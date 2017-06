Don Diablo: guarda il video di Save A Little Love ft. Smith & Thell + testo e traduzione

Save A Little Love è il nuovo singolo di Don Diablo, disponibile in streaming e in digitale dallo scorso 9 giugno.

Questo pezzo del disc jockey, produttore discografico e musicista olandese, doveva essere pubblicato più avanti, ma viste le numerose richieste, Don Diablo ha deciso di anticiparne il rilascio.





Save A Little Love viene interpretato dai cantanti e autori Maria Jane Smith e Victor Thell, aka Smith & Thell, duo pop-folk svedese abbastanza conosciuto da quelle parti.

Dal punto di vista del testo, nel brano ci si rivolge a una persona, troppo presa e stressata dall’eccessivo lavoro che deve suo malgrado fare per portare soldi a casa e il protagonista le dice che i soldi non sono tutto e che dovrebbe dedicare del tempo anche ad amare qualcuno, perché l’amore è gioia, è un antistress ed è… gratuito.

Il video musicale è stato girato a Washington insieme alla crew “Cutting Shapes” ed è incentrato su balli e coreografie. Per accedere al filmato diretto da Patrick Van Der Wal cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Save A Little Love – Don Diablo – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Ragazza al mare, ti stai indebolendo

Hai così tante cose da fare, ma ti voglio qui

Tesoro lo vedo dal tuo sguardo

Sei troppo stanca per l’amore, dopo aver lavorato tutta la notte

[Pre-Ritornello]

Lavori tutta la settimana (lavori tutta la settimana)

E insegui il denaro (insegui il denaro)

Non lo vedi? (Non lo capisci?)

Il vero amore è gratis

Il vero amore è gratis

[Ritornello]

Andiamo, 1, 2, 3

Conserveresti (o “risparmieresti”) un po’ d’amore per me?

Se conservi un po’ d’amore per me

Posso farti vedere come può essere l’amore

Aspetta e vedi

Conserveresti un po’ d’amore per me?

Se conservi un po’ d’amore per me

Posso farti vedere come può essere l’amore

Forza, 1, 2, 3

Conserveresti un po’ d’amore per me?

Se conservi un po’ d’amore per me

Posso farti vedere come può essere l’amore

Aspetta e vedi

Conserveresti un po’ d’amore per me?

Se conservi un po’ d’amore per me

Posso farti vedere come può essere l’amore

[Strofa 2]

Se tutto quello che vuoi è un po’ di riconoscenza (o “gratitudine-stima”)

Ne hai abbastanza, tu non sei i dollari che stai facendo

Se amare può essere una sorta di remunerazione

Abbiamo più di quanto ci serve, siamo miliardari, baby

[Pre-Ritornello]

Lavori tutta la settimana (lavori tutta la settimana)

E insegui il denaro (insegui il denaro)

Non lo vedi? (Non lo capisci?)

Il vero amore è gratis

Il vero amore è gratis

[Ritornello]

Andiamo, 1, 2, 3

Conserveresti (o “risparmieresti”) un po’ d’amore per me?

Se conservi un po’ d’amore per me

Posso farti vedere come può essere l’amore

Aspetta e vedi

Conserveresti un po’ d’amore per me?

Se conservi un po’ d’amore per me

Posso farti vedere come può essere l’amore

Forza, 1, 2, 3

Conserveresti un po’ d’amore per me?

Se conservi un po’ d’amore per me

Posso farti vedere come può essere l’amore

Aspetta e vedi

Conserveresti un po’ d’amore per me?

Se conservi un po’ d’amore per me

Posso farti vedere come può essere l’amore

Don Diablo – Save A Little Love testo

[Verse 1]

Girl in the sea, it’s wearing you down

You got so much to do, but I just want you around

Darlin’ I see, the look in your eyes

You’re too tired for love, after working all night

[Pre-Chorus]

Work all week (work all week)

And chase money (chase money)

Can’t you see? (can’t you see?)

Real love is for free

Real love is for free

[Chorus]

C’mon, 1, 2, 3

Won’t you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

Await and see

Won’t you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

C’mon, 1, 2, 3

Won’t you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

Await and see

Won’t you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

[Verse 2]

If all that you want is some appreciation

You got more than enough, you ain’t the dollars you’re makin’

If loving can be some kind of payment

We get more than we need, we’re billionaire’s, baby

[Pre-Chorus]

Work all week (work all week)

And chase money (chase money)

Can’t you see? (can’t you see?)

Real love is for free

Real love is for free

[Chorus]

C’mon, 1, 2, 3

Won’t you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

Await and see

Won’t you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

C’mon, 1, 2, 3

Won’t you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

Await and see

Won’t you save a little love for me?

If you save a little love for me

I can show you how love can be

















