Bebe Rexha & Lil Wayne nel nuovo singolo The Way I Are (Dance With Somebody): video, testo e traduzione

In All Your Fault: Pt. 2, seconda parte dell’EP di Bebe Rexha pubblicato lo scorso 17 febbraio, sarà incluso il nuovo singolo battezzato The Way I Are (Dance With Somebody), disponibile in streaming e digital download dal 19 maggio 2017.

Nell’extended play, dovrebbero anche essere inclusi i seguenti brani: Cry Wolf, Naughty, Apple, Bed e Fall In Love, ma al momento in cui scrivo la tracklist non è ancora ufficiale, come del resto non si conosce la release date, che originariamente sembrava fissata ad aprile.





E’ davvero niente male la nuova canzone della cantautrice statunitense di origine albanese, impreziosita dalla collaborazione di uno dei più importanti esponenti della scena rap americana: sto ovviamente parlando di Lil Wayne.

L’inedito, che omaggia chiaramente la mitica Whitney Houston, è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di George Merrill, Shannon Rubicam, Jacob Kasher, Jonas Jeberg e Clarence Coffee Jr. Jeberg e Joel Little hanno curato la produzione.

E’ decisamente gradevole, allegro ed orecchiabile il nuovo singolo della cantante classe 1989 e sono certo che sarà apprezzato anche dalle nostre parti.

Per accedere al lyric video cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Bebe Rexha – The Way I Are (Dance With Somebody) traduzione (Download)

[Intro: Bebe Rexha & Lil Wayne]

Mi spiace, non sono la più bella

Non canterò mai come Whitney

Oooooh, ma voglio ancora ballare con qualcuno (Tunechi*)

[Verso 1: Bebe Rexha & Lil Wayne]

Quindi mettiamo da parte tutte le tristezze (o letteralmente “i cuori sanguinanti-piangenti”), finché non diventano ruggine

Spassiamocela, perché è pericoloso

No, non voglio recitare la parte (Amen)

Voglio solo ballare con qualcuno (Amen)

Voglio solo ballare con qualcuno (Yeah)

[Ritornello: Bebe Rexha]

Voglio solo ballare con qualcuno

Voglio solo ballare con qualcuno

Potrebbe essere chiunque, dimmi, sei tu quella persona?

Non importa chi tu sia, amami solo per quello che sono

Voglio solo ballare con qualcuno

Voglio solo ballare con qualcuno

[Verso 2: Lil Wayne]

Voglio solo ballare con qualcuno

Ma non potrei mai ballare come Bobby**

Tu puoi (o “sai”) ballare, voglio guardare il tuo corpo

Voglio solo stare dietro di te

Voglio solo una possibilità con qualcuno

Prendo un paio di xanz*** con qualcuno

Ogni volta che balla è qualcosa di esotico

Gettando un mucchio di bande le braccia si stancano

Io sono Dio voglio solo una Dea

Devo usare una stanza come armadio (o “ripostiglio”)

Ho un’intera camera da letto, in privato

Conosco il suo corpo dentro, via la scienza

Bacio entrambe le tette prima di autografarle (o “firmarle”)

Non posso ballare, ma lei è un’altra storia

Sì, sono proprio dietro di lei

Possiamo trasformare questa pista da ballo in un’isola

[Ritornello: Bebe Rexha & Lil Wayne]

Voglio solo ballare con qualcuno (Mula)

Voglio solo ballare con qualcuno

Potrebbe essere chiunque, dimmi, sei tu quella persona?

(Tunechi)

Non importa chi tu sia, amami solo per quello che sono

Voglio solo ballare con qualcuno

Voglio solo ballare con qualcuno

[Ponte: Bebe Rexha]

Nasi sanguinanti, macchine veloci

Dosi letali, cuori disperati

Rolla perché stiamo così male

Il cielo sa che adoriamo il brivido

No, non voglio recitare la parte

Voglio solo ballare con qualcuno

Voglio solo ballare con qualcuno

[Ritornello: Bebe Rexha & Lil Wayne]

Voglio solo ballare con qualcuno (Mula)

Potrebbe essere chiunque, dimmi, sei tu quella persona?

(Tunechi)

Non importa chi tu sia, amami solo per quello che sono

Voglio solo ballare con qualcuno

Voglio solo ballare con qualcuno

Voglio solo ballare con qualcuno

Voglio solo ballare con qualcuno

Potrebbe essere chiunque, dimmi, sei tu quella persona?

Non importa chi tu sia, amami solo per quello che sono

Voglio solo ballare con qualcuno

Voglio solo ballare con qualcuno

* soprannome dato dalla madre al rapper Lil Wayne

** Bobby Brown è l’ex marito della grande Whitney Houston

*** Xanax è un ansiolitico appartenente alla famiglia delle benzodiazepine, più precisamente una triazolo–benzodiazepina,[1][2] a breve durata d’azione che viene usato contro gli attacchi di panico e diversi disturbi d’ansia. Tuttavia viene spesso utilizzato per scopi ricreativi per via della sua capacità di rilassare e creare un livello quasi euforico.

The Way I Are (Dance With Somebody) – Bebe Rexha – Testo

[Intro: Bebe Rexha & Lil Wayne]

I’m sorry, I’m not the most pretty

I’ll never ever sing like Whitney

Ooh, but I still want to dance with somebody (Tunechi)

[Verse 1: Bebe Rexha & Lil Wayne]

So lets let all hearts bleed, till they turn to rust

Gonna live it up, ‘cause it’s dangerous

No, I don’t want to play the part (Amen)

I just want to dance with somebody (Amen)

I just want to dance with somebody (yeah)

[Chorus: Bebe Rexha]

I just want to dance with somebody

I just want to dance with somebody

It could be anybody, tell me, are you that somebody?

Don’t matter who you are, just love me the way I are

I just want to dance with somebody

I just want to dance with somebody

[Verse 2: Lil Wayne]

I just wanna dance with somebody

But I could never ever dance like Bobby

You can dance, I’ma watch your body

I just wanna stand right behind ya

I just want a chance with somebody

Pop a couple xanz with somebody

Every time she dance it’s exotic

Throw a bunch of bands arms get tired

I’m the God I just want a goddess

Gotta use a bedroom for a closet

Got a whole bedroom, on a private

I know her body inside, out science

Kiss both boobs right before I sign them

Can’t dance but kinda grind her

Yeah, I be right behind her spinal

We can turn this dance floor to a island

[Chorus: Bebe Rexha & Lil Wayne]

I just want to dance with somebody (Mula)

I just want to dance with somebody

It could be anybody, tell me, are you that somebody?

(Tunechi)

Don’t matter who you are, just love me the way I are

I just want to dance with somebody

I just want to dance with somebody

[Bridge: Bebe Rexha]

Bloody noses, speeding cars

Lethal doses, desperate hearts

Roll it up ‘cause we so ill

Heaven knows we love the thrill

Ohhh

No, I don’t want to play the part

I just want to dance with somebody

I just want to dance with somebody

[Chorus: Bebe Rexha & Lil Wayne]

I just want to dance with somebody (Mula)

I just want to dance with somebody

It could be anybody, tell me, are you that somebody?

(Tunechi)

Don’t matter who you are, just love me the way I are

I just want to dance with somebody

I just want to dance with somebody

I just want to dance with somebody

I just want to dance with somebody

It could be anybody, tell me, are you that somebody?

Don’t matter who you are, just love me the way I are

I just want to dance with somebody

I just want to dance with somebody

















