Dimitri Vegas & Like Mike VS David Guetta – Complicated (feat. Kiiara): ascolta il nuovo singolo (con testo e traduzione)

Il duo belga Dimitri Vegas & Like Mike composto dai fratelli Dimitri e Michael Thivaios, vi presentano la nuova produzione battezzata Complicated, disponibile anche nella versione estesa dal 28 luglio 2017.

I deejay e producers hanno per l’occasione unito le forze con l’illustre collega francese David Guetta e a mio parere il risultato è più che convincente.

La nuova canzone è in radio da oggi e viene interpretata dalla cantautrice statunitense Kiara Saulters, in arte Kiiara.

Al momento è possibile ascoltarla su Spotify nella sola versione standard. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Complicated traduzione – Dimitri Vegas & Like Mike VS David Guetta feat. Kiiara (Download – Extended Version)

[Strofa 1]

Verso un altro drink, non voglio pensare

Oh, è stata una lunga giornata (Oh, è stata una lunga giornata)

Liberare la mente, fumare a letto

Mettere quella canzone a ripetizione

[Pre-Ritornello]

Non preoccuparti ora, guarda cosa abbiamo trovato

Non dobbiamo puntare tutto

Testa tra le nuvole, entrambi a guardare in basso

Non significa che stiamo cadendo, oh, oh, oh

[Ritornello]

Possiamo restare sul semplice, baby

Non facciamola complicata

Le etichette sono così sopravvalutate

Non facciamola complicata

Le regole sono fatte per essere infrante, baby

Non facciamola complicata

Perché non ci spogliamo?

Non facciamola complicata

[Post-Ritornello]

Non facciamola complicata

Non facciamola complicata

[Strofa 2]

Facciamo il bagno nudi di notte, posso vedere i tuoi occhi

Cercando tra le le ombre (Cercando tra le le ombre)

Non devi lottare, ti lascerò decidere

Posso aiutarti a lasciarti andare

Link sponsorizzati









[Pre-Ritornello]

Non preoccuparti ora, guarda cosa abbiamo trovato

Non dobbiamo puntare tutto

Testa tra le nuvole, entrambi a guardare in basso

Non significa che stiamo cadendo, oh, oh, oh

[Ritornello]

Possiamo restare sul semplice, baby

Non facciamola complicata

Le etichette sono così sopravvalutate

Non facciamola complicata

Le regole sono fatte per essere infrante, baby

Non facciamola complicata

Perché non ci spogliamo?

Non facciamola complicata

[Post-Ritornello]

Non facciamola complicata

Non facciamola complicata

[Ritornello]

Non facciamola complicato

Possiamo restare sul semplice, baby

Non facciamola complicata

Le etichette sono così sopravvalutate

Non facciamola complicata

Le regole sono fatte per essere infrante, baby

Non facciamola complicata

Perché non ci spogliamo?

Non facciamola complicata

[Conclusione]

Non facciamola complicato

Powered by NuoveCanzoni.com

Complicated testo

[Scritta da: Dimitri Vegas & Like Mike, Angemi Antonino, Hailey Collier, Peter Hanna, Ethan Roberts & Kiiara – Prodotta da David Guetta e Dimitri Vegas & Like Mike]

[Verse 1]

Pour another drink, I don’t wanna think

Oh, it’s been a long day (Oh, it’s been a long day)

Get out of your head, smoking on my bed

Put that song on replay

[Pre-Chorus]

Don’t worry now, look what we found

We don’t have to go all-in

Head in the clouds, both looking down

Doesn’t mean that we’re falling, oh, oh, oh

[Chorus]

We can keep it simple, baby

Let’s not make it complicated

Labels are so overrated

Let’s not make it complicated

Rules are meant for breaking, baby

Let’s not make it complicated

Why don’t we just go get naked?

Let’s not make it complicated

[Post-Chorus]

Let’s not make it complicated

Let’s not make it complicated

[Verse 2]

Skinny dip at night, I can see your eyes

Searchin’ through the shadows (Searchin’ through the shadows)

You don’t have to fight, I’ll let you decide

I can help you let go

[Pre-Chorus]

Don’t worry now, look what we found

We don’t have to go all-in

Head in the clouds, both looking down

Doesn’t mean that we’re falling, oh, oh, oh

[Chorus]

We can keep it simple, baby

Let’s not make it complicated

Labels are so overrated

Let’s not make it complicated

Rules are meant for breaking, baby

Let’s not make it complicated

Why don’t we just go get naked?

Let’s not make it complicated

[Post-Chorus]

Let’s not make it complicated

Let’s not make it complicated

[Chorus]

Let’s not make it complicated

We can keep it simple, baby

Let’s not make it complicated

Labels are so overrated

Let’s not make it complicated

Rules are meant for breaking, baby

Let’s not make it complicated

Why don’t we just go get naked?

Let’s not make it complicated

[Outro]

Let’s not make it complicated

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi