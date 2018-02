Ascolta Never Tear Us Apart (INXS cover) di Bishop Briggs per la colonna sonora di 50 sfumature di rosso (con testo e traduzione)

Nella colonna sonora di 50 sfumature di rosso, è in scaletta Never Tear Us Apart interpretata dalla 25enne cantautrice inglese Sarah Grace McLaughlin, in arte Bishop Briggs.

Già utilizzata in occasione del trailer della pellicola, la canzone non è inedita, ma si tratta della reinterpretazione del brano omonimo degli INXS, rock band australiana non più in attività da molto tempo. Il brano venne rilasciato l'8 agosto 1988 come quarto singolo dal sesto album in studio Kick.









Never Tear Us Apart è stata originariamente scritta da Andrew Farriss & Michael Hutchence (due dei nove componenti del gruppo) e prodotta da Chris Thomas.

Negli anni successivi al rilascio, il brano è stato tantissime volte reinterpretato e quella di Bishop Briggs è solo l’ultima delle svariate cover di questo pezzo, decisamente adatto al tema del film diretto da James Foley, nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 8 febbraio.

Per ascoltare la canzone cliccate sulla cover in basso, dopo la quale accedete alla traduzione del testo.

Never Tear Us Apart – Bishop Briggs – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Non chiedermelo

Quello che sai è vero

Non è necessario che te lo dica io

Oh, adoro il tuo prezioso cuore

[Ritornello]

Ero in piedi

Tu eri lì

Due mondi si scontrarono

E non potranno mai e poi mai separarci

[Strofa 2]

E potremmo vivere

Per mille anni

Ma se ti facessi del male

Dalle tue lacrime ci ricaverei del vino

Oh, ti ho detto

Che potremmo volare

Perché tutti abbiamo le ali

Ma alcuni di noi non sanno perché (o “uno di noi non sa perché”)

[Ritornello]

Ero in piedi

Tu eri lì

Due mondi si scontrarono

E non potranno mai e poi mai separarci

E non potranno mai e poi mai separarci

Oh oh oh

Ero in piedi (ero in piedi)

Tu eri lì (eri lì)

Due mondi si scontrarono

E non potranno mai e poi mai separarci (separarci)

Separarci, oh woah

E non potranno mai e poi mai separarci

Bishop Briggs – Never Tear Us Apart testo

[Verse 1]

Don’t ask me

What you know is true

Don’t have to tell you

Oh, I love your precious heart

[Chorus]

I was standing

You were there

Two worlds collided

And they could never ever tear us apart

[Verse 2]

And we could live

For a thousand years

But if I hurt you

I’d make wine from your tears

Oh, I told you

That we could fly

‘Cause we all have wings

But some of us don’t know why

[Chorus]

I was standing

You were there

Two worlds collided

And they could never ever tear us apart

And they could never ever tear us apart

Oh, oh, oh

I was standing (I was standing)

You were there (You were there)

Two worlds collided

And they could never ever tear us apart (tear us apart)

Tear us apart, oh woah

And they could never ever tear us apart













