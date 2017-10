Era Istrefi: guarda il video di “No I Love Yous” feat. French Montana (con testo e traduzione)

In data 29 settembre 2017, la cantante albanese/kosovara Era Istrefi ha rilasciato il nuovo scoppiettante singolo battezzato No I Love Yous, inciso con la collaborazione del rapper French Montana.

Dopo i successi di BonBon e RedRum, la cantautrice rilascia questo interessante pezzo, che parla di un rapporto fatto esclusivamente di sesso. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarlo su Spotify





Per Era, questa collaborazione è stata un vero onore, specie perché questa release arriva in un momento artisticamente molto importante per il rapper americano, che sta avendo un grande successo internazionale

In radio dal 13 ottobre 2017, la canzone è accompagnata dal video ufficiale che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che la compongono.

Era Istrefi – No I Love Yous traduzione (Download)

[Introduzione: French Montana]

No, no, non farlo

Ba-baby, nah, nah, non farlo (lo so)

No, no, non farlo

Sai cosa significa quando ti senti quel haa

[Strofa 1: Era Istrefi]

Accosta, possiamo farlo tutta la notte

Farlo al semaforo

Luce rossa (o “semaforo rosso”), speciale per te

Prima fai quello che ti permetto

Ragazzo vai alla gande e sai che ci penso io

Tutta la notte, ti strapazzo

No, non ci si ferma

[Ritornello: Era Istrefi]

Innamorarsi, non farlo

No, no, non farlo

No, no, non farlo

Non farlo

Stai all’erta

Fallo come mi piace

No, no, non esagerare

No, no, non esagerare

Sì, fallo come mi piace

Non davanti, non davanti, non davanti

Ma niente “ti amo” (significa “senza impegno”)

[Post-Ritornello: Era Istrefi]

Non voglio alcun amore

Possiamo farlo tutta la notte

Possiamo farlo sempre

Ma senza impegno

Non voglio alcun amore

Possiamo farlo tutta la notte

Possiamo farlo sempre

Ma senza impegno

Accosta, accosta, facciamo soldi

Accosta, accosta, facciamo soldi per poi farli esplodere

[Strofa 2: Era Istrefi]

Fermati, possiamo farlo tutta la settimana

Telefona, sai quando chiamarmi

La camera da letto sta ancora scoppiando

La mantengo a dov’eravamo rimasti

Ragazzo, stai guardando, sai che stai guardando

Lo sai, non vorrai mica nasconderlo

No, non ci si ferma

[Ritornello: Era Istrefi]

Trovare un amore, non farlo

No, no, non farlo

No, no, non farlo

Non farlo

Cerca di rigare dritto

Basta un piccolo assaggio (un piccolo assaggio)

No, non voglio forzarlo

No, non voglio forzarlo

Sì, visto che sa cosa voglio fare

(Non davanti, non davanti, non davanti)

Baby voglio solo fare l’amore con te

[Post-Ritornello: Era Istrefi]

Ma senza impegno

Non voglio alcun amore

Possiamo farlo tutta la notte

Possiamo farlo sempre

Ma senza impegno

No, non voglio forzarlo

No, non voglio forzarlo

Non farlo

Possiamo farlo tutta la notte

Non farlo

Possiamo farlo sempre

Link sponsorizzati









[Strofa 3: French Montana]

Salto fuori dal Phantom e con il Benzo

Vivo nella zona amica

Saltando come James nell’area di meta

Fumando tale obiettivo però

Baby, non abbattere quella finestra

Ma colpisci dietro le tende anche se

Tiri fuori (o “ferma”), tiri fuori, tiri fuori,

Sette chiamate alla settimana

“Tempesta silenziosa” come Mobb Deep

Seta cinese baby lenzuola d’oro?

