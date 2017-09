Camila Cabello: ascolta il nuovo singolo Havana feat. Young Thug + testo e traduzione

Si intitola Havana il nuovo singolo di Camila Cabello, pubblicato lo scroso 5 agosto come secondo estratto dall’atteso debut album da solista “The Hurting. The Healing. The Loving.”, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date.

Originariamente il brano, che vede la collaborazione del rapper Young Thug, venne rilasciato come singolo promozionale, lo stesso giorno in cui uscì il primo singolo ufficiale OMG ft. Quavo, ma successivamente si è deciso che la nuova canzone, sia il secondo pezzo ufficiale del progetto, che dovrebbe includere un totale di dodici tracks.

Havana è stata firmata da Frank Dukes, Young Thug, Pharrell Williams, Starrah & Camila Cabello, con produzione di Frank Dukes. Nel pezzo ci sono anche le voci di Pharrell e Starrah.

Si tratta di una mid tempo che omaggia chiaramente la capitale di Cuba, dove la Cabello è nata. Dal punto di vista del testo, si parla di una donna che si innamora dell’uomo sbagliato, oltre che della splendida isola…

In attesa del video ufficiale, potete ascoltare la canzone direttamente nel canale Youtube della cantante cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano.

Havana – Camila Cabello – Traduzione (Download)

[Introduzione: Pharrell Williams]

Hey

[Ritornello: Camila Cabello & (Pharrell Williams)]*

L’Avana, ooh na-na (ayy)

Metà del mio cuore è nell’Avana, ooh-na-na (ayy, ayy)

Lui mi ha riportato ad East Atlanta, na-na-na

Tutto il mio cuore è nell’Avana (ayy)

C’è qualcosa di bello nel suo carattere (uh huh)

L’Avana, ooh na-na (uh)

[Strofa 1: Camila Cabello & (Pharrell Williams)]

Non si è avvicinato a me con quel “come va”? (Uh)

(Quando è venuto in camera)

Ha detto che ci sono un sacco di ragazze con cui posso stare (uh)

(Ma senza di te non posso)

[?] per sempre in un minuto (hey)

(Quella notte d’estate di giugno)

E papà dice che che c’è del cattivo in lui (uh)

Mi ha fatto sentire come

[Pre-Ritornello: Camila Cabello]

Oooh-oooh-ooh, l’ho capito quando l’ho conosciuto

Quando l’ho lasciato lo amavo

Mi ha fatto sentire come

Oooh-oooh-ooh, e poi ho dovuto dirglielo

Dovevo andare, oh na-na-na-na-na

[Ritornello: Camila Cabello & (Pharrell Williams)]

L’Avana, ooh na-na (ayy, ayy)

Metà del mio cuore è nell’Avana, ooh-na-na (ayy, ayy)

Lui mi ha riportato ad East Atlanta, na-na-na (uh huh)

Tutto il mio cuore è nell’Avana (ayy)

Il mio cuore è nell’Avana (ayy)

L’Avana, ooh na-na

[Strofa 2: Young Thug]

Jeffery

Appena laureato, fresco di campus, mmm

Appena uscito da East Atlanta senza buone maniere, damn

Appena uscito da East Atlanta

Ho preso una botta sul suo (di lei) paraurti come un ingorgo nel traffico

Ehi, sono stato veloce nel pagare questa ragazza come lo zio Sam (tieni, ayy)

Scuotilo su di me, ho voglia

Strofinamelo addosso (addosso)

Mi ha servito (allora che cosa?)

Piccola agglomerazione su di me, ho la pancetta addosso (aspetta)

Questo è un momento storico con me (su di me)

Punto in bianco distanza ravvicinata, quel B

Se costerà un milione, eccomi (sono io)

Stavo prendendo soldi, amico mi hanno sentito

[Ritornello: Camila Cabello & (Pharrell Williams)]

L’Avana, ooh na-na (ayy, ayy)

Metà del mio cuore è nell’Avana, ooh-na-na (oh, ayy, ayy)

Lui mi ha riportato ad East Atlanta, na-na-na (oh no)

Tutto il mio cuore è nell’Avana (ayy)

Il mio cuore è nell’Avana (ayy)

L’Avana, ooh na-na

[Ponte: Starrah & Camila Cabello]

Ooh na-na, oh na-na-na (oo-ooh)

Portami indietro, indietro, indietro come

Ooh na-na, oh na-na-na (sì, baby)

Portami indietro, indietro, indietro come

Ooh na-na, oh na-na-na (sì, sì)

