Enrique Iglesias, Descemer Bueno, Zion & Lennox nel nuovo singolo “Súbeme La Radio”: video ufficiale, testo e traduzione

Enrique Iglesias è finalmente tornato con il nuovo singolo bomba “Súbeme La Radio”, inciso insieme a Descemer Bueno e Zion & Lennox e pubblicato in tutto il mondo il 24 febbraio 2017, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali ed estere.

Dopo la hit mondiale Bailando (2014), il multiplatino cantante, attore e produttore discografico spagnolo Iglesias, torna a collaborare con il cantante, compositore e producer cubano Descemer Bueno: i due si conoscono da una dozzina d’anni ed insieme hanno scritto tanti brani, alcuni dei quali divenuti hit (Bailando – Loco – El Perdedor – Cuando Me enamoro – Lloro Por Ti – No Me Digas Que No – Ayer).

Ai due artisti, in Súbeme La Radio si aggiunge il duo reggaeton portoricano Zion & Lennox, ovvero Felix Ortiz (Zion) e Gabriel Pizarro (Lennox), insieme a Enrique e Descember autori di questa nuova canzone prodotta da Carlos Paucar.

Lavorare con Enrique è un'esperienza intensa perché cerchiamo sempre di migliorarci, di fare un passo in avanti, di spingerci oltre e dimostrare che non ci sono limiti quando si tratta di scrivere una nuova hit.



Queste le parole di Descember riguardo il nuovo pezzo, mentre secondo Felix Ortiz e Gabriel Pizarro, non vi sono dubbi che il singolo sarà un successo.

Ma di cosa parla questo brano? Nonostante sia un pezzo decisamente ballabile ed all’apparenza allegro, il testo recita l’opposto: si parla infatti di una cocente delusione d’amore. Il protagonista non riesce ad andare avanti senza la donna che ama e cerca di convincerla a tornare insieme a lui. L’orecchiabile ritornello ( Súbeme la radio que esta es mi canción – Siente el bajo que va subiendo – Tráeme el alcohol que quita el dolor – Hoy vamos a juntar la luna y el sol) significa qualcosa del tipo “Alza il volume della radio che questa è la mia canzone, senti il basso che sale, portami da bere che allevia il dolore, oggi raduniamo la luna e il sole.

Il video ufficiale è stato lanciato proprio il giorno del rilascio della canzone ed è stato diretto da Alejandro Pérez, già al lavoro con Iglesias in diversi videoclip.

Il filmato è stato girato a Cuba , dove il regista ha immortalato i luoghi più spettacolari del centro storico de L’Avana, le cui strade sono state letteralmente paralizzate. La clip è divenuta subito virale grazie alle migliaia di persone che si sono riunite per vedere da vicino il loro idolo e per far parte di questo momento storico della sua carriera (guardate il video che testimonia quanto scrivo).

Per vederlo cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono questo pezzo.

Enrique Iglesias – Súbeme La Radio traduzione (Digital Download)

[Introduzione : Enrique Iglesias]

Alza il volume della radio

Portami da bere

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Alza il volume della radio che questa è la mia canzone

Senti il basso che sale

[Ritornello: Descemer Bueno]

Portami da bere che allevia il dolore

Oggi raduniamo la luna e il sole

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Alza il volume della radio che questa è la mia canzone

Senti il basso che sale

Portami da bere che allevia il dolore

Oggi raduniamo la luna e il sole

[Verso 1: Enrique Iglesias]

Ormai non mi importa più di nulla

Né il giorno né l’ora

Si ho perso tutto

Mi hai lasciato nell’oscurità

Giuro che ti penso

Faccio il tentativo migliore

Il tempo passa lentamente

E sto morendo

(E sto morendo)

[Verso 2: Descemer Bueno]

Se fa notte e non rispondi

Giuro che resto ad aspettare alla tua porta

Vivo passando notti insonni

E continuo a cantare sotto la luna piena

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Alza il volume della radio che questa è la mia canzone

Senti il basso che sale

[Ritornello: Descemer Bueno]

Portami da bere che allevia il dolore

Oggi raduniamo la luna e il sole

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Alza il volume della radio che questa è la mia canzone

Senti il basso che sale

Portami da bere che allevia il dolore

Oggi raduniamo la luna e il sole

[Verso 3: Descemer Bueno]

Scappando dal passato

Ogni mattina

Non riesco a trovare alcun modo

Per cancellare la nostra storia

Bevendo alla tua salute

(Bevendo alla tua salute)

Finché avrò fiato

(Finché avrò fiato)

Ti sto solo chiedendo

(Sto solo chiedendo)

Di rompere questo silenzio

(Rompere questo silenzio)

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Alza il volume della radio che questa è la mia canzone

Senti il basso che sale

[Ritornello: Descemer Bueno]

Portami da bere che allevia il dolore

Oggi raduniamo la luna e il sole

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Alza il volume della radio che questa è la mia canzone

