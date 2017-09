Calvin Harris: guarda il video di Hard to Love feat. Jessie Reyez + testo e traduzione

Hard to Love è il nuovo singolo del dj e producer scozzese Calvin Harris, estratto dal quinto album in studio Funk Wav Bounces Vol. 1, uscito lo scorso 30 giugno.

Dopo “Slide”, “Heatstroke”, “Rollin” e “Feels”, è giunto il momento della traccia di chiusura del fortunato progetto discografico, che vede la collaborazione della cantautrice canadese Jessie Reyez, che ha scritto (insieme a Harris) e interpretato la produzione di Calvin.





Nella canzone, Jessie prima parla di se stessa (di cosa le piace fare e non), della sua personalità libera, indipendente e felice; lei è la tipa a cui piace innamorarsi, solo che successivamente prevale il desiderio di libertà, quindi si allontana dal partner dicendo di aver bisogno di spazio.

Il brano è incentrato proprio sulla posizione della protagonista nei confronti dell’amore e la cantante lascia chiaramente intendere di essere stufa dei rapporti superficiali e che vorrebbe essere amata per la persona che è, con i suoi pregi e difetti… Non solo per fare sesso.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, accompagnata dal video ufficiale uscito lo scorso 8 settembre, che vede come assoluta protagonista la Reyez.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Calvin Harris – Hard to Love traduzione (Download)

[Strofa 1]

Non mi piace parlare, ma adoro cantare

E non fumo, ma adoro bere

Sono paranoica, non mi manca nulla

Ma sono sempre gentile, o almeno è ciò che penso

Mi innamoro come se fossi fuori di testa

Ma poi torno indietro sui miei passi e dico

“Ho bisogno di libertà, ho bisogno di libertà” (woah-woah)

[Pre-Ritornello]

Credo che un’altra storia me la farò, spezzacuori

Un appellativo, non riesco a liberarmene, non riesco a gingere

Credo che un’altra storia me la farò, spezzacuori

Un appellativo, non riesco a liberarmene, non riesco a gingere

[Ritornello]

Baby, preferirei essere difficile da amare

Più facile da lasciare, dovresti credermi

Non hai bisogno di me?

Preferirei essere difficile da amare

Più facile da lasciare, dovresti credermi

Non hai bisogno di me?

[Strofa 2]

Ovviamente mi ami, non mi conosci

Ma ho una notizia per te, sono distrutta

Troppo montata, ho la faccia gonfia

Ho un milione di risentimenti

Ma se persisti nonostante tutto questo

Forse non hai bisogno di libertà, libertà

[Pre-Ritornello]

Credo che un’altra storia me la farò, spezzacuori

Un appellativo, non riesco a liberarmene, non riesco a gingere

Credo che un’altra storia me la farò, spezzacuori

Un appellativo, non riesco a liberarmene, non riesco a gingere (sì-sì-yeah-yeah)

[Ritornello]

Baby, preferirei essere difficile da amare

Più facile da lasciare, dovresti credermi

Non hai bisogno di me?

Preferirei essere difficile da amare

Più facile da lasciare, dovresti credermi

Non hai bisogno di me?

[Ponte]

Approfondiamo, approfondiamo

Adoro quando le tue radici vanno a fondo così so che non te ne andrai

Approfondiamo, approfondiamo

Adoro quando le tue radici vanno a fondo così so che non te ne andrai

Vai più in profondità

Mi piace essere sgradevole (o “brutta”), così se mi amano

So che mi amano davvero

Mi piace essere sgradevole, così se mi amano

So che mi amano davvero

Mi piace essere sgradevole, così se mi amano

So che mi amano davvero (woah-oh-oh)

Mi piace essere sgradevole, così se mi amano

So che mi amano davvero

[Refrain]

Approfondiamo (woah-oh-oh-oh-oh)

Approfondiamo (woah-oh-oh-oh-oh)

[Outro]

Approfondiamo

Approfondiamo

Oh mio Dio, che si sente pazzi da soli

Quella roba è come fare l’amore

Quella roba è come, quella roba è come una sorta di viaggio mentale

Hard to Love – Calvin Harris – Testo

[Verse 1]

I don’t like to talk, but I love to sing

And I don’t smoke, but I love to drink

I’m paranoid, I don’t miss a thing

But I’m still nice, at least that’s what I think

Fall in love like I’m a freak

But then I pull out, and say

“I need freedom, I need freedom” (woah-woah)

[Pre-Chorus]

I guess I’ll take it, heartbreaker

A title, I can’t shake it, can’t fake it

I guess I’ll take it, heartbreaker

A title, I can’t shake it, can’t fake it

[Chorus]

Baby, I’d rather be hard to love

Than easy to leave, you should believe me

I’ll make you need me

I’d rather be hard to love

Than easy to leave, you should believe me

I’ll make you need me

[Verse 2]

‘Course you love me, you don’t know me

But I got news for you, I came broken

Ego issues, my head is swollen

I got a million chips on my shoulder

But if you stick despite all I showed ya

Maybe you don’t need freedom, freedom

[Pre-Chorus]

I guess I’ll take it, heartbreaker

A title, I can’t shake it, can’t fake it

I guess I’ll take it, heartbreaker

A title, I can’t shake it, can’t fake it (yeah-yeah-yeah-yeah)

[Chorus]

Baby, I’d rather be hard to love

Than easy to leave, you should believe me

I’ll make you need me

I’d rather be hard to love

Than easy to leave, you should believe me

I’ll make you need me

[Bridge]

Go deeper, go deep

I love it when your roots go deep so I know you won’t leave

Go deeper, go deep

I love it when your roots go deep so I know you won’t leave

Go deeper

I like being ugly, that way if they love me

I know that they love me for real

I like being ugly, that way if they love me

I know that they love me for real

I like being ugly, that way if they love me

I know that they love me for real (woah-oh-oh)

I like being ugly, that way if they love me

I know that they love me for real

[Refrain]

Go deeper (woah-oh-oh-oh-oh)

Go deeper (woah-oh-oh-oh-oh)

[Outro]

Go deeper

Go deep

Oh my God, that feels nuts on its own

That shit feels like fucking

That shit feels like, that shit feels like some ego tripping shit

