Portami indietro, indietro, indietro come

Ooh na-na, oh na-na-na (sì tesoro)

Portami indietro, indietro, indietro

(Hey, hey)

Oooh-oooh-ooh (hey)

Oooh-oooh-ooh (hey)

Riportami nella mia Avana …

[Ritornello: Camila Cabello & (Pharrell Williams)]

L’Avana, ooh na-na

Metà del mio cuore è nell’Avana, ooh-na-na (oh, yeah)

Lui mi ha riportato ad East Atlanta, na-na-na (ayy, ayy)

Tutto il mio cuore è nell’Avana

Il mio cuore è nell’Avana (ayy)

L’Avana, ooh na-na

[Conclusione: Starrah & Camila Cabello & Pharell Williams]

Uh Huh

Oh na-na-na

(oh na, sì)

Oh na-na-na

Oh na-na-na

No, no, no, portami indietro

Oh na-na-na

L’Avana, ooh na-na

*L’Avana è la capitale di Cuba e la Cabello e nata a Cojimar, piccolo villaggio di pescatori che si trova a 7 chilometri ad est dall’Avana. Young Thug è invece di Atlanta ed East Atlanta è un quartiere della capitale della Georgia.

Camila Cabello – Havana testo

[Intro: Pharrell Williams]

Hey

[Chorus: Camila Cabello & (Pharrell Williams)]

Havana, ooh na-na (ayy)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ayy, ayy)

He took me back to East Atlanta, na-na-na

All of my heart is in Havana (ayy)

There’s somethin’ ‘bout his manners (uh huh)

Havana, ooh na-na (uh)

[Verse 1: Camila Cabello & (Pharrell Williams)]

He didn’t walk up with that “how you doin’?” (uh)

(When he came in the room)

He said there’s a lot of girls I can do with (uh)

(But I can’t without you)

I’m doin’ forever in a minute (hey)

(That summer night in June)

And papa says he got malo in him (uh)

He got me feelin’ like

[Pre-Chorus: Camila Cabello]

Oooh-oooh-ooh, I knew it when I met him

I loved him when I left him

Got me feelin’ like

Oooh-oooh-ooh, and then I had to tell him

I had to go, oh na-na-na-na-na

[Chorus: Camila Cabello & (Pharrell Williams)]

Havana, ooh na-na (ayy, ayy)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ayy, ayy)

He took me back to East Atlanta, na-na-na (uh huh)

All of my heart is in Havana (ayy)

My heart is in Havana (ayy)

Havana, ooh na-na

[Verse 2: Young Thug]

Jeffery

Just graduated, fresh on campus, mmm

Fresh out East Atlanta with no manners, damn

Fresh out East Atlanta

Bump on her bumper like a traffic jam

Hey, I was quick to pay this girl like Uncle Sam (here you go, ayy)

Back it on me, shawty cravin’ on me

Get to diggin’ on me (on me)

She waited on me (then what?)

Shawty cakin’ on me, got the bacon on me (wait up)

This is history in the makin’ on me (on me)

Point blank, close range, that B

If it cost a million, that’s me (that’s me)

I was gettin’ mula, man they feel me

[Chorus: Camila Cabello & (Pharrell Williams)]

Havana, ooh na-na (ayy, ayy)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, ayy, ayy)

He took me back to East Atlanta, na-na-na (oh no)

All of my heart is in Havana (ayy)

My heart is in Havana (ayy)

Havana, ooh na-na

[Bridge: Starrah & Camila Cabello]

Ooh na-na, oh na-na-na (oo-ooh)

Take me back, back, back like

Ooh na-na, oh na-na-na (yeah, babe)

Take me back, back, back like

Ooh na-na, oh na-na-na (yea, yeah)

Take me back, back, back like

Ooh na-na, oh na-na-na (yea, babe)

Take me back, back, back

(Hey, hey)

Oooh-oooh-ooh (hey)

Oooh-oooh-ooh (hey)

Take me back to my Havana…

[Chorus: Camila Cabello & (Pharrell Williams)]

Havana, ooh na-na

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, yeah)

He took me back to East Atlanta, na-na-na (ayy, ayy)

All of my heart is in Havana

My heart is in Havana (ayy)

Havana, ooh na-na

[Outro: Starrah & Camila Cabello & Pharell Williams]

Uh huh

Oh na-na-na

(oh na, yeah)

Oh na-na-na

Oh na-na-na

No, no, no, take me back

Oh na-na-na

Havana, ooh na-na

