Negli scaffali nuovecanzoni.com tipo 4 settimane

E quella sabbia tutta bianca

Ci terrà svegli tutta la notte

E l’acqua tutta blu e quel pesce che non morde (lo so, lo so)

No, no, non farlo

Baby, nah, nah, non farlo

No, no, non farlo

Facciamo soldi per poi farli esplodere (lo so)

Il G5, nessuna telecamera (davanti, davanti, davanti)

Sai che mi chiamano French Montana, dillo

[Ritornello: Era Istrefi]

Senza impegno

No, no, non farlo

No, no, non farlo

Non voglio alcun amore

Possiamo farlo tutta la notte

Possiamo farlo sempre

Ma senza impegno

No, no, non farlo

No, no, non farlo

Non voglio alcun amore

Possiamo farlo tutta la notte

Possiamo farlo sempre

Ma senza impegno

No, no, non farlo

No, no, non farlo

Possiamo farlo tutta la notte

Possiamo farlo sempre

Ma senza…

Powered by NuoveCanzoni.com

No I Love Yous testo

[Intro: French Montana]

Nah, nah, don’t do it

Ba-baby, nah, nah, don’t do it (I know)

Nah, nah, don’t do it

You know what it is when you hear that haa

[Verse 1: Era Istrefi]

Pull up, we can do it all night

Do it at the stoplight

Red light, special for ya

Before you do what I let you

Boy you poppin and you know i got it

All night, overdrivin’

No, it ain’t no stopping

[Chorus: Era Istrefi]

Fall in love, don’t do it

Nah, nah, don’t do it

Nah, nah, don’t do it

Don’t do it

Keep your head on right

Do it just how I like

Nah, nah, don’t push it

Nah, nah, don’t push it

Yeah, do it just how I like

Don’t front, don’t front, don’t front

But no I love yous

[Post-Chorus: Era Istrefi]

Don’t want no love

We can do it all night

We can do this all the time

But no I love yous

Don’t want no love

We can do it all night

We can do this all the time

But no I love yous

Pull up, pull up, we gon’ make that money

Pull up, pull up, we gon’ make that money then blow it

[Verse 2: Era Istrefi]

Pull up, we can do it all week

Ring up, you kno’ when to call me

Bedroom still poppin

Keep it where I left you

Boy, you watching , yeah you know you watching

You know, you ain’t gonna hide it

No it ain’t no stopping

[Chorus: Era Istrefi]

Find a love, don’t do it

Nah, nah, don’t do it

Nah, nah, don’t do it

Don’t do it

Keep your head on straight

Just might give it lil’ taste (give it lil’ taste)

Nah, nah, I don’t push him

Nah, nah, I don’t push him

Yeah, since you know what I wanna do

(Don’t front, don’t front, don’t front)

Baby I just wanna fuck with you

[Post-Chorus: Era Istrefi]

But no I love you’s

Don’t want no love

We can do it all night

We can do this all the time

But no I love yous

Nah, nah, I don’t push him

Nah, nah, I don’t push him

Don’t do it

We can do it all night

Don’t do it

We can do this all the time

[Verse 3: French Montana]

Hoppin’ out the Phantom and the Benzo

Livin’ in the friend zone

Jumpin like James in the end zone

Smoking that end though

Baby, don’t pull down that window

But hit in in the back with the tents though

Pull up, pull up, pull up

Seven calls all week

“Quiet Storm” like Mobb Deep

China silk baby gold sheets?

Through the aisles like four weeks

And that sand all white

No we turn up all night

And the water all blue and that fish don’t bite (I know, I know)

Nah, nah, don’t do it

Baby, nah, nah, don’t do it

Nah, nah, don’t do it

We gon’ make that money then blow it (I know)

The G5, no cameras (on front, on front, on front)

You know they call me French Montana, tell it

[Chorus: Era Istrefi]

No I love yous

Nah, nah, don’t do it

Nah, nah, don’t do it

Don’t want no love

We can do it all night

We can do this all the time

But no I love yous

Nah, nah, don’t do it

Nah, nah, don’t do it

Don’t want no love

We can do it all night

We can do this all the time

But no I love yous

Nah, nah, don’t do it

Nah, nah, don’t do it

We can do it all night

We can do this all the time

But no…

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi