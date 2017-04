Cheat Codes & Demi Lovato nel nuovo singolo No Promises: audio, testo e traduzione

Trevor Dahl, Kevin Ford e Matthew Russell, aka Cheat Codes, sono tornai con il nuovo singolo No Promises, disponibile in streaming e nei digital store dal 31 marzo 2017.

Il trio di dj californiani ha dato vita a questa nuova produzione, la cui protagonista è la pop star statunitense Demi Lovato, che canta la canzone quasi per intero. La voce maschile è invece quella di Trevor Dahl, impegnato nell’orecchiabile ritornello, nel ponte e nella conclusione di questa potenziale hit, che sono abbastanza certo, nei prossimi giorni sarà remixata a più non posso.

No Promises è senza dubbio una track piacevole e catchy, decisamente adatta alla calda stagione e quindi ad essere ascoltata mentre si prende il sole o sotto l’ombrellone.

Ma ascoltatela e giudicate voi. Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

No Promises – Cheat Codes – Traduzione (Download)

[Verso 1: Demi Lovato]

Mi ha sfregiata come un coltello

E lo sento, dalla testa ai piedi

Come se mi avessi preso a calci

Ma mi piace ancora di più

Vuoi sapere?

[Pre-Ritornello: Demi Lovato]

Voglio solo tuffarmi in acqua, con te

Baby, non riusciamo a vedere il fondo

E’ così semplice innamorarsi l’uno dell’altra

Spero solo che ci accetteremo a vicenda

[Ritornello: Trevor Dahl]

Oh na na, ma attenzione, na na

L’amore non è semplice, na na

Non farmi alcuna promessa

Oh na na, ma attenzione, na na

L’amore non è semplice, na na

Non farmi alcuna promessa

[Verso 2: Demi Lovato]

Tesoro, ti penso

E lo sento, nel profondo del mio cuore

Forse non siamo destinati a stare insieme

Forse si?

[Pre-Ritornello: Demi Lovato]

Voglio solo tuffarmi in acqua, con te

Baby, non riusciamo a vedere il fondo

E’ così semplice innamorarsi l’uno dell’altra

Spero solo che ci accetteremo a vicenda

[Ritornello: Trevor Dahl & Demi Lovato]

Oh na na, ma attenzione, na na

L’amore non è semplice, na na

Non farmi alcuna promessa

Oh na na, ma attenzione, na na

L’amore non è semplice, na na

Non farmi alcuna promessa, oh

[Ponte: Trevor Dahl & Demi Lovato]

Voglio solo tuffarmi in acqua

Oh baby, non possiamo vedere il fondo

Voglio solo tuffarmi con te

Voglio solo stare sdraiata qui con te, oh

[Ritornello: Trevor Dahl & Demi Lovato]

Oh na na, ma attenzione, na na

L’amore non è semplice, na na

Non farmi alcuna promessa (promettimelo)

Oh na na, ma attenzione, na na

L’amore non è semplice, na na

Non farmi nessuna promessa, nessuna

[Conclusione: Trevor Dahl & Demi Lovato]

Non farmi alcuna promessa

Non promettermi nulla

Promettimelo

Basta fare attenzione a

Non fare alcuna promessa

Cheat Codes – No Promises testo

[Verse 1: Demi Lovato]

Cut me up like a knife

And I feel it, deep in my bones

Kicking it high

But I love even harder

You wanna know?

[Pre-Chorus: Demi Lovato]

I just wanna dive in the water, with you

Baby, we can’t see the bottom

It’s so easy to fall for each other

I’m just hoping we catch one another

[Chorus: Trevor Dahl]

Oh na na, just be careful, na na

Love ain’t simple, na na

Promise me no promises

Oh na na, just be careful, na na

Love ain’t simple, na na

Promise me no promises

[Verse 2: Demi Lovato]

Baby I think about you

And I feel it, deep in my heart

Maybe we just ain’t meant to be something

Maybe we are?

[Pre-Chorus: Demi Lovato]

I just wanna dive in the water, with you

Baby we can’t see the bottom

It’s so easy to fall for each other

I’m just hoping we catch one another

[Chorus: Trevor Dahl & Demi Lovato]

Oh na na, just be careful, na na

Love ain’t simple, na na

Promise me no promises

Oh na na, just be careful, na na

Love ain’t simple, na na

Promise me no promises, oh

[Bridge: Trevor Dahl & Demi Lovato]

I just wanna dive in the water

Oh baby, we can’t see the bottom

I just want to dive in with you

I just want to lie here with you, oh

[Chorus: Trevor Dahl & Demi Lovato]

Oh na na, just be careful, na na

Love ain’t simple, na na

Promise me no promises (promise me)

Oh na na, just be careful, na na

Love ain’t simple, na na

Promise me no promises, no

[Outro: Trevor Dahl & Demi Lovato]

Promise me no promises

Don’t you promise me nothing

Promise me, me, me, me

Just be careful

Promise me no promises

















