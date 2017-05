Fall Out Boy: guarda il video di Young And Menace (con traduzione del testo)

Buone notizie per i supporters dei Fall Out Boy, in quanto in data 27 aprile 2017 la rock band statunitense ha rilasciato la nuova canzone Young And Menace, primo singolo estratto dal settimo album in studio M A N I A (qui in pre-order), il cui rilascio è fissato al prossimo 15 settembre.

Nell’atteso disco, che arriverà a oltre 2 anni e mezzo di distanza da American Beauty/American Psycho, saranno incluse 10 tracks inedite, i cui titoli non sono ancora stati svelati, ad eccezione del brano in oggetto scritto da Pete Wentz, Patrick Stump, Joe Trohman e Andy Hurley, e prodotto dal gruppo con la collaborazione di Jesse Shatkin.





Si tratta di una delle canzoni più strane che i F.O.B. abbiano mai fatto, il cui testo sembra riferirsi anche alla storia dei Fall Out Boy come unità. Secondo il bassista Pete Wentz, il brano ricorda la sua infanzia nelle periferie di Chicago, quando si sentiva come un outsider nella mia città “Solo quando ho scoperto il punk rock e quella comunità mi sono reso conto di essere da qualche parte in questo mondo con altre persone che non sapevano dove stare” ha dichiarato Wentz.

Young & Menace è accompagnata da un inquietante video ufficiale diretto da SCANTRON & Mel Soria.

Il filmato vede protagonista un’adolescente circondata da mostri.. Secondo il bassista forse la ragazza intuisce che, il confine tra noi e i mostri è più sottile di quanto non si creda.

Un articolo ha descritto la clip parlando di un’adolescente che viene inseguita da mostri e che scappando si perde in un posto dove nessuno può capire la loro lingua. Alla fine si scopre che il tutto, altro non era che un sogno e che i “mostri” sono in realtà i genitori che hanno abusato della bambina.

Per vederlo cliccate sull’immagine, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese.

Young And Menace – Fall Out Boy – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Siamo andati troppo velocemente per troppo tempo

E non avremmo mai dovuto farlo a metà fino a questo punto

E ho vissuto così tanti momenti, ho vissuto tanti momenti

Penso che Dio dovrà uccidermi due volte

Uccidermi due volte come se il mio nome fosse Nikki Sixx

Mi sono nuovamente svegliato nella mia situazione, ma da qualche parte esisti cantando

[Ritornello]

Oops, l’ho fatto di nuovo, avevo dimenticato che stavo perdendo la testa

Oh, ho scritto questo solo per farti premere il tasto di riavvolgimento

E far passare il messaggio che ero giovane e una minaccia

[Breakdown]

Giovane e una minaccia

[Verso 2]

Mi sono svegliato sul lato sbagliato della realtà

E c’è una follia che scorre in me

E per quanto riguarda la durata (o “il tempo”), il tempo

Non credo di essere ancora lì ma sto cercando la via

[Ritornello]

Oops, l’ho fatto di nuovo, avevo dimenticato che stavo perdendo la testa

Oh, ho scritto questo solo per farti premere il tasto di riavvolgimento

E far passare il messaggio che ero giovane e una minaccia

[Breakdown]

Giovane e una minaccia

[Ponte]

Se sono fuori di testa

Sono qui solo per migliorarmi

Sono qui solo per una valutazione psichiatrica (o “psicologica”)

Sono qui solo per … per…

[Breakdown]

Giovane e una minaccia

[Conclusione]

Siamo andati troppo velocemente per troppo tempo

Fall Out Boy – Young And Menace testo

[Verse 1]

We’ve gone way too fast for way too long

And we were never supposed to make it half this far

And I lived so much life, lived so much life

I think that God is gonna have to kill me twice

Kill me twice like my name was Nikki Sixx

I woke up in my shoes again but somewhere you exist singing

[Chorus]

Oops I, did it again, I forgot what I was losing my mind about

Oh, I only wrote this down to make you press rewind

And send a message that I was young and a menace

[Breakdown]

Young and a menace

[Verse 2]

Woke up on the wrong side of reality

And there’s a madness that’s just coursing right through me

And as far as the time, far as the time

Not sure I’m there yet but I’m searching out the ride

[Chorus]

Oops I, did it again, I forgot what I was losing my mind about

Oh, I only wrote this down to make you press rewind

And send a message that I was young and a menace

[Breakdown]

Young and a menace

[Bridge]

If I am off the deep end

I’m just here to become the best yet

I’m just here for the psych assessment

I’m just here for the… For the…

[Breakdown]

Young and a menace

[Outro]

We’ve gone way too fast for way too long

















