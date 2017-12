Don Diablo: guarda il video di You Can’t Change Me + testo e traduzione

Il dj e produttore tedesco Don Diablo, il 15 dicembre ha rilasciato il nuovo singolo You Can’t Change Me.

Si tratta di un interessante e ballabile traccia, una delle preferite dell’artista, che sarà inclusa nel futuro nuovo album, che se non ho capito male si intitolerà Future.





Non provatelo a casa! Questo singolo è uno dei miei preferiti del mio prossimo album FUTURE, perché ha tutti i marchi di Diablo, ma allo stesso tempo mi è sembrato di aver fatto qualcosa proiettata nel futuro. La strumentale è nata guardando film di fantascienza come “Interstellar” e la vecchia trilogia di Star Wars, che per me sono state fonte d’ispirazione. Ho eseguito per la prima volta la canzone quest’anno, durante il mio set al Tomorrowland ed è piaciuta ai supporters, quindi sono davvero entusiasta che “You Can’t Change Me ” sia finalmente uscito in tutto il mondo!

Queste le parole del deejay e producer riguardo alla nuova produzione, accompagnata dal suggestivo video ufficiale diretto da Patrick Van Der Wal & Erik Middendorp, che vede protagonista il ballerino e contorsionista BONETICS.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete al breve testo e alla relativa traduzione in italiano.

You Can’t Change Me testo – Don Diablo (Download)

24/7 you keep stressing me

To do the things I don’t want to do

Or be something that I don’t wanna be.

You can’t change me, or rearrange me

Don’t waste your time, baby can’t you see

That you can’t change me?

You can’t change me, or rearrange me

Don’t waste your time, baby can’t you see

That you can’t change me?

You can’t change me.

24/7 you keep stressing me

To do the things I don’t want to do

Or be something that I don’t wanna be.

You can’t change me, or rearrange me

Don’t waste your time, baby can’t you see

That you can’t change me?

Don’t waste your time, baby can’t you see

That you can’t change me?





Don Diablo – You Can’t Change Me traduzione

24 ore su 24… continui a stressarmi

Facendomi fare cose che non voglio

O facendomi essere qualcosa che non voglio essere.

Non puoi cambiarmi o trasformarmi

Non sprecare il tuo tempo, baby non capisci

Che non puoi cambiarmi?

Non puoi cambiarmi o trasformarmi

Non sprecare il tuo tempo, baby non capisci

Che non puoi cambiarmi?

Non puoi cambiarmi

24 ore su 24… continui a stressarmi

Facendomi fare cose che non voglio

O facendomi essere qualcosa che non voglio essere.

Non puoi cambiarmi o trasformarmi

Non sprecare il tuo tempo, baby non capisci

Che non puoi cambiarmi?

Non sprecare il tuo tempo, baby non capisci

Che non puoi cambiarmi?

