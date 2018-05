Calcutta – Evergreen album 2018 in uscita: tracklist

Evergreen è il terzo album in studio del cantautore laziale Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, la cui uscita è fissata al 25 maggio 2018 via Bomba Dischi/Sony Music, a due anni e mezzo dall’ultima fatica discografica Mainstream.

Nel progetto sono presenti un totale di dieci nuove canzoni, tra i quali spiccano i primi due singoli estratti “Orgasmo” e “Pesto”, rilasciati rispettivamente a dicembre e febbraio. In particolare, il primo estratto è stato un grande successo, ottenendo oltre 25.000 download.

Versioni in commercio

Composto tra Sperlonga (provincia di Latina), Ficulle (provincia di Terni) e Umag (Croazia), l’album è disponibile negli scaffali dei negozi nelle seguenti versioni:

il CD con le 10 canzoni;

CD edizione Deluxe in confezione speciale con origami, più vaso, più poster, più kit basilico, più cartolina autografata;

Vinile, doppio LP ’12 verde trasparente;

e ovviamente nel formato digitale.





Nati quasi tutti piano-voce, i brani sono inizialmente stati arrangiati dal cantautore con la collaborazione dell’amico Paco, per poi essere rivisti all’Alpha Dept. studio di Bologna da Andrea Suriani.

La copertina dell’album della voce di “Cosa mi manchi a fare”, pezzo che nel 2015 consentì all’artista di farsi un nome, ritrae Calcutta seduto in mezzo ad un prato, con un gregge di pecore alle sue spalle.

Appena dopo la cover, trovate i titoli di tutte le tracce in scaletta, non prima di avervi annunciato che il 21 luglio e il 6 agosto, Calcutta sarà impegnato con due concerti-evento, che avranno luogo rispettivamente allo Stadio Francioni di Latina e all’Arena di Verona. I tagliandi d’ingresso sono come sempre reperibili su TicketOne.

Tracklist

[Audio CD – CD Deluxe [CD + Origami + Vaso + Kit Basilico] – Vinile verde trasparente – Download]