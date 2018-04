Elisa – Will We Be Strangers: ascolta il nuovo singolo + traduzione del testo

Si intitola Will We Be Strangers il nuovo atteso singolo di Elisa, disponibile nei negozi e nelle piattaforme streaming dal 13 aprile 2018.

Questo brano inedito è stato suonato in anteprima lo scorso 8 aprile, in occasione del live al Jazz Cafè di Londra. Su Youtube sono presenti diversi video della sua performance, che è stato anche possibile seguire in diretta nella pagina Instagram della Toffoli.

Dopo il doppio singolo Ogni Istante-Yours To Keep uscito a settembre, Elisa torna con quest’interessante brano prodotto da Big Fish e Rhade.

La canzone è a mio parere niente male, anche se non ci troviamo davanti a nulla di eclatante, ma giudicate voi ascoltandola cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate i testi.

Mi hai colpito forte Ho toccato il fondo Abbiamo imparato a combattere come animali in gabbia Ci siamo spinti troppo oltre, si Per cadere così in basso Non voglio dimenticare come vanno queste cose

Testo Will We Be Strangers

Na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na na na na

We’ve lost the road, I don’t know how

I’m cold and so sick of tryin’ to work it out

Pull over now, I walk from here

And maybe go crush with someone who cares

I’ve chase the stars

Fading in and out of this way

I’ve broken down, with such devotion

And prayers

Can we walk this fire?

Can we put some violence?

When our love stop burning

Oh will we be strangers?

Can you pull me closer?

Can you hear me screaming?

Will you break the door down

Oh will we be strangers?

Na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na na na na

You hit me hard

I hit the low

We’ve learnt to fight like cornered animals

We’ve come too far, yeah

To fall so low

Don’t wanna forget how this things goes

I chase the stars

Fading in and out of this way

I can’t heal the scars if I have a devotion

And your prayers

[x2]

Can we walk this fire?

Can we put some violence?

When our love stop burning

Oh will we be strangers?

Can you pull me closer?

Can you hear me screaming?

Will you break the door down

Oh will we be strangers?

Na na na na na na (To ourselves)

Na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na (To ourselves)

Na na na na na na na na na

[x2]

Can we walk this fire?

Can we put some violence?

When our love stop burning

Oh will we be strangers?

Can you pull me closer?

Can you hear me screaming?

Will you break the door down

Oh will we be strangers?

[x2]

Na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na na na na