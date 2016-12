Austin Mahone: ascolta il nuovo mixtape For Me+You

Il 30 dicembre 2016, il cantante statunitense Austin Mahone ha rilasciato a sorpresa nei digital store, il nuovo nonché secondo mixtape in carriera che si intitola ForMe+You, che arriva dopo This Is Not The Album, uscito il 17 dicembre 2015.

In questo progetto, il giovane cantautore americano ci propone un totale di otto canzoni e tre importanti featuring: con Pitbull, 2 Chainz e Juicy J.

Per la realizzazione, Mahone ha lavorato in studio, tra gli altri, con The Monsters and the Strangerz e RedOne.

Appena dopo la copertina, potete leggere i titoli delle tracks ed inoltre trovate i link per l’eventuale download e per lo streaming gratuito.

Tracklist ForMe+You – Austin Mahone (Download)

Love at Night (feat. Juicy J) 3:06 Pretty And Young 3:05 Lady (feat. Pitbull) 3:31 Better With You 3:54 Double Up 3:15 Wait Around 4:14 Except For Us 2:51 Shake It For Me (feat. 2 Chainz) 3:54

Streaming audio: nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare le otto canzoni che compongono il mixtape.













