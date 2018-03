Carmen Consoli – ad aprile esce il live album Eco di Sirene con due inediti: info e tracklist

Eco di Sirene è il titolo del nuovo live album della cantautrice siciliana Carmen Consoli, che vedrà la luce il 20 aprile 2018.

L’omonima e fortunata tournée acustica portata nei teatri italiani ed europei, conquistando pubblico e critica, diventa ora un doppio album. Ma vediamo nello specifico le versioni in commercio:

2 CD

2 LP

Cofanetto con doppio CD + Vinile 7″ 45 Giri Numerato





Il progetto, che dal 30 marzo sarà in pre-order anche su iTunes, propone un totale di 22 canzoni registrate in presa diretta, con nuovi arrangiamenti e orchestrazioni per chitarra ed archi, scritti appositamente per il live in studio dalla cantatessa.

L’album raccoglie alcuni dei brani più amati della straordinaria carriera della Consoli, in una originalissima chiave acustica, tagliente ed al tempo stesso elegante.

Nel progetto anche due spiazzanti e provocatori pezzi inediti che se non ho capito male, vengono proposti nel vinile 45 giri, nello specifico:

Tano – brano che riprende il filone caustico della Consoli delle canzoni in siciliano, narrando di un gran cacciatore di quaglie, lepri e donzelle;

Uomini Topo – racconta la fantastoria di un esperimento scientifico di manipolazione genetica, finalizzata al rafforzamento della razza.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni in scaletta nel doppio disco della cantante catanese, non prima di avervi ricordato-annunciato, che il prossimo 1° giugno andra in scena proprio a Catania (Villa Bellini), il concerto-evento “Carmen Consoli & Friends per Namastè”. I tagliandi d’ingresso sono ancora disponibili su TicketOne.

Tracklist Eco di Sirene

[2 CD – Doppio CD + Vinile 7″ 45 Giri Numerato – esclusiva Amazon – Vinile – Download]

CD 1

Uomini Topo (nuova canzone) Parole di Burro Mio Zio Mandaci una cartolina Pioggia d’aprile L’ultimo bacio AAA Cercasi Eco di Sirene Sulle rive di Morfeo L’eccezione Amore di plastica

Disco 2