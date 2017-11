Bastille: guarda il video del nuovo brano World Gone Mad per la soundtrack di Bright (testo e traduzione)

In data 9 novembre 2017, è uscita una nuova canzone dei Bastille battezzata World Gone Mad, un bel pezzo scritto e inciso appositamente per la colonna sonora di Bright, film in onda esclusivamente su Netflix il prossimo 22 dicembre.

La nuova canzone è stata scritta dal leader della indie rock band britannica, Dan Smith, che l’ha anche prodotta insieme a Mark Crew.





Si tratta di un’orecchiabile ballata con tanto di arrangiamenti strappalacrime e con un video dal sapore apocalittico, diretto da RJ Sanchez & Brendan Vaughan.

Nel filmato vediamo alcune scene tratte dal film e il frontman che, a seguito di un incidente con l’auto della Polizia, di cui immagino si sia indebitamente appropriato, cammina ferito per le strade di una città in preda al caos.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Bastille – World Gone Mad traduzione (Download)

[Strofa 1]

Quindi ecco dove siamo

Non conta dove avremmo voluto essere

Se mezzo mondo è impazzito

All’altra metà semplicemente non importa, vedi

[Pre-Ritornello]

Non vuoi fregarci

Britannico fino all’ultimo (o “fino alla fine”)

[Ritornello]

Quando sembra che il mondo sia impazzito

E non puoi farci nulla

No, non puoi farci nulla

Quando sembra che il mondo sia impazzito

E non puoi farci nulla

No, non puoi farci nulla

[Strofa 2]

Allora dimmi qual è la novità

E cosa vuoi che veda?

Stiamo mentendo a noi stessi

E ballando sotto la luce dello schermo*

[Pre-Ritornello]

Non vuoi fregarci

Britannico fino all’ultimo

[Ritornello]

Quando sembra che il mondo sia impazzito

E non puoi nuovecanzoni.com farci nulla

No, non puoi farci nulla

Quando sembra che il mondo sia impazzito

E non puoi farci nulla

No, non puoi farci nulla

[Verso 3]

Un altro uomo con un microfono

Che cerca di dire qualcosa a tutti

O che si ritrova su una strada vuota

Cercando di scegliere in che direzione andare

[Bridge]

Quindi, vuoi fare un po’ di soldi?

Vuoi fare soldi?

Vuoi essere qualcuno?

Vuoi fare soldi?

[Ritornello]

Quando sembra che il mondo sia impazzito

E non puoi farci nulla

No, non puoi farci nulla

Quando sembra che il mondo sia impazzito

E non puoi farci nulla

No, non puoi farci nulla

World Gone Mad – Bastille – Testo

[Verse 1]

So this is where we are

It’s not where we had wanted to be

If half the world’s gone mad

The other half just don’t care, you see

[Pre-Chorus]

You don’t want to fuck with us

British to the very last

[Chorus]

When it feels like the world’s gone mad

And there’s nothing you can do about it

No, there’s nothing you can do about it

When it feels like the world’s gone mad

And there’s nothing you can do about it

No, there’s nothing you can do about it

[Verse 2]

So tell me what’s the news

And what is it you want me to see

We’re lying to ourselves

And dancing by the light of the screen

[Pre-Chorus]

You don’t want to fuck with us

British to the very last

[Chorus]

When it feels like the world’s gone mad

And there’s nothing you can do about it

No, there’s nothing you can do about it

When it feels like the world’s gone mad

And there’s nothing you can do about it

No, there’s nothing you can do about it

[Verse 3]

Another man holding a microphone

Trying to say something at all

Or finding himself on an empty road

Trying to choose which way to go

[Bridge]

So, you wanna make some money?

You wanna make some money

So, you wanna be somebody?

You wanna make some money

[Chorus]

When it feels like the world’s gone mad

And there’s nothing you can do about it

No, there’s nothing you can do about it

When it feels like the world’s gone mad

And there’s nothing you can do about it

No, there’s nothing you can do about it

















