First class to Miami from the West Coast

Never wanted to be homecoming queen

Now just another girl in the strip club

Working hard, now that dollar’s gonna miss her

Big, big dance, I’m gonna tip her

Making sure she’s gonna come home with me

[Pre-Chorus]

Old money, too honey

How much can I throw?

If I can say no

I won’t let go

[Chorus]

I felt in love with a dancer, dancer

Throwing all this cake, uh

It’s your birthday girl, I like that girl

I’m love, I’m love, I’m love with a dancer, dancer

In the champagne room until the sun comes up, on my cup

I’m love, I’m love, I’m love with a

[Verse 2]

It’s 3AM and we’re only getting started

In cab on the way to your apartment

Tonight you make the killing cause you’re gorgeous

Yeah, we’re gonna have a hell of a time

Blue honeys everywhere like a cartoon

Oh baby, I can’t take my eyes off you

Give it to me like yo mamma never taught you

I’ll make it rain for the rest of the night

[Pre-Chorus]

Old money, too honey

How much can I throw?

If I can say no

I won’t let go

[Chorus]

I felt in love with a dancer, dancer

Throwing all this cake, uh

It’s your birthday girl, I like that girl

I’m love, I’m love, I’m love with a dancer, dancer

In the champagne room until the sun comes up, on my cup

I’m love, I’m love, I’m love with a

[Bridge]

Nothing gets me going like when she put on a show

Ain’t a shame to say it, I’ll let everybody know

You don’t have to say no words, you let your body speak

Baby I don’t care, no, I don’t care

[Chorus]

I felt in love with a dancer, dancer

Throwing all this cake, uh

It’s your birthday girl, I like that girl

I’m love, I’m love, I’m love with a dancer, dancer

In the champagne room until the sun comes up, on my cup

I’m love, I’m love, I’m love with a dancer, dancer

Throwing all this cake, uh

It’s your birthday girl, I like that girl

I’m love, I’m love, I’m love with a dancer, dancer

In the champagne room until the sun comes up, on my cup

I’m love, I’m love, I’m love with a