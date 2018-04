El Chombo – Dame Tu Cosita: video, testo e traduzione

Dal 2 aprile 2018 è disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming Dame Tu Cosita, nuovo singolo di Rodney “Sebastian” Clark, in arte El Chombo, produttore reggae panamense classe 1969.

Nonostante sia stata ufficialmente rilasciata solo adesso, la canzone circola in rete da diversi anni, anche se sta esplodendo solo negli ultimi tempi. In ogni caso, su Youtube trovate tantissimi video con gente (soprattutto ragazze) che balla sulle note di questo bollente brano, balletti che sono caratterizzati movimenti molto hot e tutt’altro che equivoci. Le mosse da ballo che il brano prevede, simulano infatti atti sessuali.

Ma già il titolo è tutto un programma: è infatti molto chiaro cosa il cantante di questa canzone vorrebbe dalle ragazze.

Il video animato (animazioni di ArtNoux), vede protagonista una creatura verde che potremmo definire un rettiliano o alieno, sfoggiare le sue abilità da ballerino. Per vederlo cliccate sull’immagine dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e al testo che compone questo potenziale tormentone dell’estate 2018 sempre più vicina.

[Strofa 2] Wow baby Mi fai impazzire, mia signora Quando lo fai muovere, mi fai impazzire Quindi muovi quel bam bam, piccola Dammela, dammela qui, da portare via Mi piace come lo ? Muovi quel bam bam e grida

[Strofa 1] Dammela dammela così deliziosa Andiamocene in un angolino Ah bella, dammela che sei una meraviglia, tesoro Dammela, dammela qui, da portare via Mi piace come lo ? Muovi quel bam bam e grida

Testo Dame Tu Cosita

[Chorus]

Ah! Bienvenidos a la cripta!

Dame tu cosita ah ah

Dame tu cosita ah ay

Dame tu cosita ah ah

Dame tu cosita ah ay

Dame tu cosita ah ah

Dame tu cosita ah ay

Dame tu cosita ah ah

(Muévete para aquí, muévete para allá)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita, tu cosita)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita, tu cosita)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita)

[Verse 1]

Damela damela bien rica

Vamonos pa’ ca, pa’ la esquinita

Damela que estas bien bonita, mamacita

Damela, damela pa’ aquí, dame pa’ llevar

A mi me gusta como tu lo meseas

Muévete ese bam bam y grita

[Chorus]

Ah! Bienvenidos a la cripta!

Dame tu cosita ah ah

Dame tu cosita ah ay

Dame tu cosita ah ah

Dame tu cosita ah ay

Dame tu cosita ah ah

Dame tu cosita ah ay

Dame tu cosita ah ah

(Muévete para aquí, muévete para allá)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita, tu cosita)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita, tu cosita)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita)

[Verse 2]

Wow baby

Tu me tiene como loco, my lady

Cuando tu lo mueves, tu me pones crazy

Así que mueve se bam bam, baby

Damela, damela pa’ aquí, dame pa’ llevar

A mi me gusta como tu lo meseas

Muévete ese bam bam y grita

[Chorus]

Ah! Bienvenidos a la cripta!

Dame tu cosita ah ah

Dame tu cosita ah ay

Dame tu cosita ah ah

Dame tu cosita ah ay

Dame tu cosita ah ah

Dame tu cosita ah ay

Dame tu cosita ah ah

(Muévete para aquí, muévete para allá)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita, tu cosita)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita, tu cosita)

Dame tu cosita, ay toma

Ahh (tu cosita)

[Outro]

Dame tu cosita