Cash Cash & Conor Maynard nel nuovo singolo All My Love: guarda il video (con traduzione del testo + remixes)

Il 7 luglio 2017, i Cash Cash hanno rilasciato il nuovo singolo battezzato All My Love, un bel pezzo interpretato dal talentuoso cantautore britannico Conor Maynard, dal 6 ottobre disponibile anche nei remixes.

Il pacchetto include le seguenti versioni: Audien Remix, Henry Fong Remix, Shaun Frank Remix, Triarchy Remix, Sagan Remix, Chris Schambacher Remix, Misha K Remix, Havok Roth Remix, Mark Villa Remix e Boxinlion Remix. Ascolta su Spotify l’audio dei remixes, disponibile anche nel canale Youtube dei Cash Cash.





Il trio statunitense di musica dance-elettronica composto da Jean Paul Makhlouf (voce, chitarra e produzioni), Samuel Frisch (basso, cori e produzioni) e Alex Makhlouf (tastiere, vocoder, effetti e produzioni), torna alla ribalta con questa bella canzone, scritta e prodotta dal gruppo.

Dal 4 ottobre, All My Love è accompagnata dal video ufficiale che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire il testo e la relativa traduzione in italiano.

Cash Cash – All My Love traduzione (Download – Remixes)

[Strofa 1]

Venerdì sera, il mio telefono è spento

E nessuno dei miei amici noterà che non ci sei

Tutte queste cornici rotte

La tua faccia mi ha stufato, ma non riesco a distogliere lo sguardo

[Pre-Ritornello]

Non posso uscire, non posso stare a casa

Non so stare, stare da solo

Continuo ad aspettare, ad aspettare che torni

Con tutto il mio amore

[Ritornello]

Come posso dormire quando sei là fuori

Con tutto il mio amore

Non posso credere che sei andata via

Con tutto il mio amore

Riportalo indietro, riportalo, riportalo, riportalo oh woah

Tutto il mio amore

Riportalo indietro, riportalo, riportalo, riportalo oh woah

Tutto il mio amore

[Post-Ritornello]

Tutto il mio amore

Tutto il mio amore

[Strofa 2]

Venerdì sera, bloccato in queste lenzuola

Mi giro e mi rigiro, dove sei stata

[Pre-Ritornello]

Non posso uscire, non posso stare a casa

Non so stare, stare da solo

Continuo ad aspettare, ad aspettare che torni

Con tutto il mio amore

[Ritornello]

Come posso dormire quando sei là fuori

Con tutto il mio amore

Non posso credere che sei andata via

Con tutto il mio amore

Riportalo indietro, riportalo, riportalo, riportalo oh woah

Tutto il mio amore (Tutto il mio amore)

Riportalo indietro, riportalo, riportalo, riportalo oh woah

Tutto il mio amore

[Post-Ritornello]

Devo far tornare, tornare sì, tutto il mio amore

Tutto il mio amore

Devo far tornare, tornare sì, tutto il mio amore

All My Love testo (Lyric Video)

[Verse 1]

Friday night, my phone is off

And none of my friends even know you’re gone

All these broken picture frames

I’m sick of your face, but can’t look away

[Pre-Chorus]

Can’t go out, can’t stay home

I don’t know how, how to be alone

I keep waiting for you, waiting for you to come back

With all of my love

[Chorus]

How can I sleep when you’re out there?

With all my love

I can’t believe that you left here

With all my love

Bring it back, bring it back, back, back oh woah

All my love

Bring it back, bring it back, back, back oh woah

All my love

[Post-Chorus]

All my love

All my love

[Verse 2]

Friday night locked in these sheets

I toss and I turn, where you used to be

[Pre-Chorus]

Can’t go out, can’t stay home

I don’t know how, how to be alone

I keep waiting for you, waiting for you to come back

With all of my love

[Chorus]

How can I sleep when you’re out there?

With all my love

I can’t believe that you left here with all my love

Bring it back, bring it back, back, back oh woah

All my love (all my love)

Bring it back, bring it back, back, back oh woah

All my love

[Post-Chorus]

I gotta get back, get back yeah, all my love

All my love

I gotta get back, get back yeah, all my love

















