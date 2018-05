Christina Aguilera & Demi Lovato nel nuovo significativo singolo Fall In Line: lyric video, testo e traduzione

Dopo i deludenti Accelerate e Twice, è arrivato il terzo singolo estratto da Liberation ottavo album in studio della cantautrice Christina Aguilera che vedrà la luce a metà giugno, a quasi sei anni da Lotus.

Fall In Line, terza traccia del progetto, era indubbiamente una delle canzoni più attese, se non altro per via della collaborazione con la cantautrice statunitense Demi Lovato, ma devo dire che tra i tre pezzi al momento resi disponibili, è sicuramente quello più gradevole, oltre che significativo, perché una sorta di inno delle donne.

Le due amiche e colleghe duettano sulle note di questo bel brano prodotto da Jon Bellion, che verrà presentato in anteprima dal vivo domenica 20 maggio, durante della cerimonia dei Billboards Music Awards 2018.

Come detto, la canzone è chiaramente rivolta a tutte le donne, invitandole a farsi valere, ad essere forti, sicure di se stesse e non farsi mai sottomettere. In mezzo a tutto questo, interviene un’antipatica e distorta voce maschile, che recita parole tutt’altro che carine.

Ma al di la del significato, il brano è decisamente ben fatto, orecchiabile e radio friendly; finalmente un ottimo biglietto da visita della ottava attesa era discografica, che fino a questo momento non aveva entusiasmato. A seguire i testi. Per accedere al lyric video cliccate sull’immagine.

[Ritornello: Christina Aguilera e Demi Lovato] È così che vanno le cose E forse non cambieranno mai Ma ho intenzione di mostrare la mia forza (la mia forza) E il diritto di dire ciò che penso (ciò che penso) E pagherò per questo (pagherò per questo) Mi metteranno sul rogo Ma ho un fuoco nelle vene Perché non sono fatta per mettermi in riga Ma ho un fuoco nelle vene Non mi metterò mai in riga, oh

[Ritornello: Christina Aguilera e Demi Lovato] È così che vanno le cose E forse non cambieranno mai (no) Ma ho intenzione di mostrare la mia forza (la mia forza) E il diritto di dire ciò che penso (ciò che penso) E per questo pagherò (pagherò, pagherò) Mi metteranno sul rogo Ma ho un fuoco nelle vene (le vene) Non sono fatta per mettermi in riga (riga) No, no, non sono fatta per mettermi in riga No, non siamo fatte per metterci in riga, oh

[Ritornello: Christina Aguilera e Demi Lovato] È così che vanno le cose E forse non cambieranno mai Ma ho intenzione di mostrare la mia forza E ho il diritto di dire ciò che penso E pagherò per questo Mi metteranno sul rogo Ma ho un fuoco nelle vene Non sono fatta per mettermi in riga No, non sono fatta per mettermi in riga, no

Testo

[Autori: Jonny Simpson, Mark Williams, Audra Mae, Christina Aguilera, Jon Bellion & Raul Cubina]

[Verse 1: Christina Aguilera]

Little girls, listen closely

Cus no one told me

But you deserve to know

That in this world, you are not beholden

You do not owe them

Your body and your soul

[Pre-Chorus: Christina Aguilera]

All the youth in the world will not save you from growing older

And all the truth in a girl is too precious to be stolen from her





[Chorus: Christina Aguilera & Demi Lovato]

It’s just the way it is

And maybe it’s never gonna change

But I got a mind to show my strength

And I got a right to speak my mind

And I’m gonna pay for this

They’re gonna burn me at the stake

But I got a fire in my veins

I wasn’t made to fall in line

No, I wasn’t made to fall in line, no

[Verse 2: Demi Lovato]

Show some skin, make him want you

Cus God forbid you

Know your own way home

Ask yourself why it matters

Who it flatters

You’re more than flesh and bones

[Pre-Chorus: Demi Lovato]

All the youth in the world will not save you from growing older

And all the truth in a girl is too precious to be stolen from her

[Chorus: Christina Aguilera & Demi Lovato]

It’s just the way it is

And maybe it’s never gonna change (no)

But I got a mind to show my strength (my strength)

And I got a right to speak my mind (my mind)

And I’m gonna pay for this (pay, pay)

They’re gonna burn me at the stake (stake)

But I got a fire in my veins (veins)

I wasn’t made to fall in line (line)

No, no, I wasn’t made to fall in line

No, we weren’t made to fall in line, oh

[Bridge: Distorted Male Voice]

Yea, two, three

Right — two, three

Shut your mouth

Stick your ass out for me

March — two, three

Two, three

Who told you you’re allowed to think?

Yea, two, three

Right — two, three

Shut your mouth

Stick your ass out for me

March — two, three

Two, three

Who told you you’re allowed to think?

[Chorus: Christina Aguilera & Demi Lovato]

It’s just the way it is

And maybe it’s never gonna change

But I got a mind to show my strength (my strength)

And I got a right to speak my mind (my mind)

And I’m gonna pay for this (I’m gonna pay for this)

They’re gonna burn me at the stake

But I got a fire in my veins

‘Cause I wasn’t made to fall in line

But I got a fire in my veins

I’m never gonna fall in line, oh

[Outro: Distorted Male Voice]

Yea, two, three

Right — two, three

Shut your mouth

Stick your ass out for me

March — two, three

Two, three

Who told you you’re allowed to think?

Yea, two, three

Right — two, three

Shut your mouth

Stick your ass out for me

March — two, three

Two, three

Who told you you’re allowed to think?