Senti il basso che sale

Portami da bere che allevia il dolore

Oggi raduniamo la luna e il sole

[Verso 4: Zion & Lennox]

Cammino come un pazzo e disperato in cerca del amore

Ti prego di non lasciarmi in questa solitudine chiedo

In verità ti dico, torna con me

Se mi chiami, ti giuro che balliamo

E voglio vederti adesso

Non ce la faccio più

Voglio darti calore

Solo un’altra volta

Non ce la faccio più

Voglio vederti adesso, oh

[Ponte: Enrique Iglesias]

Non ti sto mentendo

Ti aspetto ancora

Sai quanto ti amo

Non posso vivere senza di te

Non ti sto mentendo

Ti aspetto ancora

Sai quanto ti amo

Non posso vivere senza di te

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Alza il volume della radio che questa è la mia canzone

Senti il basso che sale

[Ritornello: Descemer Bueno]

Portami da bere che allevia il dolore

Oggi raduniamo la luna e il sole

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Alza il volume della radio che questa è la mia canzone

Senti il basso che sale

Portami da bere che allevia il dolore

Oggi raduniamo la luna e il sole

[Conclusione: Enrique Iglesias]

Alza il volume della radio

Portami da bere

Alza il volume della radio

Súbeme La Radio testo – Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno e Zion & Lennox

[Intro: Enrique Iglesias]

Súbeme la radio

Trá-tráeme el alcohol

[Chorus: Enrique Iglesias]

Súbeme la radio que esta es mi canción

Siente el bajo que va subiendo

[Chorus: Descemer Bueno]

Tráeme el alcohol que quita el dolor

Hoy vamos a juntar la luna y el sol

[Chorus: Enrique Iglesias]

Súbeme la radio que esta es mi canción

Siente el bajo que va subiendo

Tráeme el alcohol que quita el dolor

Hoy vamos a juntar la luna y el sol

[Verse 1: Enrique Iglesias]

Ya no me importa nada

Ni el día ni la hora

Si lo he perdido todo

Me has dejado en las sombras

Te juro que te pienso

Hago el mejor intento

El tiempo pasa lento

Y yo me voy muriendo

(Y yo me voy muriendo)

[Verse 2: Descemer Bueno]

Si llega la noche y tú no contestas

Te juro me quedo esperando en tu puerta

Vivo pasando las noches en vela

Y sigo cantando bajo la luna llena

[Chorus: Enrique Iglesias]

Súbeme la radio que esta es mi canción

Siente el bajo que va subiendo

[Chorus: Descemer Bueno]

Tráeme el alcohol que quita el dolor

Hoy vamos a juntar la luna y el sol

[Chorus: Enrique Iglesias]

Súbeme la radio que esta es mi canción

Siente el bajo que va subiendo

Tráeme el alcohol que quita el dolor

Hoy vamos a juntar la luna y el sol

[Verse 3: Descemer Bueno]

Huyendo del pasado

En cada madrugada

No encuentro ningún modo

De borrar nuestra historia

A su salud bebiendo

(A su salud bebiendo)

Mientras me quede aliento

(Mientras me quede aliento)

Solo le estoy pidiendo

(Solo te estoy pidiendo)

Romper este silencio

(Romper este silencio)

[Chorus: Enrique Iglesias]

Súbeme la radio que esta es mi canción

Siente el bajo que va subiendo

[Chorus: Descemer Bueno]

Tráeme el alcohol que quita el dolor

Hoy vamos a juntar la luna y el sol

[Chorus: Enrique Iglesias]

Súbeme la radio que esta es mi canción

Siente el bajo que va subiendo

Tráeme el alcohol que quita el dolor

Hoy vamos a juntar la luna y el sol

[Verse 4: Zion & Lennox]

Ando loco y desesperado en busca de tu amor

No me dejes en esta soledad te pido

En verdad te digo, vuelve conmigo

Si tú me llamas, te juro que bailamos

Y yo quiero verte ya

Ya no aguanto más

Quiero darte calor

Solo una vez más

Ya no aguanto más

Quiero verte ya, oh

[Bridge: Enrique Iglesias]

Yo no te miento

Todavía te espero

Sabes bien que te quiero

No sé vivir sin ti

Yo no te miento

Todavía te espero

Sabes bien que te quiero

No sé vivir sin ti

[Chorus: Enrique Iglesias]

Súbeme la radio que esta es mi canción

Siente el bajo que va subiendo

[Chorus :Descemer Bueno]

Tráeme el alcohol que quita el dolor

Hoy vamos a juntar la luna y el sol

[Chorus: Enrique Iglesias]

Súbeme la radio que esta es mi canción

Siente el bajo que va subiendo

Tráeme el alcohol que quita el dolor

Hoy vamos a juntar la luna y el sol

[Outro: Enrique Iglesias]

Súbeme la radio

Tráeme el alcohol

Súbeme la radio

















