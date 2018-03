CNCO – Mi Medicina: guarda il video (testo e traduzione)

In data 2 marzo 2018, i CNCO hanno reso disponibile il nuovo singolo battezzato Mi Medicina, un pezzo in pieno stile della boy band statunitense di musica latino-americana formato da Christopher Veléz, Richard Camacho, Joel Pimentel, Erick Brian Colón e Zabdiel De Jesús.

La nuova canzone, sarà inclusa nel secondo album in studio “CNCO”, che vedrà la luce il prossimo 6 aprile, a oltre un anno e mezzo dal disco d’esordio Primera Cita, certificato Oro in MEssico, Stati Uniti e Colombia.

Nel progetto (la cover è quella in alto) vi saranno i già conosciuti “Hey DJ”, “Mamita e” il brano in oggetto, scritto da David Augustave Picanes, José Luis de la Peña Mira e María Josefa Fernández Campo, mentre Bruno Nicolás Fernández ha curato la produzione.

La tematica della canzone è più o meno la solita: una ragazza che per la sua bellezza, fa letteralmente perdere la testa al quintetto.

Nel video ufficiale questa ragazza viene rappresentata da una bionda dal visino angelico, nei panni di una dottoressa, si perché i ragazzi vogliono essere curati da lei, che metaforicamente è la loro medicina.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere i testi che compongono questo nuovissimo pezzo.

Mi Medicina traduzione (Download – Audio)

[Introduzione]

È quel desiderio di sentirti vicina, al pronunciare il tuo nome (il tuo nome)

Ogni secondo che non sei con me è un’eternità (eternità)

Sei apparsa nella mia vita quando ero perso

E tu mi hai dato il meglio di te senza chiedere nulla

[Pre-Ritornello]

Perderei la testa se dicesso “Ti amo”

Ti faccio scendere la luna, ti sogno ad occhi aperti

Per una carezza, hey, sai che muoio dalla voglia

E la tua mente e la mia sono in sintonia

Sei la ragione che rallegra la mia vita

Quella canzone che rompe il silenzio

[Ritornello]

Cosa sta succedendo? Quel faccino incantevole

È diventato la mia medicina

E poco a poco sto guarendo

Sono quelle labbra che mi hanno legato, come un pazzo innamorato

Senza rendermene conto, mi hai già conquistato

Uohh-uohh, uohh-uohh, uohh-uohh

[Strofa 1]

Ho bisogno della tua medicina, perché sono malato

Mi sale la febbre quando non ho il tuo corpo

Non so cosa mi sia successo, questo è un mistero

Ma sono guarito con piccoli baci sul collo

Signorina venga qui e mi dia quella ricetta che piace a me

Che così convalescente non posso vivere, se non accanto a te (se non accanto a te)

[Pre-Ritornello]

Perderei la testa se dicesso “Ti amo”

Ti faccio scendere la luna, ti sogno ad occhi aperti

Per una carezza, hey, sai che muoio dalla voglia

E la tua mente e la mia sono in sintonia

Sei la ragione che rallegra la mia vita

Quella canzone che rompe il silenzio

[Ritornello]

Cosa sta succedendo? Quel faccino incantevole

È diventato la mia medicina

E poco a poco sto guarendo

Sono quelle labbra ad avermi legato, come un pazzo innamorato

Senza rendermene conto, mi hai già conquistato

[Ponte]

Vale a dire che mi manda fuori di testa

Sono ossessionato

Vivo in un mare di dubbi, se non è al mio fianco

Perché lei è il mio primo amore

Che è così immenso come il sole

È così grande che mi riempie di vita il cuore

[Ritornello]

Cosa sta succedendo? Quel faccino incantevole

È diventato la mia medicina

E poco a poco sto guarendo (poco a poco sto guarendo)

Sono quelle labbra ad avermi legato, come un pazzo innamorato (-ato)

Senza rendermene conto, mi hai già conquistato

Cosa sta succedendo? Quel faccino incantevole (cosa sta succedendo baby?, baby, baby)

È diventato la mia medicina (la mia medicina)

E poco a poco sto guarendo

Sono quelle labbra ad avermi legato, come un pazzo innamorato (baby)

Senza rendermene conto, mi hai già conquistato

[Conclusione]

Senza rendermene conto, mi ha già conquistato, oh-oh-ohh-mmm