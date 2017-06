Danti & Jack Jaselli nel nuovo singolo Solo per te: guarda il video + testo

Solo per te è il titolo del nuovo singolo di Danti feat. Jack Jaselli, disponibile nei digital store e in streaming dal 9 giugno 2017 ed in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 13 giugno.

Dopo aver co-scritto le hit successi di Fabio Rovazzi (le hit “Andiamo a comandare” e “Tutto molto interessante”), “Che ne sanno i 2000” di Gabry Ponte, il nuovo singolo di Grido “Abbiamo vinto noi” ed essere stato tra i protagonisti di Edicola Fiore, Danti, l’altra metà dei Two Fingerz, torna con questo scoppiettante pezzo, concepito per divenire la suoneria d’Italia.





La canzone è stata scritta dall’interprete con la collaborazione del cantante, chitarrista e autore milanese, Jack Jaselli, mentre Roofio, suo partner nel progetto Two Fingerz, ha curato la produzione.

Cliccate sulla copertina in basso per ascoltarla.

Disponibile dal 12 giugno, il video ufficiale è stato diretto da Enea Colombi con l’assistenza di Giuseppe Torsello.

Potete gustarvi il filmato direttamente nel canale Youtube del rapper cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate le parole che compongono il brano.

Danti – Solo per te testo (Download)

Solo per te.

Ma sono solo.

BibidiBobidiBu!

Volevo fare una canzone che attirasse l’attenzione, una canzone che facesse fare views!

Quel tipo di canzone dove insulti le persone, citi a caso qualche nome, fuck you!

Dammi un beat e sono pronto, rime vuote come un bongo, punchline che le senti e fai uhh

Arrivo con il suono alieno, stacco i piedi dal terreno come sullo snow hi-five

Poi c’ho pensato bene (hey)

E ho detto ca**o faccio (hey)

Son tutti più bravi di me a fare il pagliaccio

Parlare di tragedie (ah)

E’di cattivo gusto (ah)

Non faccio rap-barbarò-barba-rap-d’urso

La verità è che non ci sono cose interessanti, di ca**ate e di tragedie già parlano tutti quanti

Io cercavo un argomento che è il più semplice che c’è

L’unica cosa semplice che mi viene in mente sei te.

Non posso parlare, tu non mi cercare, qua dove sono non mi prende il cellulare

continui a chiamare, non riesco a pensare, intanto ogni chiamata poi è sempre uguale

E se ti chiamo da sbronzo

La notte alle 3

Lo sai che sono uno stron*o

Ma sono solo per te

Lalalalalalala

Ma sono solo

Sono solo per te

Lalalalalalala

(E’) Dedicata a te

Lalalalalalala

Sono solo, sono solo per te.

Ecco cosa faccio quando non rispondo al cellulare

So che non ti dico quello che vorresti

Vivo nei miei testi, tu mi appenderesti al muro come i manifesti

Nei miei testi ci sei tu, only for you

La mia musica c’ha un cuore non è only for views

Sono un figlio di… che c’ha sempre un piano b

Per dirti quello che non so dirti ho scritto stà canzone qui

Mettila nel cell come suoneria e ogni volta

Che ti chiamo tu non mi rispondere, shhh, ascolta.

Non posso parlare, tu non mi cercare, qua dove sono non mi prende il cellulare

Continui a chiamare, non riesco a pensare, intanto ogni chiamata poi è sempre uguale

E se ti chiamo da sbronzo

La notte alle 3

Lo sai che sono uno stron*o

Ma sono solo per te

Lalalalalalala

Solo, solo per te

Lalalalalalala

(E’) Dedicata a te

Lalalalalalala

Sono solo, sono solo per te

Lalalalalalala

(E’) Dedicata a te.

Mi piace farti arrabbiare

Vorrei essere lì con te

Tu sei la cosa più speciale

E ogni cosa che faccio, la dedico a te.

Ti mando questa canzone così la metti come suoneria

Darla prima… ti dico solo che è

Dedicata a te.

Quando ti chiamo non rispondere, ascoltati la suoneria

Questa è la prova che, penso sempre a te.

Dedicata a te.

















