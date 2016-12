I Baustelle e l’album 2017 “L’amore e la violenza”: titoli delle canzoni e copertina

Si intitola L’amore e la Violenza il settimo studio album dei Baustelle, la cui uscita è fissata al 13 gennaio 2017 via Warner Music Italy.

A distanza di quattro anni dall’ultima fortunata fatica discografica Fantasma, la pop rock band torna con quest’atteso progetto, artisticamente prodotto da Francesco Bianconi e mixato da Pino “Pinaxa” Pischetola, nel quale non sarà tuttavia incluso il singolo Lili Marleen, brano contro la guerra rilasciato lo scorso 21 ottobre in free download.

Sono dodici le nuove canzoni incluse nell’opera, tra le quali spicca il primo singolo estratto battezzato Amanda Lear, un pezzo che come si evince dal titolo, omaggia la modella, cantante, attrice, scrittrice e presentatrice televisiva francese naturalizzata italiana classe 1939, il cui vero nome è Amanda Tapp. Il primo tassello della settima era discografica del gruppo toscano capitanato da Francesco Bianconi, sarà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire dal prossimo 30 dicembre.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli degli altri undici pezzi inclusi in questa nuova uscita discografica, già disponibile in pre-order nel formato CD e nella versione in vinile.

Prima di concludere, volevo annunciare ai fans della band, che all’uscita del nuovo album, seguirà una tournée che porterà i Baustelle ad esibirsi in alcuni dei teatri più prestigiosi della penisola. Si parte dall’Auditorium San Domenico di Foligno (Perugia) il prossimo 26 febbraio. Per il calendario completo e l’eventuale acquisto dei tagliandi d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Tracklist L’amore e la violenza – Baustelle album (Reperibile su Amazon nei formati Audio CD – Vinile – Download)

Love Il vangelo di Giovanni Amanda Lear Betty Eurofestival Basso e batteria La musica sinfonica Lepidoptera La vita Continental stomp L’era dell’acquario Ragazzina













