Emiliana Cantone – Quanto me fatto chiagnere: guarda il video del nuovo singolo

In data odierna la cantante napoletana Emiliana Cantone ha rilasciato il nuovo singolo “Quanto me fatto chiagnere”, un malinconico brano che non deluderà i fan.

La nuova canzone, come sempre caratterizzata da un testo in dialetto partenopeo, dovrebbe essere inclusa nel futuro album, che farà seguito a “Mille Lune” (2016).

Nel brano un triste Emiliana canta, come lei sa fare, il dolore che le ha fatto provare la persona che amava, che a sua volta le telefona e cerca di rimediare agli errori commessi. Purtroppo per lui, la Cantone non ne vuole più sapere…







Il video ufficiale è stato diretto da Marco Cantone per MRC studios. Per vederlo cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere le parole che compongono questo pezzo.

Testo Quanto me fatto chiagnere (Download – Audio)

[Autori: G.Turco – R.Riera – A.Colombo]

È mezzanotte già

Comm’è fredda sta serata, Ca’ nun vo passà

Pe cumpagnia na luce dint’’a cucina

Stu telefono che sona chi sarrà?

Che me chiammate a fà?

Chi te la dato ‘o nummero che rè? Che vuò sapè?

Tu nun le fatto quanne Steve male

pecché o staje facenne mo

si è fernuta tra me e te

Mo ca sto cercanne e te caccià a dint’’o Core.

Quanto me fatto chiagnere

sti cose non se scordene

N’aggio chiagnute lacreme

ch’ ancora nun s’asciuttene

Io tengo ancora ‘e livide

Cu ‘mme chiuse dint all’anema

sto male a dinte ma nun o faccio vedè.

Quanto me fatto chiagnere

Fino a sentirme inutile

Con te ho toccato il fondo

per te ho sofferto tanto

Nun te fa vedè maje cchiù

staje pruvanne chello ca me fatto tu.

Che curaggio sto truvanne dint’ ‘e parole

mo songhe io chella ca vò fa male a te

ma è tutto inutile

sì tu ca me faje vivere

però maje turnasse a vivere pe tte.

Quanto me fatto chiagnere

sti cose non se scordene

N’aggio chiagnute lacreme

ch’ ancora nun s’asciuttene

Io tengo ancora ‘e livide

Cu ‘mme chiuse dint all’anema

sto male a dinte ma nun o faccio vedè.

Quanto me fatto chiagnere

Fino a sentirme inutile

Con te ho toccato il fondo

per te ho sofferto tanto

Nun te fa vedè maje cchiù

staje pruvanne chello ca me fatto tu

Nun te fa vedè maje cchiù

staje pruvanne chello ca me fatto tu.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi