DADJU – Reine: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

Dadju Djuna Tsungula è un emergente un cantante e autore francese di origine congolese, fratello minore di Maître Gims, che nel 2017 ha rilasciato il debut album Gentleman 2.0 (audio del disco), interessante progetto composto da 19 tracce (in due di esse collabora con il fratello), certificato Platino in Francia, che ad oggi ha ottenuto oltre 20 milioni di streams.

Tra le canzoni di questa promessa Urban/R&B francese, c’è questa bellissima Reine (regina) scritta dall’interprete e prodotta dal fidato Seysey.









Il brano viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 23 febbraio 2018.

Reine, che come l’album è stato certificato Platino, è un meraviglioso e romantico pezzo caratterizzato da bellissime parole, che ogni donna vorrebbe sentirsi dire dal suo uomo.

Il video ufficiale è stato diretto da Beat Bounce e ad oggi ha totalizzato oltre 100 milioni di visualizzazioni.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire accedete al testo tradotto in italiano.

Reine traduzione – Dadju (Download)

[Introduzione]

Oh oh ah, Seysey*

[Strofa 1]

Oggi sono stanco

Ti ho guardata dormire

E se la mia voce può tranquillizzarti

Canterò per te tutta la notte

Ti sento dire ai tuoi amici:

“Dadju, non posso fare a meno di lui”

Ehi, tutto scivola sulla tua pelle

È come se ti passassi l’olio

E se non sono noi, è un problema loro

E se sono gelosi, è un problema loro

Fammi sapere quando fa male**

Io ci sono, posso incassare per entrambi

[Ritornello]***

E lo so, ho fiducia in te

Quando mi sorridi, non fai finta

Non ho bisogno di aspettare ancora

So che è ora di condividere il mio sangue

E di elevarti al grado di regina

Al grado di regina, al grado di regina

Ti eleverò al grado di regina

Al grado di regina, al grado di regina

Oh oh ah

[Strofa 2]

So che l’amore è una cosa complicata, ma con te è molto più facile

Continua a essere te stessa e non mi pentirò di averti scelta

Ho promesso a tuo padre che mi prenderò cura di sua figlia

Ti considero parte della mia famiglia e Dio sa quanto io ami la mia famiglia

E se dovessero farti domande, è perché sono curiosi

Se dovessero continuare a farle, è perché sono invidiosi

Chiudi la porta a quelli che ce la metteranno tutta

Ad impedirci di essere due quando saremo vecchi

[Ritornello]

E lo so, ho fiducia in te

Quando mi sorridi, non fai finta

Non ho bisogno di aspettare ancora

So che è ora di condividere il mio sangue

E di elevarti al grado di regina

Al grado di regina, al grado di regina

Ti eleverò al grado di regina

Al grado di regina, al grado di regina

Oh oh ah

[Ponte]

Basta parlare, dopo un po’ non ci sono più parole

Ok, ho lasciato il mio cuore nel palmo della tua mano

Non ti permetterò di andare, è morto, c’è voluto un po’ per trovarti amore mio

Chiunque dica che abbiamo sbagliato, ha torto, lotteremo contro le sventure

Basta parlare, dopo un po’ non ci sono più parole

Bene, ho lasciato il mio cuore nel palmo della tua mano

Non ti permetterò di andare, è morto, c’è voluto un po’ per trovarti amore mio

Chiunque dica che abbiamo sbagliato, ha torto, lotteremo contro le sventure

[Ritornello]

E lo so, ho fiducia in te, quando mi sorridi, non fingi

Non ho bisogno di aspettare ancora, so che è ora di condividere il mio sangue

E elevarti al grado di regina, al grado di regina, al grado di regina

Ti eleverò al grado di regina, al grado di regina, al grado di regina

Oh oh ah

[Outro]

Al grado di … Al grado di … ti eleverò al grado di regina

Al grado di … Al grado di … consentimi di elevarti al grado di regina

Mmh hey

* Seysey è il beatmaker con il quale Dadju lavora molto, che ha prodotto questo brano

** probabilmente Dadju dice di voler far sesso con lei, che tuttavia è vergine, di conseguenza il primo rapporto potrebbe far male. Oppure, come recita la riga successiva, se lei dovesse attraversare momenti dolorosi nella sua vita e lui la supporterà, sarà al suo fianco.

*** Dadju vuole accoppiarsi con lei, diventare padre e fare diventare madre la donna che ama.

Testo

[Intro]

Oh oh ah, Seysey

[Couplet 1]

Aujourd’hui, je suis fatigué

Je t’ai regardé dormir

Et si ma voix peut t’apaiser

Je chanterai pour toi toute la nuit

Je t’entends dire à tes pines-co :

“Dadju, j’peux plus m’passer de lui”

Hey, tout va glisser sur ta peau

C’est comme si je te passais de l’huile

Et s’ils ne sont pas nous, c’est tant pis pour eux

Et s’ils sont jaloux, c’est tant pis pour eux

Fais-le moi savoir quand c’est douloureux

Je suis là s’il faut encaisser pour nous deux

[Refrain]

Et je le sais, je te fais confiance

Quand tu me souris, tu fais pas semblant

J’ai pas besoin d’attendre plus longtemps

Je sais qu’il est temps d’partager mon sang

Et t’élever au rang de reine

Au rang de reine, au rang de reine

J’vais t’élever au rang de reine

Au rang de reine, au rang de reine

Oh oh ah

[Couplet 2]

Je sais que l’amour c’est compliqué, mais avec toi, c’est plus facile

Continue de rester toi-même et je ne regrette pas de t’avoir choisi

Je l’ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille

Tu fais partie de ma famille et Dieu sait combien j’aime ma famille

Et s’ils te demandent, c’est qu’ils sont curieux

S’ils te redemandent, c’est qu’ils sont envieux

Ferme la porte à ceux qui font de leur mieux

Pour nous empêcher d’être deux quand on sera vieux

[Refrain]

Et je le sais, je te fais confiance

Quand tu me souris, tu fais pas semblant

J’ai pas besoin d’attendre plus longtemps

Je sais qu’il est temps d’partager mon sang

Et t’élever au rang de reine

Au rang de reine, au rang de reine

J’vais t’élever au rang de reine

Au rang de reine, au rang de reine

Oh oh ah

[Pont]

Assez parlé, au bout d’un moment y’a plus les mots

Ça y est, j’ai délaissé mon cœur dans ta paume

J’te laisserai pas t’en aller, c’est mort, j’ai mis du temps à te trouver mi amor

Celui qui dit qu’on s’est trompé a tort, on se battra même contre les coups du sort

Assez parlé, au bout d’un moment y’a plus les mots

Ça y est, j’ai délaissé mon cœur dans ta paume

J’te laisserai pas t’en aller, c’est mort, j’ai mis du temps à te trouver mi amor

Celui qui dit qu’on s’est trompé a tort, on se battra même contre les coups du sort

[Refrain]

Et je le sais, je te fais confiance, quand tu me souris, tu fais pas semblant

J’ai pas besoin d’attendre plus longtemps, je sais qu’il est temps d’partager mon sang

Et t’élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine

J’vais t’élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine

Oh oh ah

[Outro]

Au rang de… Au rang de… Je vais t’élever au rang de reine

Au rang de… Au rang de… Laisse-moi t’élever au rang de reine

Mmh hé













