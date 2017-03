Gli Elbow e il singolo Gentle Storm: video e traduzione del testo

Gentle Storm è il nuovo nonché terzo singolo degli Elbow estratto dal disco Little Fictions, settimo album in studio del gruppo alternative rock inglese, prodotto da Craig Potter e pubblicato lo scorso 3 febbraio via Polydor Records / Concord Records.

Dopo i primi due estratti “Magnificent (She Says)” e “All Disco“, lo scorso 27 gennaio la band capitanata da Guy Garvey ha rilasciato questa canzone, che gli amanti del gruppo apprezzeranno.

Gentle Storm è accompagnata dal video ufficiale diretto da Kevin Godley, del duo Godley & Creme.

Il filmato, che vede come ospite l’attore Benedict Cumberbatch (reduce dal film del 2016 “Dr. Strange“, nel quale ha interpretato Wong), è una sorta di remake della clip che accompagnava Cry, brano del 1985 dei Godley & Creme, anch’essa diretta da Kevin.

Per vederlo cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Gentle Storm – Elbow – Traduzione (Download)

Link sponsorizzati









Volerò direttamente da te rapido e preciso, come una freccia

Solo per essere dove giaci tu

Soddisfo la mia ricerca, facendo del mio meglio per starti vicino

Dove giaci

Ho trovato la pace tra le tue braccia

Tempesta Gentile

Rabbia a modo mio

Innamorati di me

Innamorati di me

Innamorati di me

Ogni giorno

Conto alla rovescia, gli orologi sono ripartiti da zero da quando ti ho incontrata

Cominciamo una nuova vita?

Il tuo e il mio cuore irrequieto, dovevano

Battere una volta, condividere un destino

Da oggi

Tempesta Gentile

La rabbia va via

E innamorati di me

Innamorati di me

Innamorati di me

Tutti i giorni

Elbow – Gentle Storm testo

I will fly swift and true straight to you, like an arrow

Just to be where you lie

Meet my quest, do my shambling best to be near you

Where you lie

I’ve found peace in your arms

Gentle storm

Rage my way

Fall in love with me

Fall in love with me

Fall in love with me

Everyday

Counting down, now the clocks reset when I met you

Do we start a new life?

Yours and my spit-shone restless hearts, they were meant to

Beat one time, share one fate

From this day

Gentle storm

Rage away

And fall in love with me

Fall in love with me

Fall in love with me

Everyday

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi