Ed Sheeran canta in italiano in “Perfect Symphony” con Andrea Bocelli: guarda il video e leggi il testo e la traduzione

Dopo Perfect e Perfect Duet con Beyoncé, il cantautore britannico Ed Sheeran ci stupisce nel terzo capitolo battezzato Perfect Symphony, in duetto con il nostro Andrea Bocelli.

La nuova versione del terzo singolo estratto dalla fortunatissima quinta era discografica dell’amatissimo cantante inglese, è veramente bella e nel finale, vede duettare in italiano entrambi gli artisti. Fa veramente un bell’effetto sentire cantare in italiano un mostro sacro come Ed Sheeran.





Dal punto di vista del testo, al contrario del duetto con Beyoncé, le cui lyrics erano totalmente immutate, la prima strofa e il primo ritornello di Perfect Symphony sono identici all’originale, mentre la seconda strofa e il secondo ed ultimo ritornello sono totalmente inediti!

La versione lirica di Perfect, definita da Sheeran come “una specie di piccolo regalo di Natale, con un video davvero bellissimo” è veramente meravigliosa ed ascoltarla è un immenso piacere.

E a proposito di videoclip, da pochi minuti è online il video ufficiale, che vede i due straordinari artisti recarsi in studio per poi duettare sulle note del nuovo singolo.

Per gustarvi il filmato su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere il testo e la traduzione in italiano.

Ed Sheeran – Perfect Symphony testo (Download)

[Verse 1: Ed Sheeran]

I found a love… for me

Oh darling, just dive right in and follow my lead

Well, I found a girl, beautiful and sweet

Oh, I never knew you were the someone waiting for me

‘Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own

And in your eyes, you’re holding mine

[Chorus: Ed Sheeran]

Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favourite song

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath

But you heard it, darling, you look perfect tonight

[Verse 2: Andrea Bocelli]

Sei la mia donna

La forza delle onde del mare

Cogli i miei sogni e i miei segreti molto di più

Spero che un giorno

L’amore che ci ha accompagnato

Diventi casa, la mia famiglia, diventi noi

E siamo sempre bambini ma

Nulla è impossibile

Stavolta non ti lascerò

Mi baci piano ed io, torno ad esistere

E nel tuo sguardo crescerò

Ballo con te, nell’oscurità

Stretti forte poi, a piedi nudi noi

Dentro la nostra musica

Ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto

Tu stasera, vedi sei perfetta per me

[Chorus 2: Ed Sheeran & Andrea Bocelli]

Ballo con te, nell’oscurità

Stretti forte poi, a piedi nudi noi

Dentro la nostra musica

Ho creduto sempre in noi

Perché sei un angelo e io ti ho aspettato

Quanto ti ho aspettato

Perché tu stasera, sei perfetta per me





Perfect Symphony traduzione – Ed Sheeran ft. Andrea Bocelli

[Strofa 1: Ed Sheeran]

Ho trovato un amore… per me

Oh tesoro, tuffati a capofitto e stai al gioco

Bene, ho trovato una ragazza, bella e dolce

Oh, non sapevo che fossi quel qualcuno che mi aspettava

Perché quando ci siamo innamorati eravamo solo ragazzini

Non sapendo cosa fosse

Questa volta non ti abbandonerò

Ma tesoro, baciami lentamente, il tuo cuore è tutto ciò che ho

E nei tuoi occhi, stringi i miei

[Ritornello: Ed Sheeran]

Baby, sto ballando al buio con te tra le braccia

A piedi scalzi sull’erba, ascoltando la nostra canzone preferita

Quando hai detto che eri messa male, ho sussurrato sotto il mio respiro

Ma l’hai sentito, tesoro, sei perfetta stasera

[Strofa 2: Andrea Bocelli]

Sei la mia donna

La forza delle onde del mare

Cogli i miei sogni e i miei segreti molto di più

Spero che un giorno

L’amore che ci ha accompagnato

Diventi casa, la mia famiglia, diventi noi

E siamo sempre bambini ma

Nulla è impossibile

Stavolta non ti lascerò

Mi baci piano ed io, torno ad esistere

E nel tuo sguardo crescerò

Ballo con te, nell’oscurità

Stretti forte poi, a piedi nudi noi

Dentro la nostra musica

Ti ho guardato ridere e sussurrando ho detto

Tu stasera, vedi sei perfetta per me

[Ritornello 2: Ed Sheeran & Andrea Bocelli]

Ballo con te, nell’oscurità

Stretti forte poi, a piedi nudi noi

Dentro la nostra musica

Ho creduto sempre in noi

Perché sei un angelo e io ti ho aspettato

Quanto ti ho aspettato

Perché tu stasera, sei perfetta per me

