Baby K – Da Zero a Cento è il nuovo singolo in uscita il 22 giugno

Il 22 giugno 2018 esce il nuovo singolo di Baby K che si intitola Da Zero a Cento, un orecchiabile brano che sta già diventando un tormentone. Perché?

Perché la canzone è la nuova colonna sonora delle pubblicità Vodafone che, dopo Ghali (Cara Italia) e Tiziano Ferro, ha scelto la cantante e rapper come testimonial delle proprie campagne. Ma il brano verrà anche utilizzato come jingle nel servizio clienti 190.

Trattandosi di un pezzo molto gradevole, almeno da quel poco che si può sentire, sta già diventando un tormentone, ancor prima dell’uscita ufficiale.





Ovviamente questa è solo un’anticipazione e non si hanno altre informazioni riguardo la canzone, ascoltabile da ieri nella pubblicità Vodafone Unlimited 2018. Per potervi dare qualche altra info, dovremo aspettare ancora qualche giorno. Quando ci saranno novità, non esiteremo ad aggiornare l’articolo.

Da Zero a Cento testo – Baby K (Download)

Gli ultimi posti in aereo

storie di palme nel cielo

foto con l’hashtag io c’ero

andale, andale

portami giù dove non si tocca

dove la vita è loca

andiamo a ruota

questa notte è nostra

faremo come il vento

da 0 a 100.

In aggiornamento…