Fall Out Boy: guarda il video di “Wilson (Expensive Mistakes)” con testo e traduzione

Manca ormai una settimana al rilascio di Mania, il settimo album in studio dei Fall Out Boy, che hanno reso disponibile una nuova canzone che si intitola “Wilson (Expensive Mistakes)”.

La rock band statunitense torna a promuovere l’atteso progetto con questo pezzo, sesta traccia del disco, scritta da Andrew Hurley, Joe Trohman, Patrick Stump e Pete Wentz.





Il titolo è un riferimento a “Cast Away”, film del 2000 diretto da Robert Zemeckis, il cui protagonista è stato Tom Hanks, nei panni di Chuck Noland, ingegnere nonché dirigente operativo della FedEx, importante azienda di spedizione merci in tutto il mondo. In pieno periodo natalizio, un’urgenza lavorativa lo porta a recarsi in Malesia, ma durante il viaggio, l’aereo della FedEx su cui viaggia precipita nel Pacifico. Noland riesce comunque a salvarsi la pelle e approda su un’isola deserta, dove impara a sopravvivere bevendo acqua di cocco, mangiando granchi e imparando ad accendere il fuoco con mezzi di fortuna. Tra i detriti dell’aereo trova un pallone su cui disegna un volto che chiama con il nome impresso della marca,”Wilson”, rendendolo il compagno con cui parlare e confidarsi al fine di non impazzire.

Il video ufficiale che accompagna il singolo, è stato diretto da Y2K ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e al testo completo.

Stavo, stavo, stavo, stavo

Stavo per dire qualcosa

Che potrebbe risolvere tutti i nostri problemi

Ma poi mi sono ubriacato

E ho dimenticato quello stavo dicendo

Ho dimenticato quello stavo dicendo.

Non, non,

Non sai che non c’è nulla di più crudele

Di essere amati da tutti

Non c’è nulla di più crudele

Di essere amato da tutti

Tranne te

Di essere amato da tutti

Tranne te. tranne che da te.

Se riesco a darmi una regolata

Me ne andrò

E non ci rivedremo più

Non ci rivedremo più.

Spero che il tetto voli via

E che io venga risucchiato nello spazio

Faccio sempre errori che mi costano così tanto

So che è solo un numero

Ma per me tu sei l’ottava meraviglia

Smetterò di vestirmi di nero quando creeranno un colore ancora più scuro

(Whoa, whoa)

Quando creeranno un colore più scuro

(Oh, oh)

Smetterò di vestirmi di nero quando creeranno un colore più scuro.

Mi sono svegliato nella parte sbagliata del paradiso

Quindi quando dico “mi dispiace per il ritardo

Non mi sono fatto vivo”

Intendo davvero che non avevo affatto intenzione di venire.

Non, non,

Non sai che odio tutti i miei amici

e mi mancano i giorni in cui fingevo

Odio tutti i miei amici

Mi mancano i giorni in cui fingevo

Con te

Mi mancano i giorni in cui fingevo

Con te.

Se riesco a darmi una regolata

Me ne andrò

E non ci rivedremo più

Non ci rivedremo più.

Spero che il tetto voli via

E che io venga risucchiato nello spazio

Faccio sempre errori che mi costano così tanto

So che è solo un numero

Ma per me tu sei l’ottava meraviglia

Smetterò di vestirmi di nero quando creeranno un colore ancora più scuro

(Whoa, whoa)

Quando creeranno un colore più scuro

(Oh, oh)

Smetterò di vestirmi di nero quando creeranno un colore più scuro

(Whoa, whoa)

Quando creeranno un colore più scuro

(Oh, oh)

Smetterò di vestirmi di nero quando creeranno un colore più scuro.

Se non avessimo fatto questa cosa

Penso che sarei stato uno stregone

Così potrei sballarmi con la mia scorta personale

Quando potrò

Diventerò una così strana forma

Una forma così strana

Che cercherà di adattarsi

Diventerò una così strana forma

Una forma così strana

Spero che il tetto voli via

E che io venga risucchiato nello spazio

Faccio sempre errori che mi costano così tanto

So che è solo un numero

Ma per me tu sei l’ottava meraviglia

Smetterò di vestirmi di nero quando creeranno un colore ancora più scuro

(Whoa, whoa)

Quando creeranno un colore più scuro

(Oh, oh)

Smetterò di vestirmi di nero quando creeranno un colore più scuro.

(Whoa, whoa)

Smetterò di vestirmi di nero

Smetterò di vestirmi di nero quando creeranno un colore più scuro.

Wilson testo – Fall Out Boy

I was, I was, I was, I was

I was gonna say something

That would solve all our problems

But then I got drunk

And I forgot what I was talking about

I forgot what I was talking about.

Don’t you, don’t you,

Don’t you know that there’s nothing more cruel

Than to be loved by everybody

There’s nothing more cruel

Than to be loved by everybody

But you

Than to be loved by everybody

But you, but you.

If I can get my shit together

I’m gonna run away

And never see any of you again

Never see any of you again.

I hope the roof flies off

And I get blown out into space

I always make such expensive mistakes

I know it’s just a number

But to me you’re the 8th wonder

I’ll stop wearing black when they make a darker color

(Whoa, whoa)

When they make a darker color

(Oh, oh)

I’ll stop wearing black when they make a darker color.

Woke up on the wrong side of the paradise

So when I say I’m sorry I’m late

I wasn’t showing up at all

I really mean I didn’t plan on showing up at all.

Don’t you, don’t you,

Don’t you know I hate all my friends

and I miss the days when I pretended

I hate all my friends

I miss the days when I pretended

With you

I miss the days when I pretended

With you.

If I can get my shit together

I’m gonna run away and never see any of you again

Never see any of you again

I hope the roof flies off and we get blown out into space

I always make such expensive mistakes

I know it’s just a number but you’re the 8th wonder

I’ll stop wearing black when they make a darker color

(Whoa, whoa)

When they make a darker color

(Oh, oh)

I’ll stop wearing black when they make a darker color

(Whoa, whoa)

When they make a darker color

(Oh, oh)

I’ll stop wearing black when they make a darker color

(Whoa, whoa)

When they make a darker color

(Oh, oh)

I’ll stop wearing black when they make a darker color.

If we hadn’t done this thing

I think I’d be a medicine man

So I could get high on my own supply

Whenever I can

I became such a strange shape

Such a strange shape

From trying to fit in

I became such a strange shape

Such a strange shape

I hope the roof flies off and we get blown out into space

I always make such expensive mistakes

I know it’s just a number but you’re the 8th wonder

I’ll stop wearing black when they make a darker color

(Whoa, whoa)

When they make a darker color

(Oh, oh)

I’ll stop wearing black when they make a darker color

(Whoa, whoa)

I’ll stop wearing black

I’ll stop wearing black when they make a darker color

















