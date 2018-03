Diplo – Worry No More feat. Lil Yachty & Santigold: video ufficiale del nuovo singolo (con testo e traduzione)

Il pluripremiato produttore Diplo, vi presenta il nuovo singolo battezzato Worry No More, un bel brano che lo vede ancora una volta come producer e autore, disponibile in streaming e download digitale dal 2 marzo 2018.

L’inedito anticipa il rilascio del nuovo EP California, Extended Play che vedrà la luce il prossimo 23 marzo.

California è il suo primo lavoro dopo 5 meravigliosi anni, nei quali si è tolto veramente tante soddisfazioni con i Major Lazer.

Il brano in oggetto è stato prodotto e scritto da Diplo, con la collaborazione di Lil Yachty & Santigold, che sono anche le voci protagoniste.

Nella nuova canzone, che fa da seguito a “Look Back” ft. DRAM e “Get It Right” feat. MØ e Goldlink, si parla di soldi e amore…

Pochi minuti fa è uscito il video ufficiale diretto da Daniel Pappas, un divertente filmato che vede la cantante e il rapper nei panni di umili pasticceri sognatori.

Per accedere alla clip cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere i testi che compongono questo nuovissimo pezzo.

Testo Worry No More

[Intro: Lil Yachty]

I don’t worry no more

[Verse 1: Santigold]

Stop messing with my money now

Like a walk in the park

I got love til it runneth out

Being rich is hip as fuck

I got friends I got fun

I got friends I got money, got no worries ‘til it all dry up

And I can make it rain

Wash away the pain

Any doubts I might not be enough

Shit, I know what you mean

Everybody want it

Not the cash though its freedom

[Chorus: Lil Yachty]

I don’t want to worry no more

I just want to ball like the big league

I just want a nice house on the shore

I just want a big house like Gatsby

So catch me if you can

I’m chasing after my dreams

I want to be the man

I want to be the star on the scene

Cuz I don’t want to worry no more

I just want to ball like the big league

I just want a nice house on the shore

I just want a big house like Gatsby

So catch me if you can

I’m chasing after my dreams

I want to be the man

I’m gonna be the star on the scene

[Verse 2: Santigold]

Tell you what I’m chasing something never was

Rich Dad Poor Dad

Ain’t got one to pull me up

Feel the panic kicking in

I know I can’t stop

Higher I get closer it seems to where I was

Give me some time

Make me happy and give me love

If money buy me that I never letting up

You Keep the fame, keep the phony, canned applause

I’ll keep on dreaming, keep on rising high above

[Chorus: Lil Yachty]

I don’t want to worry no more

I just want to ball like the big league

I just want a nice house on the shore

I just want a big house like Gatsby

So catch me if you can

I’m chasing after my dreams

I want to be the man

I want to be the star on the scene

Cuz I don’t want to worry no more

I just want to ball like the big league

I just want a nice house on the shore

I just want a big house like Gatsby

So catch me if you can

I’m chasing after my dreams

I want to be the man

I’m gonna be the star on the scene